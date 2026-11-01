90 tuổi vẫn thi thể hình cùng đối thủ kém hàng chục tuổi, cụ ông Nhật Bản tiết lộ bí quyết giữ cơ bắp

Ở tuổi 90, Toshisuke Kanazawa vẫn bước lên sân khấu thi thể hình, tự tin khoe cơ bắp và đặt mục tiêu tiếp tục thi đấu thêm một lần nữa ở tuổi 93. Ông hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để người cao tuổi duy trì vận động, vượt qua những giới hạn thường được gắn với tuổi tác.

Ở tuổi mà nhiều người đã ưu tiên nghỉ ngơi và hạn chế các hoạt động thể chất cường độ cao, Toshisuke Kanazawa, một vận động viên thể hình người Nhật Bản, vẫn miệt mài theo đuổi đam mê. Cuối tháng 10/2026, ông đến thị trấn ven biển Santa Susanna, Tây Ban Nha, để tham gia một cuộc thi thể hình thuộc hệ thống Liên đoàn Thể hình và Thể hình Thể thao Quốc tế (IFBB), tranh tài ở hạng mục dành cho vận động viên từ 50 tuổi trở lên.

Dù đã bước sang tuổi 90, Kanazawa vẫn chuẩn bị trước giờ thi đấu như những đối thủ trẻ hơn nhiều thập kỷ. Ông khởi động cùng đội ngũ hỗ trợ, chuẩn bị làn da trước khi bước lên sân khấu và phô diễn cơ bắp dưới ánh đèn.

Tại cuộc thi lần này, ông không giành được vị trí trên bục trao giải. Tuy nhiên, với Kanazawa, thành tích không phải điều duy nhất đáng quan tâm. Ông muốn tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân và chứng minh rằng tuổi tác không nhất thiết phải là rào cản khiến con người từ bỏ những mục tiêu thể chất.

“Tôi thích thử làm những điều chưa ai từng làm và hơn hết, tôi muốn theo đuổi thể hình đến hết cuộc đời”, Kanazawa chia sẻ.

Chế độ ăn kiểu Nhật được duy trì suốt nhiều thập kỷ

Theo Reuters, Kanazawa cho rằng thói quen ăn uống nghiêm túc được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước là một trong những yếu tố giúp ông duy trì thể trạng và cơ bắp ở tuổi cao.

Ông cho biết từ năm 50 tuổi, mình đã chú trọng xây dựng cơ bắp thông qua chế độ ăn truyền thống của Nhật Bản, với những thực phẩm quen thuộc như gạo lứt, natto (đậu tương lên men) và súp miso.

“Tôi đã nghiên cứu và muốn tìm hiểu thêm về điều này. Nhưng kể từ khi bước sang tuổi 50, tôi đã xây dựng cơ bắp bằng cách ăn theo chế độ truyền thống của Nhật Bản”, ông nói.

Kanazawa tin rằng thói quen ăn uống này góp phần giúp mình duy trì sức khỏe trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân của vận động viên, không phải bằng chứng cho thấy một chế độ ăn cụ thể có thể giúp tất cả mọi người tránh bệnh tật hoặc sống khỏe mạnh đến tuổi 90.

Trên thực tế, khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì sức khỏe cơ bắp cần sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn cân đối, cung cấp đủ protein và năng lượng, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát các bệnh lý nền. Với người cao tuổi, việc lựa chọn hình thức tập luyện cũng cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và khả năng vận động của từng người.

Muốn thi đấu thêm một lần nữa ở tuổi 93

Dù chưa đạt được thứ hạng cao tại cuộc thi ở Tây Ban Nha, ông Kanazawa vẫn chưa muốn dừng lại. Ông đang cân nhắc trở lại sân khấu ở tuổi 93 trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu.

“Tôi đang nghĩ có lẽ mình sẽ thử thêm một lần nữa ở tuổi 93. Sau đó, có lẽ tôi sẽ phải giải nghệ”, ông chia sẻ.

Với Kanazawa, việc già đi không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi mục tiêu. Ông cũng đề cập đến quan niệm về ngoại hình và những nếp nhăn khi tuổi tác tăng lên, đồng thời mong muốn người cao tuổi không để những thay đổi tự nhiên của cơ thể ngăn mình tiếp tục sống năng động.

Thông điệp ông muốn gửi gắm không chỉ dành cho những người yêu thích thể hình, mà còn cho bất kỳ ai đang nghĩ rằng mình đã quá tuổi để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.

“Một khi đã quyết tâm làm điều gì, bạn cần có sức mạnh tinh thần và sự kiên trì để theo đuổi đến cùng”, Kanazawa nói.

Ông hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích nhiều người lớn tuổi tiếp tục vận động, chăm sóc sức khỏe và chủ động vượt qua những giới hạn mà bản thân từng nghĩ là không thể.

Tuổi cao vẫn có thể duy trì cơ bắp, nhưng cần tập luyện an toàn

Câu chuyện của Kanazawa là một ví dụ đáng chú ý về sự kiên trì và tinh thần theo đuổi mục tiêu ở tuổi già. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc nên tập thể hình cường độ cao để duy trì sức khỏe.

Theo các khuyến nghị sức khỏe cộng đồng, người cao tuổi nên duy trì hoạt động thể chất phù hợp với thể trạng, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp và rèn luyện khả năng giữ thăng bằng để hỗ trợ vận động độc lập, giảm nguy cơ té ngã.

Những người ít vận động có thể bắt đầu từ việc đi bộ, tập các động tác đứng lên – ngồi xuống với sự hỗ trợ phù hợp hoặc sử dụng mức tạ nhẹ dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Khi muốn tăng cường độ tập luyện, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch, bệnh xương khớp hoặc có nguy cơ té ngã, việc trao đổi với nhân viên y tế là cần thiết.

Điều quan trọng không phải là cố gắng đạt được cơ bắp như một vận động viên thể hình, mà là duy trì sức mạnh, khả năng vận động và sự độc lập trong sinh hoạt càng lâu càng tốt.

Ở tuổi 90, Kanazawa vẫn hướng đến một lần thi đấu nữa. Bởi đôi khi, chiến thắng lớn nhất trước tuổi tác không nằm ở một tấm huy chương, mà ở khả năng tiếp tục sống chủ động và không ngừng chăm sóc bản thân.