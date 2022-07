Ăn một quả táo xanh khi đói, cơ thể nhận được 10 lợi ích, phụ nữ sau tuổi 50 sẽ trẻ lâu

Ăn táo xanh đều đặn giúp phụ nữ sau tuổi 50 trẻ lâu

Trái cây thường bị mang tiếng xấu vì chứa nhiều đường nhưng dùng đúng cách, chúng lại đem đến nhiều lợi ích sức khỏe, nhất là giai đoạn nửa sau của cuộc đời. Một trong những loại quả được phụ nữ sau tuổi 50 nên ăn nhiều đó là táo xanh.

"Mỗi ngày ăn một quả táo, cả đời không cần gặp bác sĩ". Nếu chị em bước sang tuổi mãn kinh ăn loại quả này thường xuyên thì không chỉ sống khỏe mạnh mà còn có diện mạo luôn tươi trẻ. Đặc biệt là táo xanh - loại táo với hàm lượng vitamin C cực dồi dào.

Theo Webmd, với ưu điểm này, ăn táo xanh sẽ cực có lợi cho phụ nữ sau tuổi 50 duy trì làn da căng mịn, tràn đầy collagen. Chứa nhiều vitamin C, táo xanh được coi là loại quả tăng sinh collagen hàng đầu mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình.

Theo NDTV, táo là món ăn nhẹ hoàn hảo với đầy chất xơ, ít đường, ít gây tác động đến lượng đường trong máu. Điều này rất quan trọng vì đường huyết được cân bằng giữ mức năng lượng ổn định, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Không bị bệnh mãn tính, cơ thể bạn sẽ luôn khỏe mạnh, trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Ăn một quả táo xanh khi đói, cơ thể nhận được 10 lợi ích

Táo xanh rất tốt nhưng ăn vào thời điểm nào mới là tốt nhất? Các chuyên gia nhận định nên ăn táo xanh khi đói. Nếu thực hiện đều đặn, cơ thể bạn nhận liền 10 lợi ích tuyệt vời:

1. Cải thiện sức khỏe của phổi

Theo BBC, một nhóm nghiên cứu Trường bệnh viện Đại học Y George (Anh) đã tiến hành nghiên cứu chế độ ăn tác động đến sức khỏe lá phổi của 2500 nam giới trong độ tuổi 45-49. Kết quả là ăn táo xanh rất tốt cho phổi.

Họ nhận thấy, những người ăn 5 trái táo trở lên mỗi tuần có lá phổi khỏe mạnh, đồng thời việc thực hiện chức năng cũng tốt hơn, cụ thể là dung tích phổi của những người này lớn hơn 138ml.

Táo xanh chứa hàm lượng cao quercetin flavonoid - một chất chống lão hóa cũng được tìm thấy trong hành tây, trà và rượu vang đỏ, cực tốt để bảo vệ phổi tránh khỏi các tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí cũng như khói thuốc lá.

2. Ngăn ngừa hen suyễn

"Một số nghiên cứu cho thấy, thực phẩm giàu vitamin E và C rất tốt để ngăn ngừa bệnh hen suyễn. Táo xanh chính là một loại thực phẩm như thế", TS Mike Pearson (từng làm việc tại Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực ở Anh) cho biết.

3. Giảm cân

Ăn táo xanh đem lại cảm giác no lâu, do đó bạn thường có xu hướng ăn ít đi. Đây lại là loại trái cây không chứa bất kỳ cholesterol xấu nào nên có thể ăn thoải mái, ngay cả khi đang đói meo. Bạn hoàn toàn có thể ăn no mà vẫn giảm cân, cơ thể luôn cảm thấy khỏe mạnh.

4. Phòng tránh ung thư da

Táo xanh dồi dào lượng vitamin C hơn táo chín, ngăn ngừa thiệt hại các tế bào da do hoạt động của các gốc tự do tốt hơn. Từ đó, làn da của bạn sẽ khỏe đẹp hơn, nguy cơ ung thư da sẽ giảm đáng kể.

5. Chống lão hóa da

Táo xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tái tạo nhanh và làm trẻ hóa tế bào, tránh lão hóa. Từ đó, làn da của bạn luôn khỏe mạnh và sáng mịn. Các chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ gan. Làn da bạn sẽ luôn căng tràn sức sống, có tính đàn hồi cao, ngăn chặn thâm quầng vùng da mắt.

6. Nuôi dưỡng, tái tạo kết cấu của da

Sử dụng mặt nạ táo xanh sẽ giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, giúp da bạn luôn mềm mại, mượt mà. Thêm nữa, lượng vitamin C dồi dào sẽ giúp da bạn trắng dần và mịn màng hơn. Vì vậy, loại quả này cũng giúp phòng chống nhiều bệnh về da nhờ chứa lượng lớn các loại vitamin.

7. Giúp xương, răng chắc khỏe

Ăn táo xanh giúp ngăn ngừa bệnh thấp khớp vô cùng hiệu quả vì có khả năng hỗ trợ tuyến giáp thực hiện đúng chức năng. Nhờ đó, xương răng của bạn sẽ luôn khỏe mạnh.

8. Ngăn chặn bệnh Alzheimer

Táo xanh cực tốt cho những người trung tuổi, cao tuổi. Ăn một quả táo xanh mỗi ngày giúp ngăn ngừa nguy cơ rối loạn thần kinh ở người già như bệnh suy giảm trí nhớ.

9. Phòng chống bệnh tiểu đường

Có thể nói, táo xanh chính là thực phẩm dành cho bệnh nhân tiểu đường. Thông thường, trái cây thường chứa nhiều đường, không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, táo xanh chứa đường fructose, có chỉ số đường huyết rất thấp.

Thêm vào đó, táo xanh lại chứa nhiều protein và chất xơ, giúp cải thiện độ nhạy của insulin đồng nghĩa với việc lượng đường trong máu cũng được cải thiện.

10. Tăng cường tốc độ chuyển hóa trong cơ thể

Táo xanh chứa một số khoáng chất như sắt, đồng, kẽm, mangan, kali… Sắt chứa trong mỗi trái táo xanh là một nguyên tố vi lượng giúp nâng cao mức độ oxy hóa trong máu và tăng tốc độ chuyển hóa.

https://afamily.vn/an-mot-qua-tao-xanh-khi-doi-co-the-nhan-duoc-10-loi-ich-phu-nu-sau-tuoi-50-se-tre-lau-20220708140212261.chn