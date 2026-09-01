Cao 1m80 vẫn bị xem là “thấp” ở Hoàng gia châu Âu: 8 hoàng tử sở hữu chiều cao khiến người mẫu cũng phải ghen tị

Nhắc đến các thành viên Hoàng gia châu Âu, người ta thường nghĩ đến những bộ suit may đo, quân phục chỉnh tề hay các nghi lễ trang trọng, nhưng bên cạnh tước hiệu và vị trí kế vị, ngoại hình của thế hệ hoàng tử trẻ cũng ngày càng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Đặc biệt, chiều cao nổi bật khiến nhiều người trong số họ dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Theo danh sách của ELLE, có tới 8 hoàng tử và thành viên nam trẻ thuộc các Hoàng gia châu Âu sở hữu vóc dáng đáng chú ý, trong đó người thấp nhất trong danh sách cũng khoảng 1m80, còn người cao nhất được nhắc đến có chiều cao xấp xỉ 1m95.

1. Thân vương William - khoảng 1m91

Đứng đầu danh sách những “cây sào” nổi bật của Hoàng gia Anh là Thân vương William với chiều cao khoảng 1m91. Vóc dáng cao lớn giúp William đặc biệt phù hợp với những bộ suit may đo theo phong cách Anh, đồng thời tạo cho anh vẻ ngoài khá nổi bật trong các sự kiện có đông thành viên Hoàng gia cùng tham dự. William hiện là một trong những thành viên cao nhất của gia đình Hoàng gia Anh.

Điều thú vị là William không phải người duy nhất trong gia đình sở hữu vóc dáng cao. Vương phi Kate cũng cao khoảng 1m75, vì vậy công chúng từng nhiều lần chú ý đến chiều cao của ba người con George, Charlotte và Louis khi các em ngày càng lớn. Trong số ba anh em, George và Louis hiện vẫn đang ở độ tuổi phát triển, còn Charlotte cũng đã bắt đầu có vóc dáng ngày càng cao và thanh thoát. Vì thế nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi khá thú vị: Với nền tảng chiều cao từ cả cha lẫn mẹ, ba con nhà Wales có thể sẽ cao đến đâu khi trưởng thành?

2. Vương tử Harry - khoảng 1m86

Em trai William, Vương tử Harry, cũng sở hữu chiều cao đáng nể khoảng 1m86. So với anh trai, Harry thấp hơn một chút nhưng vẫn thuộc nhóm những thành viên nam cao ráo của Hoàng gia Anh. Chiều cao kết hợp với vóc dáng khỏe khoắn và sở thích thể thao giúp Harry có hình ảnh khá khác biệt so với vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy ở các thành viên Hoàng gia trong những nghi lễ chính thức.

Harry vốn yêu thích nhiều hoạt động thể thao, trong đó có polo, môn thể thao gắn bó với anh trong nhiều năm. Khi mặc trang phục đời thường, anh cũng thường theo đuổi phong cách thoải mái, có phần phóng khoáng hơn người anh trai. Vì vậy, nếu William mang dáng vẻ của một người kế vị ngai vàng trong những bộ suit chuẩn mực thì Harry lại dễ tạo cảm giác của một quý ông Hoàng gia năng động, thể thao.

3. Hoàng tử Gabriel của Bỉ - khoảng 1m95

Nếu William và Harry đã được xem là cao, thì Hoàng tử Gabriel của Bỉ còn ở một đẳng cấp khác. Sinh năm 2003, Gabriel sở hữu chiều cao khoảng 1m95, trở thành một trong những thành viên trẻ cao nổi bật nhất trong các Hoàng gia châu Âu.

Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật, Gabriel còn gây chú ý bởi đôi mắt xanh và đường nét gương mặt khá sắc nét. Anh là con trai cả của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde, đồng thời đứng thứ hai trong thứ tự kế vị ngai vàng Bỉ, sau chị gái là Công chúa Elisabeth. Gabriel hiện cũng theo đuổi quá trình huấn luyện quân sự, vì vậy hình ảnh anh trong quân phục thường tạo hiệu ứng đặc biệt mạnh.

Ngoài việc học tập và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến vị trí Hoàng gia, Gabriel còn được biết đến là người yêu thích thể thao. Tennis, trượt tuyết và lướt ván là một số hoạt động được nhắc đến trong hồ sơ về anh. Với chiều cao gần 2m, Gabriel gần như có sẵn lợi thế hình thể rất lớn khi tham gia các môn thể thao.

4. Hoàng tử Emmanuel của Bỉ - khoảng 1m90

Em trai Gabriel, Hoàng tử Emmanuel, cũng không hề kém cạnh về chiều cao ước tính khoảng 1m90. Nếu Gabriel nổi bật bởi hình ảnh quân phục và vị trí kế vị, Emmanuel lại được mô tả là thành viên kín tiếng hơn nhưng sở hữu khá nhiều sở thích.

Emmanuel yêu thích trượt tuyết, lướt ván, tennis và bóng đá. Anh thậm chí từng tham gia chương trình huấn luyện bóng đá tại một học viện ở Tây Ban Nha. Không chỉ có năng khiếu thể thao, Emmanuel còn có thiên hướng âm nhạc khi chơi saxophone và từng sáng tác nhạc. Chính sự kết hợp giữa chiều cao, thể thao và âm nhạc khiến anh trở thành một trong những thành viên trẻ khá thú vị của Hoàng gia Bỉ.

5. Thái tử Christian của Đan Mạch - khoảng 1m90

Hoàng gia Đan Mạch cũng góp mặt một cái tên đáng chú ý: Thái tử Christian, sinh năm 2005. Chiều cao ước tính cao khoảng 1m90, sở hữu vóc dáng cao và thẳng đặc trưng khi xuất hiện trong quân phục hoặc suit.

Christian hiện là người kế vị ngai vàng Đan Mạch sau cha mình, Vua Frederik X. Khi trưởng thành, anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động chính thức và bắt đầu đảm nhận những trách nhiệm phù hợp với vai trò tương lai. Những bộ quân phục được cắt may vừa vặn càng làm nổi bật chiều cao của vị Thái tử trẻ, đồng thời khiến hình ảnh của anh chuyển dần từ một cậu bé Hoàng gia sang một người thừa kế ngai vàng trưởng thành.

6. Hoàng tử Vincent - khoảng 1m85

Em trai song sinh của Công chúa Josephine, Hoàng tử Vincent, sinh năm 2011 nhưng đã có tốc độ phát triển chiều cao khá nhanh. Vincent cao khoảng 1m85, tức đã tiến khá gần anh trai Christian dù nhỏ hơn vài tuổi.

Không chỉ cao nhanh, Vincent còn được chú ý bởi khả năng chạy bộ. Trong sự kiện Royal Run, cậu từng hoàn thành quãng đường 1 dặm, tương đương khoảng 1,6 km, trong hơn 5 phút và được khen ngợi thậm chí chạy nhanh hơn anh trai. Nếu tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, chiều cao của Vincent khi trưởng thành chắc chắn sẽ còn là một chủ đề thú vị đối với những người theo dõi Hoàng gia Đan Mạch.

7. Bá tước Nikolai - khoảng 1m86

Cũng thuộc Hoàng gia Đan Mạch nhưng đi theo một con đường rất khác là Bá tước Nikolai của Monpezat. Sinh năm 1999, Nikolai là cháu trai trưởng của cố Nữ hoàng Margrethe II và có chiều cao khoảng 1m86.

Nikolai đặc biệt nổi bật bởi sự nghiệp người mẫu. Anh từng bước lên sàn diễn cho những thương hiệu thời trang lớn như Dior và Burberry, biến chiều cao cùng gương mặt góc cạnh thành lợi thế nghề nghiệp. Vì vậy, trong số những cái tên được liệt kê, Nikolai có lẽ là người gần với thế giới thời trang nhất: Anh không chỉ sở hữu vóc dáng cao mà còn thực sự sử dụng lợi thế hình thể để xây dựng sự nghiệp riêng.

Điều đáng chú ý là từ năm 2023, Nikolai không còn sử dụng tước hiệu Hoàng tử mà mang tước hiệu Bá tước Monpezat, theo quyết định cải tổ của Hoàng gia Đan Mạch. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Ngược lại, sự nghiệp người mẫu và phong cách thời trang khiến Nikolai vẫn thường xuyên được nhắc tới như một trong những thành viên nam trẻ có sức hút nhất của Hoàng gia Đan Mạch.

8. Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển - khoảng 1m80

Khép lại danh sách là Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển, với chiều cao khoảng 1m80. Nếu đặt cạnh những người cao 1m90-1m95 ở phía trên, con số này có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng trong danh sách của ELLE, Carl Philip vẫn được xếp vào nhóm những hoàng tử có ngoại hình nổi bật.

Carl Philip là con trai của Vua Carl XVI Gustaf và Vương hậu Silvia. Anh có mái tóc nâu sẫm, đường nét gương mặt khá sắc và đặc biệt yêu thích thể thao. Trượt tuyết là một trong những sở thích của Carl Philip, nhưng đáng chú ý hơn cả là niềm đam mê đua xe. Anh từng sở hữu giấy phép đua xe và tham gia các giải đua chuyên nghiệp, tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với hình dung thông thường về một hoàng tử châu Âu.

Nhìn vào 8 nhân vật trên, điều thú vị không hẳn nằm ở việc ai cao nhất hay ai đẹp trai nhất, mà ở cách chiều cao kết hợp với phong cách và vai trò của mỗi người để tạo nên một hình ảnh rất khác nhau. William với vóc dáng 1m91 mang vẻ uy nghiêm của một vị vua tương lai; Harry 1m86 lại có phần phóng khoáng và thể thao; Gabriel cao gần 1m95 nổi bật trong quân phục; Christian cao khoảng 1m90 đang từng bước làm quen với trọng trách của người kế vị; còn Nikolai biến chính ngoại hình của mình thành lợi thế trên sàn diễn thời trang.

Điểm chung của họ là chiều cao chỉ là một phần của sức hút, bên cạnh phong thái, cách ăn mặc, hoạt động thể thao và vị trí trong gia đình Hoàng gia. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, hình ảnh “hoàng tử cổ tích” ngày nay dường như không còn chỉ gắn với vương miện và lễ phục. Họ có thể là những vận động viên, người mẫu, người được đào tạo quân sự hoặc những chàng trai có phong cách thời trang riêng.

Và nếu nhìn riêng vào hai gia đình Hoàng gia Anh và Đan Mạch, một câu hỏi thú vị khác lại xuất hiện: Những cậu bé đang lớn như George, Louis hay Vincent rồi sẽ cao đến đâu khi trưởng thành? Khi cả cha mẹ đều có vóc dáng nổi bật và các cậu bé vẫn đang trong giai đoạn phát triển, danh sách những “hoàng tử chân dài” của châu Âu có lẽ vẫn còn khả năng xuất hiện thêm những cái tên mới trong vài năm tới.