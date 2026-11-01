Người đàn ông nguy kịch vì uống một loại nước ép suốt nhiều ngày

Rau bina vốn được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trong thời gian dài, đặc biệt là uống nước ép sống với lượng lớn sẽ không tốt cho sức khỏe. Điển hình trường hợp người đàn ông 42 tuổi sống ở Trung Quốc.

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Ông Trần 42 tuổi vốn có thể trạng khá tốt, ít khi mắc bệnh nghiêm trọng. Ngoài bệnh gout nhẹ, ông gần như không gặp vấn đề sức khỏe đáng chú ý. Vì muốn cải thiện thể trạng, ông bắt đầu chú trọng hơn đến chế độ ăn uống, trong đó rau bina (còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) là thực phẩm được ông đặc biệt yêu thích, theo QQ.

Điều đáng nói không chỉ ăn rau bina trong các bữa cơm, người đàn ông còn thường xuyên ép rau sống lấy nước uống vì tin rằng cách này giúp giữ lại nhiều dưỡng chất.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông Trần liên tục cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, kèm tình trạng đi ngoài 4-5 lần mỗi ngày. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện của việc làm việc quá sức nên tự mua thuốc bổ về sử dụng.

Thế nhưng, tình trạng không những không cải thiện mà còn xuất hiện thêm triệu chứng đau vùng thắt lưng, thậm chí tiểu ra máu. Trước những dấu hiệu bất thường, gia đình đã thuyết phục ông đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến người nhà bất ngờ. Chỉ số creatinine trong máu của ông lên tới 430 µmol/L, cao bất thường, cho thấy chức năng lọc của thận đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại viện qua các xét nghiệm bác sĩ phát hiện nhiều tinh thể oxalat canxi tích tụ trong ống thận, kèm phản ứng viêm. Ông được chẩn đoán mắc bệnh thận .

Khai thác thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy ông Trần đã tiêu thụ lượng lớn rau bina liên tục trong nhiều ngày, đặc biệt là nước ép rau bina sống. Đây được xác định là yếu tố có khả năng góp phần làm tăng lượng oxalat trong cơ thể.

Sau quá trình điều trị chuyên khoa, bao gồm lọc máu và các biện pháp hỗ trợ cần thiết, chức năng thận của ông dần cải thiện. Trường hợp này là lời cảnh báo rằng ngay cả thực phẩm bổ dưỡng cũng cần được sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp.

Vì sao ăn quá nhiều rau bina có thể gây hại cho thận?

Rau bina chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, loại rau này cũng thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng oxalat tương đối cao.

Oxalat là hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực vật. Khi đi vào cơ thể, một phần oxalat được hấp thu vào máu và đào thải qua nước tiểu. Nếu lượng oxalat tăng quá mức, chúng có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalat canxi.

Các tinh thể này có khả năng tích tụ trong thận, gây tắc nghẽn ống thận, kích hoạt phản ứng viêm và làm tổn thương mô thận. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể dẫn đến suy thận cấp.

Nguy cơ không giống nhau ở tất cả mọi người. Những người có tiền sử sỏi thận oxalat, bệnh thận, rối loạn hấp thu đường ruột hoặc một số bất thường chuyển hóa có thể nhạy cảm hơn với lượng oxalat trong thực phẩm.

Ăn rau bina thế nào để không gây áp lực cho thận?

Rau bina vẫn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với việc sử dụng thật nhiều một loại thực phẩm. Sự đa dạng, cân bằng và phù hợp với tình trạng sức khỏe mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thận lâu dài.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, không cần loại bỏ hoàn toàn rau bina khỏi thực đơn. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, chế biến phù hợp và duy trì chế độ ăn đa dạng.

Không ăn quá nhiều trong thời gian dài: Nên luân phiên rau bina với các loại rau khác, tránh ngày nào cũng ăn một lượng lớn.

Ưu tiên chần rau trước khi chế biến: Luộc hoặc chần rau bina trong nước sôi rồi bỏ phần nước này có thể giúp loại bỏ một phần oxalat hòa tan.

Uống đủ nước: Duy trì lượng nước phù hợp giúp hạn chế tình trạng nước tiểu quá cô đặc. Người mắc bệnh thận cần tuân thủ lượng nước do bác sĩ hướng dẫn.

Bổ sung canxi hợp lý: Canxi từ thực phẩm có thể kết hợp với oxalat ngay tại đường tiêu hóa, giúp giảm lượng oxalat được hấp thu. Không nên tự ý bổ sung canxi liều cao.

Tránh lạm dụng vitamin C: Việc sử dụng vitamin C liều cao kéo dài có thể làm tăng sản sinh oxalat trong cơ thể ở một số người.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn tính, có tiền sử sỏi thận hoặc rối loạn chuyển hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau bina phù hợp, theo NetEase Health.

Các bác sĩ lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ra máu, lượng nước tiểu giảm bất thường, phù mặt hoặc chân, đau vùng thắt lưng kèm mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm.

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, khi thận không còn khả năng lọc và đào thải kali dư thừa qua nước tiểu, nồng độ kali trong máu sẽ tăng vọt (hyperkalemia). Điều này cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến các vấn đề tim mạch như loạn nhịp tim, thậm chí ngưng tim.