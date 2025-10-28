Trong đám cưới cổ tích vừa qua, Á hậu Quỳnh Châu trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn với vẻ ngoài rạng rỡ, làn da căng bóng mịn màng tựa gương. Dưới ánh đèn lung linh, gương mặt cô như phát sáng, khiến không ít chị em phải thốt lên: "Da chăm gì mà đẹp quá trời đẹp!". Dù chỉ trang điểm nhẹ, nhan sắc của nàng Á hậu vẫn tràn đầy sức sống, tươi tắn và trẻ trung đến ngỡ ngàng.

Và bí quyết để Quỳnh Châu giữ được làn da không tuổi ấy bắt đầu từ một thói quen nhỏ mỗi ngày: Uống collagen đều đặn để nuôi dưỡng và tái tạo làn da từ bên trong.

Ống collagen nhỏ xinh là "vũ khí bí mật" luôn có trong túi xách của Á hậu Quỳnh Châu

Chia sẻ với truyền thông trước đây, Quỳnh Châu tiết lộ cô duy trì thói quen uống collagen hàng ngày từ nhiều năm nay. Dù bận rộn chạy show, đi sự kiện hay công tác xa, trong túi xách của cô luôn có vài chai collagen nhỏ xinh. Đây là thứ đồ uống "cứu cánh" cho làn da nhất là khi không có thời gian chăm sóc cầu kỳ.

Theo các chuyên gia da liễu, collagen chiếm tới 70% cấu trúc da, là "khung đỡ" giúp da săn chắc và đàn hồi. DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) nhận định, sau tuổi 25, lượng collagen tự nhiên bắt đầu suy giảm, khiến da chảy xệ, khô sạm và xuất hiện nếp nhăn.

Vậy nên việc bổ sung collagen đường uống, đặc biệt là dạng thủy phân (collagen peptides), giúp cơ thể hấp thu nhanh, kích thích quá trình sản sinh collagen tự nhiên, từ đó tái sinh cấu trúc da, tăng độ đàn hồi và giữ nước tốt hơn.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology (2021) cho thấy, những người uống collagen peptide trong 12 tuần có làn da ẩm hơn, mịn màng hơn và giảm rõ rệt độ sâu của nếp nhăn so với nhóm không sử dụng.

Không chỉ giúp da căng mướt, uống collagen còn hỗ trợ tăng sinh elastin và axit hyaluronic, 2 thành phần quan trọng giúp duy trì độ ẩm tự nhiên. Nhờ đó, làn da không chỉ "no nước" mà còn trông hồng hào, rạng rỡ từ bên trong.

Đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện, Quỳnh Châu luôn toát lên vẻ tươi trẻ và đầy sức sống. Dù lịch trình dày đặc, gương mặt cô vẫn giữ được độ căng bóng như vừa bước ra khỏi spa.

Ngoài ra, nhiều loại collagen hiện nay còn được bổ sung thêm vitamin C, kẽm, biotin - những "trợ thủ đắc lực" giúp cơ thể tổng hợp collagen tốt hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình làm sáng da và chống oxy hóa. Khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và hạn chế stress, hiệu quả chăm da của collagen sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Không chỉ da đẹp, uống collagen còn mang lại lợi ích toàn thân

Nếu trước đây, collagen chỉ được nhắc đến trong lĩnh vực làm đẹp, thì nay, y học hiện đại đã chứng minh collagen còn có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe tổng thể.

Tóc và móng chắc khỏe, bóng mượt

Collagen chứa các axit amin thiết yếu như proline và glycine - thành phần cấu tạo chính của keratin (chất tạo nên tóc và móng). Uống collagen đều đặn giúp tóc giảm gãy rụng, móng không bị giòn, dễ tách lớp.

Xương khớp dẻo dai

Một nghiên cứu từ Nutrition Journal (2020) cho thấy, người uống collagen peptide 5-10g/ngày trong 6 tháng có mật độ xương cao hơn và giảm đáng kể triệu chứng đau khớp.

Hỗ trợ tiêu hóa và giấc ngủ

Collagen cung cấp glycine, một axit amin giúp cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột, rất có lợi cho người hay stress hoặc ăn uống thất thường.

Nói cách khác, uống collagen đúng cách không chỉ là "đầu tư cho nhan sắc", mà còn là "đầu tư cho sức khỏe lâu dài".

Từ câu chuyện của Á hậu Quỳnh Châu có thể thấy, đôi khi, bí quyết "trẻ mãi không già" lại đến từ một thói quen rất đơn giản: Bổ sung collagen đúng cách mỗi ngày. Khi làn da được nuôi dưỡng từ bên trong, bạn không chỉ thấy mình đẹp hơn, mà còn cảm nhận được sức khỏe, sự tự tin và năng lượng tích cực tỏa ra từ chính cơ thể mình.

