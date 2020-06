4 lí do "Backstreet Rookie" của Ji Chang Wook gây tranh cãi dữ dội: Càng xem càng sợ vì quá nhiều phân cảnh quấy rối tình dục!

Backstreet Rookie (Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul) nối sóng khung giờ vàng cuối tuần của Quân Vương Bất Diệt trên đài SBS. Được kì vọng là một tác phẩm lãng mạn tươi mới và thú vị nhờ sự hợp tác của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung, bộ phim trái lại gặp phải không ít phản hồi tiêu cực với sự xuất hiện của hàng loạt chi tiết gây tranh cãi. Cùng điểm qua 4 lí do chính khiến Backstreet Rookie gây khó chịu và có nguy cơ trở thành bộ phim bị "ghẻ lạnh" nhất nhì nửa đầu năm 2020 này.

1. Các phân cảnh thiếu tinh tế liên quan đến nữ sinh trung học

Backstreet Rookie được chuyển thể từ một nguyên tác webtoon gắn nhãn 19+ nên ngay từ khi có thông báo phát sóng đã khiến không ít người bất ngờ. Phát trên sóng truyền hình quốc gia lại còn là khung giờ vàng cuối tuần, bộ phim hẳn nhiên đã thay đổi nhiều chi tiết so với nguyên tác cũng như lược bỏ phần lớn yếu tố phản cảm. Tuy nhiên, bấy nhiêu có vẻ là chưa đủ.

Ngay từ khi có thông tin chuyển thể, bộ phim đã bị phản ứng vì nguyên tác nông cạn.

Ngay ở những phút đầu tiên của tập 1, nữ chính Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) đã có màn chủ động hôn môi nam chính Dae Hyun (Ji Chang Wook) - một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi mới gặp lần đầu tiên chỉ vì anh ta là người đầu tiên bảo cô hãy bỏ thuốc lá đi. Nụ hôn này diễn ra khi nữ chính học cấp 3, có thể là đủ tuổi về mặt pháp luật, nhưng về bản chất hành động thì khiến không ít người khó chịu. Bên dưới video cảnh hôn này là hơn một ngàn bình luận, đa phần mang ý chỉ trích nặng nề.

Cảnh hôn đầu tập 1 gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn phim.

"Để vị thành niên hôn một người trưởng thành, ôi điên thật rồi!"

"Tác giả gốc, đạo diễn, biên kịch, bộ mấy người đang sống ở thập niên 80 chắc? Mà cho dù có ở thập niên 80 người ta cũng không làm thế này đâu."

"Người đàn ông đang không tỉnh táo và cho dù biết là người nữ còn vị thành niên mà anh ta không chối từ và cứ để cô ấy làm thế? Xem cảnh này, tôi thấy sợ khi nghĩ đến đàn ông trưởng thành sẽ được gieo cái suy nghĩ họ có thể chạm vào các bạn nữ nhỏ tuổi."

Ngoài cảnh hôn, góc quay của Backstreet Rookie ở một số cảnh bị đánh giá là phản cảm. Đơn cử như cảnh các nữ sinh cấp 3 đi hát karaoke, góc máy hướng từ dưới lên và lia qua phần ngực trong khi các nhân vật nữ đang nhảy một bài gợi cảm và mặc váy ngắn. Vấn đề trang phục cũng bị chỉ trích khi nữ chính đang trong ca làm vẫn đi giày cao gót, mặc váy ngắn, và với trang phục như thế thì khó lòng mà không tạo cảm giác phim đang cố ý để câu kéo khán giả.

Góc quay của cảnh nữ sinh cấp 3 nhảy gợi cảm không được tinh tế.

Trang phục của nữ chính cũng bị phản đối.

2. Lạm dụng kĩ xảo hài lố gây phản ứng ngược

Trong 2 tập đầu tiên, khán giả được thấy nữ chính "vận khinh công" hôn nam chính, thấy cô nàng như có sức mạnh của võ sĩ một người đá bay hơn chục người, thấy cô đấm nam chính "tóe lửa". Những cảnh này hẳn nhiên đều chỉ là phóng đại nhằm mục đích gây cười và là phong cách đặc trưng của đạo diễn Lee Myung Woo - người cầm trịch The Fiery Priest. Tuy nhiên, The Fiery Priest là phim hành động trinh thám hài hước, còn Backstreet Rookie là hài lãng mạn, kiểu "hài lố" này người thích sẽ thấy bình thường, người khác lại thấy lạc quẻ và làm lố không cần thiết.

Cảnh "khinh công" của nữ chính khiến khán giả ngớ người.

Chưa kể đến những màn đánh đấm như "phim chưởng".

3. Giới thiệu nhân vật hoạ sĩ truyện tranh 18+ khiến ai nấy rùng mình

Ngoài việc phản cảm, một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật này thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Diễn viên là người Hàn gốc nhưng phim đã trang điểm cho da anh ta sậm màu đi, kết hợp cùng kiểu tóc tết đặc trưng của một "rastafarian" - người theo tín ngưỡng Rasta ở Jamaica. Chuyện này hoàn toàn khác với nhân vật Tony trong Tầng Lớp itaewon bởi diễn viên vốn sở hữu ngoại hình như thế. Nói cho đơn giản, một số người cho rằng việc xây dựng hình tượng nhân vật da đen (dù vô tình hay hữu ý) và gắn với nghề hoạ sĩ truyện tranh 18+, hơn nữa còn là nhân vật ít quan trọng trong mạch truyện chính, là một chi tiết phản cảm không cần thiết.

Cách giới thiệu nhân vật này khiến nhiều người khó chịu.

4. Xây dựng hình tượng nhân vật có vấn đề

Saet Byul được miêu tả là một cô nàng có tính cách khá kì lạ nhưng bản chất hẳn nhiên là lương thiện. Cô là hình mẫu đại diện cho thông điệp "đừng trông mặt mà bắt hình dong", là nhân vật nhằm lên án thói quen định kiến của người đời. Tuy nhiên, cách mà bộ phim xây dựng nhân vật này trong 2 tập phim đầu vẫn khiến khán giả khó chịu. Cô tuyên bố với nam chính hãy xin lỗi bạn gái trước đi vì anh sẽ sớm phải lòng cô, cô nàng tức giận đấm nam chính chảy máu mũi vì lỡ nắm tay cô mà gọi tên bạn gái, cô đồng thời có những hành động rõ ràng mang ý quyến rũ nam chính bất chấp biết anh đã có bạn gái.

"Anh có bạn gái à? Tôi chỉ cảm thấy tội cô ấy. Đừng quên bảo cô ấy tôi xin lỗi trước, vì cuối cùng thì anh sẽ phải lòng tôi và bỏ bạn gái hiện tại thôi".

Nhớ lại Tầng Lớp Itaewon, Yi Seo (Kim Da Mi) dù được đông đảo khán giả yêu mến vì sự thẳng thắn vẫn khiến không ít người chán ghét vì thô lỗ xen ngang giữa Sae Ro Yi (Park Seo Joon) và Soo Ah (Kwon Nara) bất chấp biết rõ tình cảm của anh. Mối quan hệ trong Tầng Lớp Itaewon lúc đó còn chưa được chính thức xác nhận, Yi Seo đã gây tranh cãi, huống hồ ở đây nam chính đã nói rất rõ với nữ chính mình đang có bạn gái, vì vậy hành động của nữ chính với một số người là dũng cảm theo đuổi còn với người khác lại chính là "tiểu tam trá hình".

Hậu quả của tất cả những chi tiết gây tranh cãi trên là một bộ phận khán giả Hàn đang "khủng bố" diễn đàn thảo luận của đài SBS với kiến nghị huỷ phát sóng Backstreet Rookie. Con số kiến nghị đã vượt 1000 sau tập 1 và vẫn đang tăng không ngừng. Đáng nói hơn cả, trước khi phim lên sóng đạo diễn cho biết đây là một bộ phim phù hợp cho cả gia đình cùng thưởng thức trong khi rõ ràng có không ít phân cảnh nên được giới hạn độ tuổi, điều này càng khiến không ít người cảm thấy như "bị lừa".

Tình hình diễn đàn của SBS sáng 21/06 tràn ngập hàng loạt kiến nghị đòi huỷ phát sóng Backstreet Rookie.

Từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 3 lần Ủy ban Kiểm duyệt Hàn Quốc phát thông báo cảnh cáo phim truyền hình có những cảnh không phù hợp bao gồm cảnh "sexy hoá" phụ nữ trong Once Again, cảnh "ăn bánh trả tiền" trong Thế Giới Hôn Nhân và hai lời thoại dễ gây hiểu lầm liên quan đến phụ nữ trong Quân Vương Bất Diệt. Với tình hình hiện tại, Backstreet Rookie rất có nguy cơ rơi vào "tầm ngắm" của cơ quan này. Mà cho dù không có vấn đề với kiểm duyệt, bộ phim cũng đã "mất điểm" không ít trong mắt khán giả với những lí do kể trên. Tin rằng đạo diễn cần một sự điều chỉnh thích hợp nếu không Backstreet Rookie sẽ trở thành cú "xịt" đáng tiếc tiếp theo trong sự nghiệp hai diễn viên.

Backstreet Rookie sẽ tiếp tục lên sóng trên SBS lúc 20g00 giờ Việt mỗi thứ Sáu - thứ Bảy.