9 năm trước được bố dắt tay đến trường, hôm nay Hoàng tử George chính thức bước vào Eton

Có những bức ảnh chỉ cách nhau vài năm nhưng đủ khiến người ta nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến thế nào. Với Hoàng tử George cũng vậy.

Ngày 8/9/2026, Hoàng tử George chính thức bắt đầu việc học tại Eton College ở tuổi 13. Đây là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, đồng thời cũng là thời điểm khiến những hình ảnh cũ của George thời thơ ấu được nhắc lại.

Bởi mới 9 năm trước, George vẫn còn là một cậu bé 4 tuổi với gương mặt bầu bĩnh, được bố Thân vương William nắm tay đưa đến trường.

Năm 2017: Cậu bé 4 tuổi được bố dắt tay đến trường

Năm 2017, Hoàng tử George bắt đầu đi học tại Thomas's Battersea ở London. Trong ngày đầu tiên, cậu bé xuất hiện bên bố, Thân vương William, với vẻ ngoài đúng chất một cậu nhóc mới bước vào môi trường học đường.

William khi ấy mặc suit lịch sự, còn George diện đồng phục trường gồm áo sơ mi, quần short và balo. Hoàng tử nhỏ được bố dắt tay đi vào trường, hình ảnh vừa giản dị vừa có chút đặc biệt bởi phía sau cậu bé 4 tuổi ấy là một tương lai được cả thế giới quan tâm.





Những bức ảnh ngày hôm đó cũng cho thấy William đóng vai trò của một người cha rất rõ ràng. Không phải Hoàng tử William của những sự kiện Hoàng gia hay một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, mà đơn giản là một ông bố đưa con trai đến trường trong ngày đầu tiên.

George khi ấy vẫn còn khá nhỏ. Cậu bé đi cạnh bố, bước chân ngắn hơn rất nhiều, gương mặt có phần ngây thơ và gần như chưa có dấu hiệu của thiếu niên mà công chúng nhìn thấy hôm nay.

9 năm sau: George đã lớn và tự bước vào một chặng đường mới

Đến ngày 8/9/2026, khung cảnh ấy được lặp lại theo một cách khác.

George không còn là cậu bé 4 tuổi được bố dắt tay đến trường. Ở tuổi 13, Hoàng tử đã cao lớn hơn rõ rệt và chính thức bắt đầu cuộc sống học tập tại Eton - ngôi trường mà chính Thân vương William từng theo học từ năm 1995.

Sự thay đổi về ngoại hình tất nhiên là điều dễ nhận thấy nhất. Nhưng đằng sau đó còn là một bước chuyển quan trọng hơn: George đang dần bước ra khỏi những năm tháng tuổi thơ để tiến vào giai đoạn thiếu niên, nơi vị trí đặc biệt của cậu trong Hoàng gia cũng ngày càng được nhìn nhận rõ hơn.





Nếu năm 2017, George chỉ cần tập làm quen với trường học và những ngày đầu xa gia đình, thì hiện tại, cậu đã bắt đầu một chương trình học mới tại một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Anh.

Và lần này, George đang đi trên chính con đường mà bố mình từng đi qua.





Có một sự trùng hợp đặc biệt trong câu chuyện này.

Thân vương William cũng bắt đầu học tại Eton ở tuổi 13, vào năm 1995. Ba mươi mốt năm sau, con trai cả của anh bước vào ngôi trường tương tự ở đúng độ tuổi ấy. Điều đó khiến hình ảnh George nhập học Eton năm nay càng có ý nghĩa. Cậu bé từng được William đưa đến trường năm nào giờ đây đã đến tuổi bắt đầu một chặng đường mà cha mình từng trải qua.

Thậm chí, những bức ảnh William tại Eton hơn 30 năm trước cũng đang được công chúng tìm lại để so sánh với hình ảnh George hiện tại. Hai cha con ở cùng một độ tuổi, cùng một ngôi trường và đều là những nhân vật đặc biệt trong tương lai của Hoàng gia Anh.

Nhưng tất nhiên, George đang lớn lên trong một hoàn cảnh khác. Khi William nhập học Eton năm 1995, anh là con trai cả của Thái tử Charles và Công nương Diana. Còn George hiện tại là con trai cả của William - người đang là Thân vương xứ Wales và là người đứng đầu tiên trong danh sách kế vị ngai vàng sau Vua Charles III.





Một chương mới bắt đầu, nhưng ký ức về cậu bé năm nào vẫn còn đó

Nếu đặt hai khoảnh khắc năm 2017 và 2026 cạnh nhau, điều gây chú ý nhất có lẽ không phải bộ đồng phục hay ngôi trường mà chính là sự trưởng thành của George. Chín năm trước, cậu bé đứng sát bên bố, được William nắm tay dẫn vào trường. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc với bất kỳ gia đình nào có con bắt đầu đi học.

Chín năm sau, George đã trở thành một thiếu niên 13 tuổi. Những đường nét trẻ con ngày nào dần nhường chỗ cho diện mạo trưởng thành hơn. Cậu không còn là "em bé Hoàng gia" thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh gia đình, mà đang từng bước trở thành một nhân vật được công chúng đặc biệt quan tâm.

Với một cậu bé bình thường, 9 năm từ ngày đầu tiên đến trường đến khi bước vào tuổi 13 vốn đã là một hành trình dài. Với George, đó còn là khoảng thời gian cậu lớn lên dưới sự chú ý của truyền thông và công chúng, đồng thời dần chuẩn bị cho một tương lai có rất nhiều trách nhiệm. Có lẽ chính vì vậy mà những bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của George khiến người hâm mộ Hoàng gia có cảm giác đặc biệt.

Năm 2017, cậu bé 4 tuổi bắt đầu hành trình học tập với bàn tay của bố trong tay mình. Năm 2026, cậu bước vào Eton ở tuổi 13, tiếp nối dấu chân của chính người bố từng đưa mình đến trường 9 năm trước. Từ Thomas's Battersea đến Eton, từ một cậu bé cần bố dắt tay đến một thiếu niên bắt đầu tự bước vào ngôi trường mới, hành trình ấy chỉ gói gọn trong 9 năm nhưng cho thấy George đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Và có lẽ điều thú vị nhất vẫn còn ở phía trước: Năm 1995, William bắt đầu những năm tháng tại Eton và sau đó trở thành người thừa kế ngai vàng. Năm 2026, George bắt đầu hành trình tương tự với tư cách người đứng thứ hai trong danh sách kế vị.

Một vòng lặp của Hoàng gia, nhưng lần này câu chuyện được viết bởi một thế hệ mới.