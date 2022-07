Tùy tiện cho con dùng thứ này, cha mẹ không biết trẻ sẽ bị thấp lùn trong tương lai

Thủ phạm không thể ngờ khiến trẻ thấp lùn, nhiều cha mẹ đang cho con dùng tùy tiện

Sinh con ra, ai cũng mong muốn nuôi con cao lớn, khỏe mạnh. Thế nhưng, trong thực tế, rất nhiều cha mẹ đang phạm phải sai lầm khiến con thấp lùn. Đôi khi điều này đến từ những thói quen chăm sóc trẻ của phụ huynh.

ThS.DS Trương Minh Đạt (Chuyên gia hàng đầu về Tiêu hóa, Hô hấp và Sữa cho trẻ em với 10 năm kinh nghiệm, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Y dược) thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Muốn con lùn thì hãy cứ cho con dùng corticoid".

Theo chuyên gia, ai cũng muốn con mình cao lớn nhưng không biết rằng corticoid có tác hại như thế nào đến khả năng phát triển chiều cao của trẻ.

"Nếu dùng corticoid quá nhiều thì tế bào xương sẽ không được tạo ra", ThS.DS Trương Minh Đạt nhấn mạnh.

Muốn con cao lớn tuyệt đối không tùy tiện cho bé dùng corticoid!

Chuyên gia nhận định, xương không thể dài ra được do tác động của corticoid. Cụ thể, corticoid làm giảm tổng hợp collagen của xương. Nó cũng làm giảm tổng hợp protein của xương. Đồng thời, corticoid cũng làm giảm sinh tổng hợp các tế bào xương.

Mặc dù vậy, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều cha mẹ đang lạm dụng việc dùng corticoid trong chăm sóc trẻ. Không thiếu những phụ huynh chỉ cần thấy con ho húng hắng, lên cơn sốt nhẹ... là ra ngoài hàng thuốc mua ngay thuốc kháng viêm để nhanh khỏi ốm. Điều này không tốt cho sức khỏe của trẻ, nhất là trực tiếp gây nên tình trạng thấp lùn của con trong tương lai.

Ngoài di truyền có 3 yếu tố tác động đến chiều cao của trẻ

ThS.DS Trương Minh Đạt nhận định, nếu con bạn sinh ra đủ tháng, đủ ngày, đủ cân nặng và không có các bệnh tật bẩm sinh thì chiều cao của trẻ bị tác động bởi rất nhiều yếu tố chứ không chỉ riêng yếu tố di truyền.

Đúng là trong gia đình nếu bố mẹ cao, ông bà cao... thì bạn hoàn toàn có thể hi vọng con mình có chiều cao lý tưởng như thế hệ trước. Thế nhưng, các nghiên cứu khoa học đều thừa nhận di truyền chỉ chiếm 23%. Điều này không ít nhưng cũng không phải là yếu tố tác động tất cả đến chiều cao của trẻ.

Nếu cha mẹ, ông bà cao... thì bạn có quyền hi vọng con mình sẽ cao lớn trong tương lai. Thế nhưng, cha mẹ có chiều cao khiêm tốn cũng có quyền hi vọng bởi còn vô số các yếu tố khác không phải do di truyền. Nếu làm tốt cho con, cha mẹ sẽ gặt hái thành quả ngọt ngào trong tương lai.

1. Cho trẻ tăng cường vận động, tập thể dục, thể thao

Ngoài di truyền, vận động tác động đến chiều cao của trẻ 20%. Nếu trẻ thường xuyên được vui chơi, tập luyện thể dục thể thao hợp lý, chắc chắn sẽ có chiều cao lý tưởng hơn.

Cha mẹ nên cho con tập những bộ môn như bóng rổ, bơi lội, cầu lông, bóng đá, nhảy dây, đạp xe... nhất là vào giai đoạn dậy thì. Điều này giúp con trở nên năng động hơn, tăng cường sức khỏe nói chung.

Đáng nói, tập luyện thể dục thể thao tác động rất lớn đến sự phát triển não bộ. Tuyến yên và tuyến giáp chịu tác động, tiết ra hormone tăng trưởng GH. Đây là hormone sẽ giúp tận dụng hết tiềm năng di truyền, đồng thời kích thích sự phát triển của tế bào xương, tăng chiều dài của xương.

2. Cho con ăn uống lành mạnh, đủ chất

Chiều cao của trẻ bị tác động bởi 32% do dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ chất với những thực phẩm lành mạnh rất quan trọng để phát triển chiều cao của con. Trong đó, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh cần bổ sung cho cơ thể vitamin D3, K2, magie, canxi, sắt và kẽm.

Trẻ nên ăn cá, thịt, trứng sạch cùng rau củ quả, trái cây tươi sạch, thay đổi liên tục để phát triển chiều cao tối ưu. Ngoài ra cần bổ sung những loại thực phẩm chức năng phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ để luôn đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất.

3. Chú ý cho bé ngủ sâu giấc, ngủ đủ và sống trong môi trường thuận lợi

Trẻ cao lên khi ngủ và khoa học nhận định 25% chiều cao của con bị tác động bởi giấc ngủ, môi trường. Trẻ cần được ngủ sâu giấc từ 22 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Do đó, cha mẹ nên sắp xếp cho con đi ngủ từ 21 giờ 30 để trẻ có thể đảm bảo ngủ sâu giấc trong giai đoạn này. Khi đảm bảo ngủ sâu, ngủ đủ, đúng thời điểm sẽ giúp não bộ trẻ phát triển, chiều cao cũng bứt phá tối ưu.

Bên cạnh đó, môi trường đặc biệt quan trọng với sự phát triển chiều cao của trẻ. Sống trong môi trường tốt, trẻ sẽ ít bị ốm. Ít bị ốm thì trẻ sẽ ít dùng kháng sinh, ít phải uống thuốc hạ sốt cũng như ít dùng corticoid. Thể trạng trẻ khỏe mạnh, ít ốm đau, bệnh tật, ít dùng thuốc tất nhiên sẽ có khả năng cao lớn hơn so với trẻ ốm yếu, phải dùng thuốc thường xuyên.

https://afamily.vn/tuy-tien-cho-con-dung-thu-nay-cha-me-khong-biet-tre-se-bi-thap-lun-trong-tuong-lai-2022070610160211.chn