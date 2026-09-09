Hoàng tử George đi học tại Eton

Ngày 8/9, Hoàng tử George chính thức bắt đầu chặng đường mới tại Eton College, một trong những trường nội trú lâu đời và danh tiếng của Anh. Cậu bé 13 tuổi - người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh xuất hiện cùng cha mẹ là Thân vương William và Vương phi Kate trong ngày đầu tiên đặc biệt này.

Khoảnh khắc được chú ý không chỉ bởi đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của George, mà còn bởi hình ảnh cậu bé tiếp tục bước vào đúng ngôi trường mà cha mình từng theo học. Bộ đồng phục với quần kẻ sọc, áo ghi-lê, áo khoác dài và sơ mi trắng được George mặc gần như giống với hình ảnh William trong ngày đầu tiên tại Eton vào 6/9/1995, tạo nên một sự nối tiếp rõ ràng giữa hai thế hệ.

Tuy nhiên, giữa hai ngày đầu tiên cách nhau 31 năm lại có một khác biệt đáng chú ý.

George được William và Kate đưa tới trường, nhưng các em không xuất hiện

Trong ngày đầu tiên tại Eton, William và Kate cùng George đến trường giữa trời mưa lớn. Cả ba gặp hiệu trưởng và provost của Eton College bên ngoài khuôn viên trường trước khi George bắt đầu cuộc sống mới tại đây.

Đáng chú ý, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis không đi cùng anh trai. Hai em vẫn ở nhà và chỉ bắt đầu kỳ học mới tại Lambrook School vào ngày hôm sau. Vì vậy, khác với ngày đầu tiên của William tại Eton, lần này George không có sự hiện diện của các em bên cạnh trong khoảnh khắc quan trọng này.

Sau khi George gặp ban giám hiệu, Cung điện Kensington công bố thêm ba bức ảnh chính thức của vị vua tương lai trong bộ đồng phục Eton. Trong những bức ảnh được Matt Porteous thực hiện, George tạo dáng với diện mạo trưởng thành hơn hẳn so với hình ảnh cậu bé thường xuất hiện cùng gia đình trong những năm trước.

Sự thay đổi này càng dễ nhận thấy khi George đã gần như cao ngang mẹ. Kate cao khoảng 1,75 m và trong ngày đặc biệt này, cô đi giày cao gót nhưng George vẫn có chiều cao gần tương đương mẹ.

31 năm trước, William có cả Diana, Charles và Harry bên cạnh

Ngày đầu tiên của William tại Eton vào năm 1995 cũng từng là một dấu mốc đáng nhớ của Hoàng gia Anh. Khi ấy, William được Thái tử Charles và Công nương Diana đưa tới trường, dù hai người đã ly thân vào thời điểm đó. Em trai William là Vương tử Harry cũng có mặt.

Hình ảnh gia đình cùng xuất hiện trong ngày William nhập học vì thế tạo nên một khung cảnh rất khác so với George hiện tại. Nếu William bước vào Eton với cha mẹ và em trai bên cạnh, George lại bắt đầu hành trình của mình với cha mẹ và không có các em đi cùng.

Sự khác biệt này cũng phản ánh hoàn cảnh của hai thế hệ. Năm 1995, William và Harry vẫn còn là những cậu bé đang lớn lên trong một gia đình Hoàng gia chịu nhiều sự chú ý từ truyền thông. Trong khi đó, George bước vào Eton với vị trí đặc biệt hơn: Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành Quốc vương Anh.

George mặc bộ đồng phục giống cha

Một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau ngày đầu tiên của George tại Eton chính là bộ đồng phục. Cậu mặc áo khoác dài, ghi-lê, quần kẻ sọc, sơ mi trắng và cà vạt – trang phục đặc trưng mà các học sinh Eton đã mặc qua nhiều thế hệ. Sự tương đồng với William gần như ngay lập tức được nhận ra. Cha và con trai đều xuất hiện tại cùng một ngôi trường, ở cùng độ tuổi 13 và trong những bộ đồng phục mang tính biểu tượng của Eton.

Nhưng nếu nhìn kỹ, câu chuyện của George tại đây vẫn có một điểm khác. Không giống thời gian học tại Lambrook, nơi George là học sinh bán trú, tại Eton cậu sẽ sống nội trú. Điều này đồng nghĩa George sẽ bắt đầu một cuộc sống có phần độc lập hơn khi không còn trở về nhà mỗi ngày sau giờ học.

Dù vậy, Eton nằm rất gần Windsor Castle, vì thế khoảng cách giữa George và gia đình không quá xa. Đây cũng là điều từng giúp William duy trì sự gần gũi với bà nội, Nữ hoàng Elizabeth II, trong những năm ông học tại Eton. Theo bài viết, William từng thường xuyên tới gặp Nữ hoàng để uống trà khi còn là học sinh tại trường.

Một chương mới của vị vua tương lai

Việc George bước vào Eton không chỉ đơn thuần là câu chuyện một cậu bé bắt đầu trường trung học. Với Hoàng gia Anh, đây còn là một dấu mốc trong quá trình chuẩn bị cho một thành viên sẽ giữ vai trò đặc biệt trong tương lai.

George vẫn còn rất trẻ và hiện tại cuộc sống của cậu chủ yếu xoay quanh việc học, gia đình và những trải nghiệm của tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, mỗi cột mốc của George đều nhận được sự quan tâm lớn bởi cậu là người thứ hai trong thứ tự kế vị ngai vàng, sau cha mình.

William từng trải qua chính hành trình này hơn ba thập kỷ trước. Giờ đây, anh lại đứng bên cạnh con trai trong ngày George bắt đầu cuộc sống tại Eton. Sự lặp lại ấy tạo nên một trong những hình ảnh thú vị nhất của Hoàng gia Anh năm nay: Người cha từng đứng trước cổng Eton năm 1995, nay quay trở lại nơi đó để đưa con trai mình bắt đầu hành trình tương tự.

Và dù George đang tiếp bước cha tại một ngôi trường có lịch sử lâu đời, ngày đầu tiên của cậu vẫn mang dấu ấn riêng. William từng có Diana, Charles và Harry bên cạnh; George có William và Kate. William bắt đầu Eton khi cha mẹ đã ly thân; George bước vào trường trong một gia đình vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. William là một cậu bé đang chuẩn bị cho tương lai Hoàng gia; còn George, ngay từ hôm nay, đã bắt đầu được công chúng nhìn nhận như vị vua tương lai.

Đó cũng là lý do những bức ảnh George đứng trong bộ đồng phục Eton không chỉ đơn giản là ảnh ngày đầu đi học. Chúng đánh dấu sự tiếp nối giữa hai thế hệ Wales, khi William trao lại cho con trai một phần trải nghiệm mà chính anh từng có, nhưng George sẽ viết tiếp câu chuyện ấy theo cách của riêng mình.