5 loại nước giúp tăng collagen, ngừa lão hóa từ bên trong

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện làn da nhưng lại "nghiện" trà sữa, đây là lúc cần xem lại thói quen uống hằng ngày của mình. Đường tinh luyện, dầu thực vật hydro hóa, topping nhiều chất béo trong trà sữa là "thủ phạm" làm da nhanh lão hóa, chảy xệ và nổi mụn. Thế nhưng từ bỏ trà sữa không có nghĩa là bạn phải từ bỏ niềm vui mỗi ngày. Hãy thử chuyển sang những loại nước vừa ngon miệng, vừa giúp bổ sung collagen và chống lão hóa từ bên trong. Dưới đây là 5 lựa chọn mà các tín đồ làm đẹp đang cực kỳ yêu thích!

1. Nước uống bổ sung collagen - "bơm da" từ bên trong mỗi ngày

Collagen là thành phần chính giúp da luôn căng bóng, đàn hồi. Bước sang tuổi 25, cơ thể bắt đầu suy giảm collagen nhanh chóng, dẫn đến nếp nhăn, da chảy xệ. Nước uống collagen chính là giải pháp tiện lợi để bù đắp phần thiếu hụt đó. Các loại collagen peptide hoặc collagen thủy phân được cơ thể hấp thụ nhanh hơn, hỗ trợ tái tạo cấu trúc da, giảm tình trạng da khô và sạm. Một chai colalgen nhỏ trước khi ngủ hoặc sau bữa ăn sẽ giúp bạn duy trì làn da căng mượt theo thời gian.

2. Trà kombucha - giàu men vi sinh đẹp da

Kombucha là loại trà lên men giàu probiotics - lợi khuẩn cực tốt cho đường ruột. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, khả năng thải độc và hấp thụ dưỡng chất cũng tốt hơn, giúp da bớt xỉn màu, ít nổi mụn và "glow" tự nhiên hơn. Ngoài ra, kombucha còn chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do gốc tự do. Với vị chua nhẹ, dễ uống và ít calories, trà kombucha là lựa chọn cực kỳ phù hợp nếu bạn đang cố gắng giảm đường mà vẫn muốn có cảm giác thưởng thức như "đồ uống sang chảnh".

3. Nước ép trái cây - bơm vitamin C tăng sinh collagen

Không cần cầu kỳ, chỉ một ly nước ép cam, dứa hay ổi mỗi ngày cũng có thể mang đến hiệu quả rõ rệt cho làn da. Vitamin C trong trái cây là chất xúc tác quan trọng giúp cơ thể sản sinh collagen tự nhiên. Bên cạnh đó, nước ép trái cây còn bổ sung chất xơ hòa tan, polyphenol giúp làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa, tăng sức đề kháng. Lưu ý: Nên ép tươi tại nhà và hạn chế cho thêm đường để đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Nước dừa - cấp nước và điện giải cho làn da căng mọng

Nước dừa không chỉ giúp giải nhiệt mà còn giàu khoáng chất như kali, natri, canxi - những yếu tố giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da. Khi cơ thể đủ nước, da sẽ căng bóng, đàn hồi và giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn sớm. Ngoài ra, nước dừa còn chứa cytokinin - hoạt chất có khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Với hương vị đặc trưng ngọt thanh, đây là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho những ai khó "cai" đồ uống ngọt.

5. Trà thảo mộc - thải độc, giảm stress, da khỏe óng ánh

Những loại trà như hoa cúc, bạc hà, hoa hồng, atiso… đều mang đến lợi ích tuyệt vời cho làn da. Chúng có khả năng kháng viêm, cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Uống trà thảo mộc vào buổi tối còn giúp giảm stress - yếu tố khiến da lão hóa nhanh hơn bạn tưởng. Trà thơm nhẹ, ít calo, không gây nóng cơ thể nên rất lý tưởng để duy trì mỗi ngày mà không lo tăng cân.

Dưới đây là 1 số loại nước tăng sinh collagen mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nước uống DHC Collagen Beauty 7000Plus

Nơi mua: DHC

Nước ép Kiwi Táo Collagen Vinamilk

Nơi mua: Vinamilk

Trà Giảm Cân Orihiro Beauty Collagen

Nơi mua: Watsons

Trà lên men Star Kombucha mix vị (250ml/lon) - Trà lên men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe

Nơi mua: Star Kombucha

Kết lại, để có làn da trẻ lâu, không nhất thiết phải dùng mỹ phẩm đắt đỏ. Chỉ cần thay đổi thói quen uống nước, bạn đã có thể giúp cơ thể tự sản sinh collagen và duy trì sự đàn hồi của da từ sâu bên trong. Bắt đầu từ hôm nay, hãy thử "chia tay" trà sữa và làm quen với 5 loại thức uống tốt cho da ở trên. Sau vài tuần kiên trì, bạn sẽ bất ngờ khi thấy da sáng hơn, căng hơn và mịn màng hơn từng ngày!