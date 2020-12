7 phim Hàn "chốt sổ" cuối năm: Ji Chang Wook tái xuất sau chuỗi ngày đen đủi, liệu đủ sức đánh bại Yoona (SNSD)?

Năm 2020 đã sắp sửa khép lại thế nên có rất nhiều những bộ phim lên sóng để kịp... KPI của nhà đài. Trong tháng 12 này, khán giả được thưởng thức 7 bộ phim được lên sóng, trong đó màn trở lại của Ji Chang Wook - Yoona,... nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

City Couple's Way of Love

Thể loại: Phim lãng mạn Thời gian khởi chiếu dự kiến: 12/12 Kênh phát sóng: Kakao TV

Sau "bom xịt" Backstreet Rookie đóng với Kim Yoo Jung không nhận được phản ứng tích cực, Ji Chang Wook sẽ có màn tái xuất vào cuối năm nay với dự án truyền hình có tên City Couple's Way of Love đóng cùng với mỹ nhân Kim Ji Won.

City Couple's Way of Love là bộ phim được viết bởi biên kịch Jeong Hyun Jeong và Jeong Da Yeon. Nội dung bộ phim xoay quanh những trăn trở phát sinh khi tình yêu đến, làm náo loạn nếp sống sinh hoạt của cuộc sống ngày thường. Đặc biệt phim được chỉ đạo bởi Park Shin Woo, đạo diễn đang gây chú ý tại thời điểm hiện tại với bộ phim Điên thì có sao.

Poster phim City Couple's Way of Love.

Trong phim, Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai Park Chae Won, một kiến trúc sư trung thực và rất yêu thành phố mình đang sống. Trong khi đó, Kim Ji Won sẽ vào vai Lee Eun Oh, một nhân viên tiếp thị tự do.



Đều là những nam thần, nữ thần có tiếng của màn ảnh Hàn, Ji Chang Wook - Kim Ji Won dự đoán sẽ là couple sở hữu nhan sắc hoàn hảo nhất màn ảnh Hàn.

Teaser phim City Couple's Way of Love

Hush

Thể loại: Phim điều tra Thời gian khởi chiếu dự kiến: 11/12 Kênh phát sóng: jTBC

Hush dựa trên tiểu thuyết Silence Warning của tác giả Jung Jin Young, xoay quanh câu chuyện về những phóng viên báo chí. Họ bị cuốn vào những rắc rối khi đưa tin, lưỡng lự giữa đạo đức nghề nghiệp và việc thăng tiến trong công việc.

Trong phim, Hwang Jung Min đảm nhận vai Han Joon Hyuk, một phóng viên kỳ cựu, lựa chọn công việc báo chí vì mơ ước xây dựng một thế giới công bằng hơn. Trong khi đó, Yoona vào vai phóng viên thực tập Lee Ji Soo, người vừa bước chân vào ngành truyền thông. Lee Ji Soo dần trưởng thành hơn trong quá trình đấu tranh quyết liệt để giữ vững lý tưởng làm nghề.

Tạo hình của Yoona trong Hush.

Cheat On Me, If You Can

Thể loại: Phim lãng mạn, Gia đình Thời gian khởi chiếu: 2/12 Kênh phát sóng: KBS2

Bộ phim Cheat On Me, If You Can (tạm dịch: Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!) thuộc thể loại tâm lý xã hội có yếu tố hài hước được sản xuất bởi bàn tay đạo diễn Kim Hyoung Seok. Bộ phim là câu chuyện ly kỳ về một gia đình quái lạ gồm anh chồng luật sư Han Woo Sung (Go Joon), chuyên về các vụ ly hôn và cô vợ, nữ tiểu thuyết gia Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong) luôn bị ám ảnh về chuyện ngoại tình.

Cuộc sống hôn nhân thực tế của Yeo Joo ban đầu hết sức bình dị và đầm ấm cho đến một ngày Yeo Joo phát hiện chồng mình thực nhất là một "tay chơi" có quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ chứ không hề là một "ông chồng quốc dân" mẫu mực như mọi người khen ngợi. Vì bản cam kết "nếu ai lừa dối người đấy sẽ phải chết" mà cả hai đã ký từ đầu, Yeo Joo quyết định trừng phạt người chồng bội bạc bằng cách tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên vào lúc này cô lại nhận ra mình phải lòng chàng thư ký Su Ho điển trai (do Kim Young Dae thủ vai).

Teaser phim Cheat On Me, If You Can.

True Beauty

Thể loại: Phim lãng mạn, Thanh xuân Thời gian khởi chiếu dự kiến: 9/12 Kênh phát sóng: tvN

True Beauty là dự án phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên đình đám của Hàn Quốc. Bộ phim khai thác cuộc sống của nữ chính Lim Joo Kyung (Moon Ga Young) vốn có nhan sắc bình thường nhưng luôn cố trang điểm lộng lẫy để trở thành hiện tượng mạng. Cô được đông đảo người yêu mến và theo dõi trên tài khoản, thế nhưng ngoài đời cô vẫn nhút nhát và tự ti về ngoại hình. Đó là cho đến khi Joo Kyung gặp và yêu Lee Su Ho (Cha Eun Woo), người duy nhất thấy mặt mộc của cô.

Teaser phim True Beauty

Mr.Queen

Thể loại: Phim cổ trang Thời gian khởi chiếu dự kiến: 12/12 Kênh phát sóng: tvN

Mr.Queen là một bộ phim cổ trang tình cảm hài kể về linh hồn của một người đàn ông từ thời hiện đại bị mắc kẹt trong cơ thể của một hoàng hậu từ triều đại Joseon. Trong phim, Shin Hye Sun vào vai Kim So Yong, nữ hoàng mắc kẹt với linh hồn của người đàn ông tên Jang Bong Hwan. Trong khi đó, Kim Jung Hyun sẽ là Vua Cheoljong, người có vẻ như là một vị vua yếu đuối và nhu nhược nhưng đằng sau lại là một người sắc bén và có ý chí mạnh mẽ.

Run On

Thể loại: Phim thanh xuân Thời gian khởi chiếu dự kiến: 16/12 Kênh phát sóng: jTBC

Run On là câu chuyện lãng mạn kể về Ki Sun Kyum (Im Si Wan) - vận động viên điền kinh cự ly ngắn đã giải nghệ sau một biến cố lớn và Oh Mi Joo (Shin Se Kyung) cô nàng dịch giả phim nước ngoài yêu thích sự khám phá, mạo hiểm. Hai con người với hai thế giới sống hoàn toàn khác biệt lại vô tình kết nối và chữa lành những vết thương lòng cùng nhau.

Lấy đề tài về thanh xuân với những thăng trầm trong con đường chinh phục tình yêu, sự nghiệp của những người trẻ Run On hứa hẹn sẽ tạo nên một câu chuyện đầy nhiệt huyết nhưng cũng vô cùng thực tế.

A Love So Beautiful

Thể loại: Phim thanh xuân Thời gian khởi chiếu dự kiến: 16/12 Kênh phát sóng: jTBC

Gửi thời thanh xuân tưới đẹp vốn là một trong những phim thanh xuân vườn trường nổi tiếng của Trung Quốc được đông đảo khán giả yêu mến, thế nên việc phía Hàn Quốc mua lại bản quyền phim này nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trong phim Kim Yo Han sẽ hóa thân thành hot boy trường Trung học Cheonji - Cha Heon, nhân vật tương ứng của anh chàng Giang Thần. So Joo Yeon sẽ vào vai Shin Sol Yi, một cô nàng trẻ trung, tươi vui, dùng cả thanh xuân để theo đuổi Cha Heon. Đây là nhân vật tương ứng với cô nàng Trần Tiểu Hi đáng yêu một thời. Và Yeo Hoe Hyun sẽ trở thành Ngô Bách Tùng phiên bản Hàn Quốc với tên gọi Woo Dae Sung, vận động viên bơi lội ngỗ nghịch, yêu thầm Sol Yi.

Khán giả mong rằng, phiên bản remake này sẽ giúp cho 3 diễn viên, đặc biệt là anh chàng tài năng Kim Yo Han được nhiều người biết đến và yêu quý hơn.