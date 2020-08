Ăn canh nhiều nhưng liệu bạn có biết nên dùng canh trước hay trong bữa cơm mới THỰC SỰ TỐT? Đáp án sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ

Trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, một mâm cơm đầy đủ thường có món mặn, món luộc và món canh. Đặc biệt, dù mâm cơm có sơ sài đến mức nào, món canh vẫn là một món ăn không thể nào vắng mặt. Đơn giản chỉ là một bát canh rau luộc dầm sấu hay bát canh cá, canh xương... nhưng món nào cũng giúp khẩu vị bữa cơm được tăng cao hơn, mùa hè thì đem lại vị ngọt mát, trôi cơm, còn mùa đông thì việc xì xụp một bát nước canh lại giúp chúng ta cảm thấy ấm bụng.

Bao nhiêu lâu nay, chúng ta thường quen với việc ăn canh trong bữa ăn nhưng liệu đó có phải cách ăn đúng chưa?

Ăn canh trước hay trong bữa ăn là đúng nhất?

Vào năm 2003, Đại học Bristol (Anh) đã tiến hành một nghiên cứu để kiểm tra vai trò của súp, nước canh. Họ đã yêu cầu các tình nguyện viên sử dụng ngẫu nhiên các bát súp lớn, bát nhỏ hoặc là không dùng súp trước bữa trưa.

3 tiếng sau giờ ăn trưa, các tình nguyện viên được kiểm tra mức độ đói của họ và kết quả như sau: Cảm giác đói của những người uống một bát súp lớn ít hơn đáng kể so với những người uống một bát súp nhỏ. Đồng thời, số người dùng bát súp lớn cảm thấy no hơn rất nhiều so với người không dùng súp. Cảm giác no có thể kéo dài trong 24 giờ.

Các nhà khoa học cho rằng, việc sử dụng súp hay nước canh trước bữa ăn có thể tăng cảm giác no của con người một cách hiệu quả, đồng thời giảm tổng lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn, và chắc chắn điều này sẽ có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, lượng protein, chất béo, carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác có trong súp cũng có thể kích thích chức năng tiêu hóa hoạt động, giúp bạn hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt hơn.

Vì vậy, uống canh, uống súp hay nước lọc trước bữa ăn là cách ăn chính xác nhất. Ngược lại, sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề nếu như bạn sử dụng những thực phẩm dạng nước trong bữa cơm.

Thói quen uống nước, uống canh trong khi ăn nguy hiểm như thế nào?

Chuyên gia tư vấn sức khỏe Shonali Sabherwal (Ấn Độ) cho hay: Thói quen uống nước trong bữa ăn gây cản trở năng suất làm việc của hệ tiêu hóa. Cùng lúc tiêu thụ thực phẩm vừa có chất rắn lại có chất lỏng thì sẽ khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại, gây hại cho dạ dày.

Cụ thể:

- Uống nước trong khi ăn sẽ làm giảm tần suất nhai của răng, thức ăn chưa được nhai hết đi vào đường tiêu hóa sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa của đường tiêu hóa rất nhiều.



- Uống quá nhiều nước trong bữa ăn sẽ làm nồng độ axit dịch vị bị pha loãng nghiêm trọng, quá trình tiết men tiêu hóa trong dạ dày cũng giảm theo, từ đó sinh ra chứng khó tiêu.

- Nếu trong ống tiêu hóa chứa một lượng nước lớn sẽ làm chậm tốc độ nhu động đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và sử dụng chất dinh dưỡng.



Thói quen ăn canh chan cơm sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, vô tình rước bệnh cho cơ thể.

Thói quen sử dụng canh trong bữa cơm cũng sẽ gây tác hại tương tự. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), khi chúng ta ăn cơm, cơ thể rất cần có một lượng nước nhất định để có thể hỗ trợ tiêu hóa đó là nước bọt.

Tuy nhiên, nếu chan canh vào cơm thì lượng nước lại quá nhiều, khiến phần thức ăn mà chúng ta tiêu thụ sẽ bị đẩy xuống dạ dày quá nhanh. Thức ăn không được nghiền kỹ sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn để xử lý. Thói quen ăn canh chan cơm sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, vô tình rước bệnh cho cơ thể.

Bổ sung nước canh hay nước lọc trong bữa ăn đều rất cần thiết tuy nhiên lựa chọn chính xác thời điểm để dùng chúng mới là điều cần ghi nhớ hơn cả.

Qua những phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng bổ sung nước canh hay nước lọc trong bữa ăn đều rất cần thiết tuy nhiên lựa chọn chính xác thời điểm để dùng chúng mới là điều cần ghi nhớ hơn cả. Để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tốt nhất mỗi người nên uống nước hoặc nước canh trước khi ăn 30 phút.