Ngày đầu tiên con trai bước vào một ngôi trường mới luôn là một dấu mốc đặc biệt với bất kỳ gia đình nào. Với gia đình Hoàng gia Anh, khoảnh khắc ấy càng nhận được sự chú ý khi Hoàng tử George - người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh chính thức bắt đầu cuộc sống học đường tại Eton College.

Đồng hành cùng con trai trong dịp đặc biệt, Kate Middleton lựa chọn một diện mạo vừa trang trọng vừa nữ tính. Vương phi xứ Wales xuất hiện trong một thiết kế váy màu xanh ngọc của Emilia Wickstead, kết hợp với giày cao gót Gianvito Rossi cùng những phụ kiện tối giản.

Màu sắc nổi bật nhưng không quá phô trương giúp Kate giữ được hình ảnh quen thuộc: Thanh lịch, tinh tế và có chủ đích trong từng chi tiết.

Kate Middleton chọn sắc xanh ngọc cho ngày đặc biệt của Hoàng tử George

Trang phục của Kate nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màu xanh ngọc khá nổi bật. Đây là gam màu có khả năng tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, đặc biệt phù hợp với một sự kiện mang tính gia đình nhưng đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với Hoàng gia. Thiết kế của Emilia Wickstead cũng phù hợp với phong cách thời trang thường thấy ở Kate: đường nét nữ tính, gọn gàng và không quá cầu kỳ.

Thay vì lựa chọn một bộ suit cứng cáp hoặc trang phục quá nghi lễ, Kate vẫn giữ được sự mềm mại của một người mẹ trong ngày đưa con đến trường, đồng thời đảm bảo hình ảnh của một thành viên Hoàng gia tại một sự kiện được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đôi giày cao gót Gianvito Rossi tiếp tục hoàn thiện tổng thể. Phụ kiện không được sử dụng quá nhiều, giúp chiếc váy trở thành điểm nhấn chính và giữ cho diện mạo của Kate có sự cân bằng. Đây cũng là kiểu phối đồ khá đặc trưng của Công nương xứ Wales: một món đồ nổi bật, những chi tiết còn lại được tiết chế, nhờ đó tổng thể trông sang nhưng không nặng tính phô trương.

Cùng là ngày con trai nhập học Eton, Kate và Diana lại có hai lựa chọn thời trang khác nhau

Điều thú vị nhất nằm ở sự tương phản giữa Kate Middleton và Công nương Diana.

Năm 1995, khi Thân vương William bắt đầu học tại Eton College, Diana cũng có mặt để đồng hành cùng con trai. Nhưng nếu Kate xuất hiện với chiếc váy xanh ngọc và giày cao gót, Diana khi ấy lại lựa chọn một bộ trang phục mang tinh thần đời thường và thoải mái hơn.

Hình ảnh Diana trong ngày William nhập học Eton đã trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ của bà. Phong cách của cố Công nương khi đó phản ánh rõ tinh thần thời trang thập niên 1990: Tự nhiên, năng động và có phần casual.

Sự khác biệt này không đơn thuần nằm ở việc hai người mặc hai kiểu trang phục khác nhau. Nó còn cho thấy sự thay đổi trong cách các thành viên nữ của Hoàng gia Anh xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Diana từng được biết đến với khả năng biến những món đồ đời thường thành tuyên ngôn thời trang. Bà không ngại xuất hiện trong những bộ trang phục giản dị, đôi khi có phần trẻ trung và phóng khoáng, ngay cả trong những dịp được truyền thông đặc biệt quan tâm.

Kate lại có một cách tiếp cận khác. Phong cách của cô thường hướng tới sự thanh lịch, nữ tính và phù hợp với hoàn cảnh, với mỗi trang phục đều được cân nhắc để vừa thể hiện cá tính vừa đáp ứng yêu cầu về hình ảnh Hoàng gia.

Hoàng tử George đang bước vào ngôi trường từng đào tạo nhiều thế hệ tinh hoa Anh

Eton College không phải một ngôi trường bình thường đối với Hoàng gia Anh. Đây là nơi Thân vương William từng theo học trước khi tiếp tục hành trình của mình với tư cách thành viên Hoàng gia. Giờ đây, Hoàng tử George tiếp tục truyền thống ấy.

Việc George theo học Eton cũng khiến hình ảnh ngày đầu nhập học của cậu trở thành một dấu mốc đáng chú ý. Không chỉ bởi cậu là một thành viên Hoàng gia, George còn là người sẽ có vai trò đặc biệt trong tương lai của chế độ quân chủ Anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Kate xuất hiện với tư cách một người mẹ đưa con trai đến một chặng đường mới. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng từng chi tiết trong diện mạo của mình đều có thể trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Có lẽ vì vậy, lựa chọn váy xanh ngọc của Kate mang đến một sự cân bằng khá thú vị: Đủ trang trọng cho một sự kiện Hoàng gia, đủ mềm mại cho một khoảnh khắc của gia đình và đủ tinh tế để không lấn át nhân vật chính là Hoàng tử George.

Hơn ba thập kỷ sau ngày Diana đưa William đến Eton, Kate lại đứng ở vị trí tương tự khi đồng hành cùng George. Hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ Hoàng gia, hai phong cách thời trang và hai thời kỳ khác nhau, nhưng cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc có ý nghĩa đặc biệt với con trai mình. Và chính sự khác biệt ấy khiến hai bức ảnh ngày nhập học Eton trở thành một màn đối chiếu thú vị về thời trang Hoàng gia qua hai thế hệ.