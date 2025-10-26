Đánh pickleball trúng mắt khiến nhiều người mất thị lực tạm thời

Các nhà khoa học tại Trường Y Rutgers (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ hệ thống giám sát chấn thương quốc gia (NEISS) giai đoạn 2005–2024. Kết quả cho thấy, kể từ khi pickleball bắt đầu được ghi nhận trong dữ liệu năm 2014, ước tính có hơn 3.100 ca chấn thương mắt liên quan đến bộ môn này, riêng giai đoạn 2022–2024 chiếm tới 88% tổng số ca.

Riêng năm 2024, có khoảng 1.262 người phải nhập viện vì tai nạn mắt khi chơi pickleball, tốc độ tăng mà nhóm nghiên cứu gọi là “đáng báo động”. Hơn 70% bệnh nhân trên 50 tuổi, và phần lớn tai nạn không đến từ việc té ngã mà là bóng bay thẳng vào mắt.

Đặc biệt, số ca chấn thương mắt do Pickleball tăng mạnh trong 3 năm qua, phần lớn ở người trên 50 tuổi. Nguyên nhân chính là bóng bay với tốc độ cao đập thẳng vào mắt, gây từ trầy xước, bầm tím đến xuất huyết nội nhãn, bong võng mạc hay gãy xương hốc mắt.

BS Corey R. Lacher (đồng tác giả nghiên cứu), cho biết: "Tôi từng nghĩ té ngã mới là nguyên nhân chính. Nhưng hóa ra va chạm trực tiếp với bóng mới là thủ phạm phổ biến nhất".

Các chấn thương được chia làm 2 nhóm: Nhẹ hơn như trầy xước giác mạc, bầm quanh mắt; Nặng hơn như xuất huyết nội nhãn, rách võng mạc hoặc gãy xương hốc mắt. Dù ít gặp, nhưng các trường hợp bong dịch kính sau (posterior vitreous detachment), khi lớp gel sau mắt tách ra, vẫn tiềm ẩn nguy cơ rách võng mạc và mù lòa nếu không điều trị kịp thời.

Từ "dopamine fountain" thành... "bệnh viện fountain"

Trên Reddit, dân chơi pickleball mô tả đây là "đài phun dopamine", ý chỉ cảm giác hứng khởi khi chơi pickleball. Và đúng là khó cưỡng. Môn thể thao lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn này có luật đơn giản, chi phí thấp, dễ chơi, lại cực kỳ vui nếu chơi theo nhóm.

Theo báo cáo năm 2025 của Sports & Fitness Industry Association, hơn 20 triệu người Mỹ đã chơi pickleball, con số tăng gấp 3 lần trong 4 năm qua. Độ tuổi người chơi trẻ hóa rõ rệt: Nhóm tuổi 25–34 hiện chiếm nhiều nhất, nhưng nhóm trên 65 tuổi cũng bám sát ngay sau.

Song cùng với cơn sốt pickleball, số ca chấn thương tăng gần gấp 7 lần, theo nghiên cứu của Đại học Vanderbilt công bố trên Orthopaedic Journal of Sports Medicine.

Cơn ác mộng của người chơi pickleball lớn tuổi: Gãy tay, trật khớp, rách gân

Nếu ở nhóm trẻ, các chấn thương thường chỉ là căng cơ, viêm gân, bong gân, thì ở nhóm cao tuổi, gãy xương và trật khớp lại phổ biến hơn.

BS Eric Bowman (Chuyên khoa chấn thương thể thao, Đại học Vanderbilt, Mỹ) cho biết: "Ở người trên 60 tuổi, những cú ngã nhỏ có thể dẫn đến gãy cổ tay, mắt cá hoặc thậm chí xương hông. Việc điều trị vì thế cũng phức tạp và hồi phục lâu hơn".

Một khảo sát trên Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons cho thấy, 55% chấn thương là tổn thương mô mềm (rách sụn chêm, viêm gân), 37% là gãy xương hoặc trật khớp. Phụ nữ có nguy cơ gãy cổ tay cao hơn nam giới, đặc biệt sau mãn kinh khi mật độ xương giảm.

Vì sao chơi pickleball vui mà dễ chấn thương?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ nhiều phía:

- Tuổi tác: Collagen và khối cơ giảm theo thời gian, khiến dây chằng và cơ yếu hơn, phản xạ kém hơn, dễ bị bóng đập trúng hoặc té ngã.

- Chủ quan: Nhiều người (nhất là dân văn phòng) nghĩ pickleball chỉ là trò nhẹ nhàng nên không khởi động kỹ, không đeo bảo hộ mắt, hoặc đi giày không phù hợp.

- Mặt sân: Một số sân tạm bợ, mặt cứng, dễ trơn trượt, nứt vỡ, làm tăng nguy cơ ngã.

- Cường độ di chuyển: Pickleball có nhịp di chuyển ngang liên tục như dừng, rẽ, xoay, dễ gây chấn thương cho người ít vận động.

BS Frederick Azar (Trưởng khoa Chấn thương thể thao, Đại học Tennessee, Mỹ) nhận định: "Pickleball tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi phản xạ, thăng bằng và phối hợp tay và mắt rất cao. Người lớn tuổi không quen vận động kiểu này dễ bị quá sức hoặc gặp chấn thương".

Cảnh báo và khuyến nghị từ bác sĩ

Các chuyên gia khuyến cáo người chơi, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi nên:

- Đeo kính bảo hộ chống va đập bằng chất liệu polycarbonate.

- Mang giày thể thao chuyên dụng, có độ bám và hỗ trợ cổ chân tốt.

- Khởi động kỹ, đặc biệt vùng cổ tay, gối, cổ chân.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Đo mật độ xương, sức bền, phản xạ.

- Nếu mới bắt đầu, nên học kỹ thuật cơ bản từ huấn luyện viên để tránh động tác sai tư thế.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng kêu gọi Hiệp hội Pickleball Mỹ sớm đưa ra chuẩn bảo hộ mắt chính thức, tương tự như trong tennis hay bóng chày.