Người đàn ông 46 tuổi phát hiện mắc ung thư đại trực tràng, bật khóc hối hận: Hóa ra cơ thể đã sớm cảnh báo…

Ông Lưu, 46 tuổi, tại Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện triệu chứng đi ngoài ra máu từ khoảng nửa năm trước. Tuy nhiên, ông cho rằng nguyên nhân là bệnh trĩ nên không đi khám hay thực hiện các kiểm tra liên quan, Sohu đưa tin.

Theo thời gian, tình trạng đi ngoài ra máu ngày càng nghiêm trọng, cơ thể ông cũng suy nhược hơn đáng kể. Lúc này, ông mới nhận thấy có điều bất thường và đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy nguyên nhân thực sự gây chảy máu không phải bệnh trĩ mà là ung thư đại trực tràng. Do không được phát hiện kịp thời, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối. Bác sĩ cho biết, nếu ông đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng đi ngoài ra máu, bệnh đã không tiến triển đến mức này.

Khi mắc ung thư đại trực tràng, cơ thể có thể xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường. Những thay đổi nào cần cảnh giác? Những biểu hiện nào dễ bị bỏ qua?

Đại tiện xuất hiện 3 thay đổi này, đừng luôn cho rằng chỉ là vấn đề nhỏ

Trên thực tế, khi mắc ung thư đại trực tràng, cơ thể có thể xuất hiện nhiều triệu chứng. Nếu gặp những biểu hiện dưới đây, người bệnh nên đi khám kịp thời.

Phân có máu

Đi ngoài ra máu là một trong những triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng. Nhiều người nhầm lẫn biểu hiện này với bệnh trĩ, nhưng hai tình trạng có những điểm khác biệt.

Máu do bệnh trĩ thường có màu đỏ tươi, có thể nhỏ thành giọt hoặc phun thành tia sau khi đại tiện, bám trên bề mặt phân hoặc xuất hiện trên giấy vệ sinh khi lau. Trong khi đó, máu do ung thư đại trực tràng thường có màu đỏ sẫm, lẫn bên trong phân và đôi khi kèm theo chất nhầy.

Thay đổi thói quen đại tiện

Thói quen đại tiện vốn đều đặn đột nhiên thay đổi, chẳng hạn từ một lần mỗi ngày thành một lần mỗi ba ngày, từ một lần mỗi ngày thành nhiều lần trong ngày, hoặc xuất hiện tình trạng tiêu chảy và táo bón xen kẽ. Những thay đổi này cần được chú ý.

Phân trở nên nhỏ, dẹt

Khi xuất hiện khối u trong đường ruột, phân có thể bị chèn ép và biến dạng trong quá trình di chuyển, trở nên nhỏ, dẹt hoặc có những vết lõm, vết hằn trên bề mặt.

Tất nhiên, xuất hiện những triệu chứng kể trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư đại trực tràng. Khi có biểu hiện bất thường, cần đi khám kịp thời, không nên tự khiến bản thân hoang mang hay tự chẩn đoán ung thư chỉ dựa trên một triệu chứng.

Các dấu hiệu khác

Ngoài những thay đổi khi đại tiện, ung thư đại trực tràng còn có thể đi kèm đau bụng, chướng bụng tái diễn, sụt cân không rõ nguyên nhân và thiếu máu. Cơn đau bụng có thể xuất hiện ở những vị trí không cố định, tạm thời giảm sau khi đi vệ sinh nhưng tái phát sau khi ăn. Một số người còn bị đau bụng khi nằm nghỉ hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng.

Đáng chú ý, nếu không chủ động giảm cân nhưng cân nặng giảm hơn 5% trong vòng 3 tháng, đồng thời cơ thể mệt mỏi, da mặt vàng vọt, người bệnh cần đi kiểm tra. Ung thư đại trực tràng cũng có thể gây chảy máu mạn tính, dẫn đến thiếu máu với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, buồn ngủ hoặc hồi hộp.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, từng bị polyp hoặc u tuyến đường ruột, mắc viêm loét đại tràng và người lớn tuổi cần đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe đường ruột. Người trên 40 tuổi cân nhắc nội soi đại tràng lần đầu, song thời điểm và tần suất kiểm tra nên được trao đổi với bác sĩ dựa trên nguy cơ cá nhân.