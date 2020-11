Ha Ji Won đóng phim hơn 20 năm nhưng cứ diễn cảnh hôn là tan nát, Ji Chang Wook - "nàng cháo" Kim So Eun cũng tệ không kém

Cảnh khóa môi luôn là yếu tố không thể thiếu trong các bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Các biên kịch đã tạo nên muôn vàn kiểu hôn, trong đó có những nụ hôn đẹp như tranh vẽ khiến khán giả ngất ngây. Thế nhưng, cũng có những màn hôn nhau “độc đáo” đến mức làm người xem phát ngượng.

Cảnh hôn gỡ kẹo cao su trong phim Brain

Trong số những màn khóa môi không được lòng khán giả, nụ hôn của cặp đôi nam nữ chính trong phim Brain khiến người xem phải liệt kê vào danh sách những cảnh hôn trong phim Hàn xấu nhất. Khán giả cho rằng hành động gỡ kẹo cao su trên môi Yoon Ji Hye (Choi Jung Won) của Lee Kang Hoon (Shin Ha Kyun) khá vô duyên.

Cảnh hôn với đầy kẹo cao su trên miệng bị chê là mất vệ sinh.

Bên cạnh đó, ánh nhìn của chàng bác sĩ dành cho người đẹp cũng không hề ngọt ngào. Thay vào đó, nó làm người khác cảm thấy “rợn tóc gáy”. Về phần Yoon Ji Hye, cô đã để lộ thái độ khó chịu. Thậm chí, phân đoạn lãng mạn này còn trở nên… lãng xẹt khi các đồng nghiệp của hai người đột ngột xuất hiện.

Cảnh hôn bạo lực trong phim Our Gab Soon

Trong bộ phim Our Gab Soon, có một phân cảnh nữ chính Shin Gab Soon (Kim So Eun) đề nghị chia tay Heo Gab Dol (Song Jae Rim) và bị anh ta đè vào tường rồi cưỡng hôn liên tục. Heo Gab Dol chỉ dừng lại khi Shin Gab Soon chấp nhận và hôn lại anh ta. Với tính chất táo bạo như vậy, không có gì khó hiểu khi cảnh phim của Our Gab Soon bị khán giả chỉ trích là cổ súy bạo lực trong tình yêu.

Vì cảnh này mà phim suýt bị ủy ban truyền thông Hàn Quốc “tuýt còi” vì có chứa yếu tố bạo lực.

Cảnh hôn sượng trân trong phim The Time We Were Not in Love

Trong The Time We Were Not in Love, ngọc nữ Ha Ji Won có khá nhiều cảnh hôn với người tình màn ảnh Lee Jin Wook. Đáng tiếc là hầu hết những cảnh này đều khiến cô phải nhận "gạch". Không phải vì cổ súy quấy rối tình dục hay bạo lực trong hẹn hò, những nụ hôn màn ảnh của Ha Ji Won bị chê bai đơn giản là vì chúng... chán quá. Nhìn qua cứ tưởng là cực kì lãng mạn vì nam nữ chính đều rất đẹp, nhưng xem rồi mới thấy những cảnh hôn này trông rất "sượng". Nguyên nhân là vì các cảnh hôn được thực hiện giữa một diễn viên nổi tiếng hôn rất kém (Ha Ji Won) và một tài tử rất giỏi hôn (Lee Jin Wook).

Cảnh hôn đơ như tượng của Ha Ji Won cũng lọt vào danh sách Những cảnh hôn xấu nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, cụm từ "Ha Ji Won - bức tường sắt khi hôn" trở nên phổ biến trên các trang tìm kiếm tại Hàn Quốc. Tất cả xuất phát từ cảnh hôn của Ha Ji Won với Lee Jin Wook bị khán giả chê "đơ như tượng". Nữ diễn viên hầu như "bất động" và để bạn diễn nam "tự xử" với cảnh quay này.

Cảnh hôn như muốn nuốt nhau trong phim Empress Ki

Nụ hôn của Ki Seung Nyang (Ha Ji Won) và vị Hoàng đế Ta Hwan (Ji Chang Wook) trong phim Empress Ki - Hoàng hậu Ki liên tục được nhiều người nhắc đến sau nhiều năm phát sóng vì quá xấu.

Nhiều ý kiến cho rằng hai diễn viên thể hiện cảnh này quá tệ. Có người nhận xét Ji Chang Wook hôn như muốn "nuốt chửng" bạn diễn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cảnh hôn này nên được xếp vào danh sách "Những cảnh hôn xấu nhất màn ảnh Hàn Quốc".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng có thể thời điểm đó, Ji Chang Wook và Ha Ji Won chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý cảnh hôn. Ở thời điểm đó, họ đã rất cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình. Minh chứng là Hoàng hậu Ki trở thành bộ phim cung đấu hấp dẫn, gây sốt toàn châu Á năm 2013.

Cảnh hôn như muốt nuốt chửng nhau của Ha Ji Won và Ji Chang Wook.

Cảnh hôn dung tục trong phim More Than Blue

Màn hôn nhau của Lee Bum Soo trong phim More Than Blue cũng được cho là nằm trong danh sách Những màn hôn xấu nhất lịch sử phim Hàn. Nguyên nhân bởi vì biểu cảm gương mặt căng thẳng quá lố của nữ chính. Bên cạnh đó, nụ hôn lưỡi táo bạo của nam chính cũng bị nhận xét là dung tục, kém thẩm mỹ và không phù hợp lên sóng truyền hình.