Bộ Y tế rút đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến mô cho cha mẹ

Theo vnExpress đưa tin, dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) gửi đại biểu Quốc hội ngày 1/11 chỉ rõ, Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh, chị, em ruột nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp. Việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, hoặc người còn lại nếu cha hoặc mẹ đã mất. Người hiến phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến những loại mô thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền quy định.

So với dự thảo đầu tháng 10, Bộ Y tế đã rút đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha, mẹ đẻ. Quy định về sự đồng ý của người đại diện cũng được sửa theo hướng cụ thể hơn, thay yêu cầu chung về sự đồng ý của người đại diện bằng văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, trừ trường hợp một người đã mất.

Theo cơ quan soạn thảo, việc giới hạn người nhận mô là anh, chị, em ruột nhằm tránh tình huống cha mẹ vừa là người đại diện quyết định việc hiến mô, vừa là người nhận mô từ con.

Dự thảo tiếp tục không cho phép người dưới 18 tuổi hiến bộ phận cơ thể khi còn sống. Đối với người từ đủ 18 tuổi, dự thảo quy định người hiến mô khi còn sống phải đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô cho cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc con ruột. Người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục cho phép.

Bộ Y tế chính thức rút đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha mẹ. (Ảnh minh họa: BV)

Bổ sung điều kiện hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn

Theo Dân trí, về đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, Chính phủ cho biết ý kiến thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ tác động của chính sách cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến; quy định người dưới 18 tuổi có quyền tự mình hủy đăng ký hiến.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị người dưới 18 tuổi được tự mình hủy đăng ký, từ chối, rút lại sự đồng ý mà không cần sự đồng ý của người đại diện; tôn trọng quyền quyết định của người dưới 18 tuổi khi có ý kiến khác với người đại diện; việc tiếp nhận, xác thực hủy đăng ký phù hợp với độ tuổi, nhận thức; phân loại việc thay đổi đăng ký theo hướng hiến nhiều hơn hoặc ít hơn; có cơ quan bảo vệ trẻ em đồng hành khi hủy đăng ký.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định người từ đủ 14 tuổi hoặc từ đủ 15 tuổi có năng lực nhận thức được đăng ký hiến sau khi chết, có người làm chứng độc lập, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; đánh giá hệ lụy tâm lý, đạo đức xã hội, nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc.

Chính phủ xin tiếp thu các ý kiến trên và cho biết đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Chính phủ cũng bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và quy định việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký của người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện. Do đó, các vấn đề về hủy đăng ký, ý kiến khác nhau giữa người dưới 18 tuổi và người đại diện không còn phát sinh.

Về hiến, lấy, ghép mô, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh như tủy xương, tế bào gốc, không hiến bộ phận cơ thể; thu hẹp phạm vi người nhận ở anh, chị, em ruột hoặc cha, mẹ, anh, chị, em ruột, thống nhất giữa các nhóm tuổi.

Chính phủ cho biết đã tiếp thu và đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng tách riêng điều kiện đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên không có đăng ký hiến chỉ được hiến mô cho cha đẻ, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con ruột. Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh, trừ máu và thành phần máu, cho anh, chị, em ruột, khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và có văn bản đồng ý của cha đẻ, mẹ đẻ. Dự thào cũng bỏ việc phân nhóm theo mốc 15 tuổi và trường hợp người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ; người dưới 18 tuổi không được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống.

Dự thảo luật mới nhất cũng đã được chỉnh lý theo hướng: người hiến dưới 18 tuổi và cha đẻ, mẹ đẻ của người hiến đều phải được tư vấn độc lập. Cơ sở lấy mô thành lập Hội đồng tư vấn gồm chuyên gia y tế, pháp luật, tâm lý; thành viên Hội đồng không được tham gia lấy, ghép mô của trường hợp đó.

Bác sĩ quyết định người hiến đủ điều kiện không phải là người chẩn đoán, chỉ định ghép hoặc tư vấn cho người hiến, người nhận chỉ là anh, chị, em ruột, nên không phát sinh trường hợp cha, mẹ vừa là người đại diện vừa là người nhận.