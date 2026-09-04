Trong hình dung quen thuộc về các thành viên nữ Hoàng gia châu Âu, váy áo thanh lịch, giày cao gót và những bộ lễ phục cầu kỳ thường là hình ảnh dễ bắt gặp nhất. Nhưng Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy lại mang đến một màu sắc khác. Sinh ngày 21/1/2004, con gái cả của Quốc vương Haakon và Vương hậu Mette-Marit từ nhỏ đã được biết đến với tình yêu dành cho thể thao, đặc biệt là bóng đá, đồng thời có phong cách ăn mặc khá thực tế và hiện đại. Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, thay vì liên tục lựa chọn váy, cô thường xuất hiện trong những bộ suit hoặc quần dài có phom dáng gọn gàng, tạo cảm giác năng động nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết của một thành viên Hoàng gia.

Từ công chúa mặc váy dạ hội đến cô gái mê suit và quần dài

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trong phong cách của Ingrid Alexandra là sự ưu ái dành cho trang phục quần. Trong những dịp cần thể hiện hình ảnh trưởng thành và chuyên nghiệp, cô thường chọn những bộ suit có đường cắt may rõ ràng, kết hợp với kiểu tóc buộc gọn và giày thanh lịch.





Chẳng hạn, khi tới thăm Tòa án Tối cao Na Uy vào tháng 1/2022, cô từng diện blazer trắng cùng quần âu đen, hoàn thiện vẻ ngoài bằng giày da, khuyên tai và một chiếc túi cầm tay màu đỏ rượu. Đến tháng 6/2025, khi cùng cha tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tại Oslo, cô tiếp tục lựa chọn một bộ suit đen tối giản, tóc buộc đuôi ngựa và giày mũi nhọn, tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với kiểu công chúa thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy nữ tính.

Thế nhưng việc yêu thích quần áo mang tính ứng dụng không có nghĩa Ingrid Alexandra thiếu những khoảnh khắc đúng chất Hoàng gia. Khi bước vào những sự kiện đặc biệt, cô hoàn toàn có thể chuyển sang hình ảnh trang trọng với váy dài, vương miện và các huân chương. Năm 2022, nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, Hoàng gia Na Uy công bố loạt ảnh chân dung chính thức của cô tại Cung điện Hoàng gia ở Oslo. Trong một hình ảnh, Ingrid Alexandra xuất hiện với vương miện, lễ phục và nhiều huân chương, thể hiện rõ hình ảnh của một người kế vị đang dần bước vào vai trò công chúng lớn hơn.

Đặc biệt, trong những nghi lễ quan trọng gần đây, thời trang của Ingrid Alexandra còn mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chuyện đẹp hay xấu. ELLE cho biết trong lễ tuyên thệ hiến pháp của cha cô, cô mặc một chiếc váy đen dài cùng mũ đội đầu và huân chương Hoàng gia. Điều đáng chú ý là bộ váy này từng được bà nội cô, Nữ hoàng Sonja, mặc cách đây 35 năm khi tham dự một nghi lễ tương tự cùng Vua Harald V. Việc Ingrid Alexandra mặc lại trang phục của bà trong một thời khắc lịch sử của Hoàng gia khiến bộ lễ phục trở thành một dấu hiệu thú vị về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Một công chúa có thể mặc suit đi sự kiện rồi khoác áo bóng đá cổ vũ đội tuyển

Điều khiến Ingrid Alexandra được chú ý còn nằm ở cuộc sống và những sở thích khá năng động. Theo ELLE, cô từng được giáo dục tại Australia, sau đó trải qua khoảng một năm huấn luyện quân sự từ năm 2024. Công chúa cũng có sở thích với nhiều môn thể thao như trượt tuyết, lướt sóng, karate và bóng đá. Chính nền tảng ấy phần nào lý giải vì sao phong cách của cô không bị bó buộc hoàn toàn trong những bộ trang phục nữ tính, cầu kỳ.

Bóng đá đặc biệt chiếm một vị trí đáng kể trong hình ảnh công chúng của Ingrid Alexandra. Tại World Cup 2026, cô từng cùng em trai Sverre Magnus tới sân cổ vũ đội tuyển Na Uy. Thay vì mặc hẳn áo đấu, hai chị em lựa chọn trang phục trang trọng kết hợp khăn cổ vũ đội tuyển, tạo nên sự pha trộn khá thú vị giữa phong cách Hoàng gia và không khí bóng đá. Ingrid Alexandra tiếp tục trung thành với quần áo có phom dáng sắc nét khi diện blazer trắng cùng quần ống rộng cạp cao, sau đó dùng khăn đội tuyển Na Uy làm điểm nhấn.

Trước đó, trong một trận đấu vòng bảng, cô cũng từng xuất hiện với một bộ suit màu đỏ nổi bật. Chi tiết thú vị là bộ suit này được cho là mượn từ mẹ cô, Vương hậu Mette-Marit, người từng mặc chính bộ trang phục ấy vào năm 2023. Ingrid Alexandra phối bộ suit với áo phông trắng và khăn cổ vũ đội tuyển Na Uy, trong khi em trai cô mặc suit. Cách lựa chọn trang phục vừa trang trọng vừa thể hiện tinh thần cổ vũ khiến hình ảnh hai chị em nhanh chóng trở thành một điểm nhấn bên lề trận đấu.

Từng đá bóng cùng Erling Haaland

Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh Ingrid Alexandra xuất hiện tại Cung điện Hoàng gia, thật khó tưởng tượng cô cũng có những khoảnh khắc rất khác trên sân bóng. Công chúa Na Uy từng có dịp đá bóng cùng Erling Haaland, tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Na Uy. Chi tiết này góp phần tạo nên hình ảnh một thành viên Hoàng gia khá gần gũi với thể thao và văn hóa đại chúng của đất nước mình, thay vì chỉ xuất hiện trong những sự kiện nghi lễ.

Ở tuổi 22, Ingrid Alexandra đang đứng trước một hành trình đặc biệt: Cô không chỉ là một công chúa trẻ được công chúng quan tâm vì thời trang mà còn là người được chuẩn bị cho vai trò nữ quân chủ tương lai. Cô sẽ trở thành nữ hoàng thứ hai trong lịch sử Na Uy và là nữ quân chủ đầu tiên của đất nước này trong khoảng 600 năm.





Vì vậy, mỗi lần xuất hiện của cô dần mang thêm một tầng ý nghĩa: Đó vừa là hình ảnh của một phụ nữ trẻ với sở thích, cá tính riêng, vừa là hình ảnh của một người đang từng bước làm quen với vị trí mà mình sẽ đảm nhận trong tương lai.





Có lẽ chính sự kết hợp ấy khiến Ingrid Alexandra trở thành một gương mặt đặc biệt trong thế hệ Hoàng gia trẻ châu Âu. Cô có thể đội vương miện, mặc lễ phục và đứng trong những nghi lễ trang trọng; nhưng cũng có thể chọn quần jeans, giày thể thao tới lễ hội âm nhạc, mặc suit tới các cuộc gặp ngoại giao hay khoác khăn đội tuyển để cổ vũ bóng đá. Với Ingrid Alexandra, phong cách “công chúa” dường như không nằm ở việc lúc nào cũng phải mặc váy, mà ở khả năng giữ được sự phù hợp với từng hoàn cảnh trong khi vẫn duy trì dấu ấn cá nhân.

*Theo Elle