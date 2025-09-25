Muốn da đẹp mướt thì cứ ăn món này 3 lần/tuần để nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa

Vào mùa thu do khí hậu hanh khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút. Vào thời điểm này, chăm sóc sức khỏe bằng chế độ ăn uống đặc biệt quan trọng. Và củ mài quả thực là "thần dược" của mùa thu. Chẳng thế mà dân gian có câu "mùa thu ăn một củ, hết sạch bệnh". Phụ nữ ăn củ mài có thể duy trì nhan sắc, chống lão hóa, nam giới ăn củ mài có thể bổ thận, tăng cường sinh lực. Theo Đông y, củ mài không chỉ bổ khí, điều hòa tỳ vị, cải thiện chức năng tiêu hóa, hấp thu mà còn có tác dụng dưỡng phế, giảm ho. Các chuyên gia Đông y cho rằng củ mài có tác dụng rõ rệt trong việc giảm ho lâu ngày do phế hư, được mệnh danh là "tam bổ bảo".

Là một loại nông sản không xa lạ với người dân Việt Nam, củ mài trước đây được xem là một trong những loại lương thực giúp nhiều người chống đói. Cũng vì thế mà củ mài khi đó được gọi là "loại củ nhà nghèo". Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cách nấu củ mài cực ngon. Cách nấu này giúp củ mài có kết cấu mềm dẻo, trông rất hấp dẫn. Chắc chắn bạn chưa từng thử bao giờ. Hãy làm ngay nhé!

Nguyên liệu làm món "tổ yến" củ mài

0.5kg củ mài, 1/2 quả ớt chuông đỏ, 2 cây hành lá, 5 tép tỏi, 150g tinh bột khoai lang, lượng muối thích hợp, một nắm tôm khô loại nhỏ (hoặc có thể dùng tép biển), 1 thìa canh tinh chất cốt gà, nước tương.

Cách làm món "tổ yến" củ mài

Bước 1: Củ mài bạn bóc bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài rồi rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó thái củ mài thành các lát mỏng. Hãy cố gắng thái càng mỏng càng tốt để dễ hấp và nhanh chín nhất. Khi gọt vỏ củ mài, hãy nhớ đeo găng tay để tránh bị ngứa. Sau khi thái, xếp củ mài vào đĩa rồi đặt lên xửng hấp, đậy nắp và hấp ở lửa lớn trong khoảng 15 phút - đến khi củ mài chín mềm.

Bước 2: Tôm khô rửa sạch, để ráo nước. Tiếp theo bạn hãy rửa sạch ớt chuông, bỏ cuống và hạt rồi cắt thành dạng hạt lựu nhỏ. Hành lá rửa sạch, sau đó thái nhỏ, để riêng phần gốc và lá. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ, để riêng. Lúc này, củ mài đã hấp chín. Đổ củ mài vào một âu lớn, đợi nguội bớt rồi thêm tinh bột khoai tây vào, dùng chày cán bột nghiền cho đến khi được hỗn hợp đồng nhất, mịn, không còn vón cục.

Bước 3: Tiếp theo bạn thêm chút muối vào vừa khẩu vị rồi dùng tay nhào hỗn hợp thành khối bột mềm. Sau đó bạn lấy một miếng bột nhỏ, vo tròn lại rồi dùng ngón tay ấn vào giữa trông hình dáng như một chiếc tổ yến nhỏ xinh, trắng muốt. Khi hoàn thành, cho bột ra đĩa, làm đến khi hết nguyên liệu.

Bước 4: Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó thả từng miếng "tổ yến" củ mài vào, vừa đun vừa khuấy liên tục để tránh bị dính. Nấu khoảng 5 phút cho đến khi từng miếng "tổ yến" củ mài chuyển màu trong vắt và đẹp mắt. Vớt "tổ yến" củ mài đã được luộc chín ra, thả ngay vào chậu nước lạnh, ngâm cho nguội. Như vậy bánh sẽ dai và dẻo hơn. Sau khi bánh nguội, vớt ra và cho ra đĩa.

Bước 5: Làm nóng chảo và cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng, cho gốc hành lá vào xào thơm. Sau đó, cho ớt chuông đỏ thái hạt lựu và một nắm tôm khô vào để tăng thêm hương vị. Dùng thìa dẹt đảo nhanh cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho một thìa tương đậu nành vào vào xào cho đến khi dầu chuyển sang màu nâu đỏ. Tiếp theo, cho một bát nước vào, đun sôi trên lửa lớn, đổ "tổ yến" củ mài vào, xào nhẹ bằng thìa trong 1 phút.

Bước 6: Sau đó bạn nêm nếm lại bằng chút muối, nước tương, tinh chất cốt gà và tỏi băm cho vừa khẩu vị. Xào đều món ăn cho đến khi nước dùng sánh lại. Cuối cùng bạn tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa và rắc hành lá cắt nhỏ hoặc rau mùi lên trên để trang trí.

Thành phẩm món "tổ yến" củ mài

Củ mài làm theo cách này trông rất hấp dẫn và kích thích vị giác. Từng chiếc "tổ yến" củ mài mềm mịn và dai dai, quyện với nước sốt đậm đà, ăn rất bon miệng. Nếu bạn luân phiên ăn củ mài 3 lần/tuần có thể ăn để duy trì sắc đẹp và chống lão hóa. Vậy nên đừng bỏ qua món ngon từ củ mài này để bổ sung vào thực đơn của mình nhé. Bạn hãy lưu lại và thử ngay khi mùa củ mài đang bước vào chính vụ thu hoạch!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn!