6 phim Hàn có rating kỷ lục sắp "đổ bộ" trên POPS App

Từ 18/9, POPS tiếp tục chiêu đãi fan Việt thịnh soạn hơn khi mang về 6 phim Hàn có mức rating cao ngất ngưỡng với hình ảnh sắc nét và lồng tiếng Việt đầy đủ.

Stranger from the hell / Người lạ đến từ địa ngục

Strangers From Hell (Người lạ đến từ địa ngục) là phim truyền hình được chuyển thể từ Naver webtoon kinh dị của tác giả Kim Yong-ki. Bộ phim đã tạo nên dư chấn không hề kém cạnh với sự tham gia diễn xuất của Lee Dong-wook và Im Si-wan.

Phim xoay quanhYoon Jong-woo và nhà trọ Eden. Jong Woo là một nhà văn trẻ 20 tuổi, chuyển đến Seoul sau khi được nhận làm thực tập sinh. Để tiết kiệm, anh quyết định sống trong một khu trọ nghèo và dần phát hiện ra những bạn trọ có gì đó rất bí hiểm. Trong phim có nhiều hình ảnh liên quan đến sự sống và cái chết khiến người xem rợn người.

Phim được phát sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí miễn phí POPS vào ngày 18/09/2020.

Hotel del Luna / Khách sạn ma quái

Hotel del Luna (Khách sạn ma quái) đạt tổng rating 8.8% trên toàn quốc, phim tạo sức hút với khán giả bởi cốt truyện mới mẻ, hấp dẫn pha chút kinh dị. Tình huống phim được xây dựng vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm, lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đây là một tác phẩm "để đời" trong sự nghiệp diễn xuất của nữ ca sĩ IU.

Phim kể về nữ chính Jang Man Wol (IU) và nam chính Goo Chan Seong (Yeo Jin Goo). Vì những ân oán của hơn một ngàn năm trước mà Jang Man Wol bị buộc sinh mệnh vào cây Nguyệt thụ, trở thành bà chủ của khách sạn Del Luna, nơi những linh hồn phiêu bạt tìm đến để nghỉ ngơi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Phim được phát sóng trên ứng dụng giải trí miễn phí POPS vào ngày 25/09/2020.

100 days my prince / Lang quân 100 ngày

100 days my Prince (Lang quân 100 ngày) kể về Thế tử Lee Yool (do D.O - thành viên nhóm EXO thủ vai) trong một lần bị truy sát đã trọng thương đến mất trí nhớ.

Lang quân 100 ngày kể về chuyện tình lãng mạng giữa thái tử Lee Yool sau khi mất trí nhớ trở thành chàng ngốc Won Deuk và cô gái Hong Shim (Nam Ji-hyun). Éo le, Lee Yool từ một Thế tử cao cao tại thượng bỗng chốc biến thành dân thường, trở thành hôn phu bất đắc dĩ của Hong Shim. Tình cảm của họ được bồi đắp trong 100 ngày, những ký ức về mối nhân duyên 16 năm trước cũng dần hé lộ.

Phim phát sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 2/10/2020.

Goblin / Yêu tinh

Golbin hay còn gọi là Yêu Tinh là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với sự tham gia của Gong Yoo, Lee Dong-wook, Kim Go-eun, Yoo In-na và Yook Sung-jae. Phim đạt mức rating 18.680% và trở thành bộ phim có tỉ lệ người xem cao thứ tư trong lịch sử truyền hình đài cáp Hàn Quốc.

Goblin là câu chuyện xoay quanh Kim Shin (Gong Yoo thủ vai), người mang lời nguyền bất tử, luôn tìm cách được chết sau bao thế kỷ nhưng không thành. Tình cờ anh gặp Ji Eun Tak (Kim Go Eun thủ vai). Cả hai đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình đầy trắc trở.

Phim được phát sóng trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 9/10/2020.

Reply 1988 / Lời hồi đáp 1988

Reply 1988 (tạm dịch Lời hồi đáp 1988) tái hiện lại giai đoạn năm 80s khi cuộc sống chưa có công nghệ. Bộ phim nói về năm tháng trưởng thành của 5 người bạn thân: Duk Sun (Lee Hye-ri) , Jung Hwan (Ryu Jun-yeol), Sun Woo (Go Kyung-pyo), Dong Ryung (Lee Dong Hwi), Choi Taek (Park Bo-gum) tại khu xóm Ssangmun.

Phim là những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm của 3 gia đình họ Sung, Kim, Choi. Lời hồi đáp 1988 đạt rating cao kỷ lục với 18.8% và xuất sắc nhận được nhiều đề cử từ giải thưởng Baeksang Arts Awards lần thứ 52, giải thưởng tvN10 AWARDS 2016 cho nhiều hạng mục.

Phim được phát sóng trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 23/10/2020.

What's wrong with Secretary Kim? / Thư ký Kim sao thế?

What's wrong with Secretary Kim? (hay còn gọi là Thư ký Kim sao thế?) được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của Lee Young Joon (Park Seo-joon) - Phó chủ tịch của tập đoàn Yoomyung. Bộ phim xuất sắc đạt rating trung bình 10% tại Hàn Quốc, là một trong những bộ phim truyền hình cáp ăn khách nhất mọi thời đại.

Lee Young Joon là một người tài sắc vẹn toàn, nhưng lại quá yêu bản thân. Bên cạnh anh là "huyền thoại của giới thư ký" - Kim Mi So (Park Min Young), người có thể chịu đựng Phó chủ tịch đến 9 năm. Chuyện bắt đầu khi Kim Min So quyết định thôi việc. Phó chủ tịch Lee điên cuồng tìm cách kéo thư ký Kim ở lại bên mình.

Phim được phát sóng trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 16/10/2020.

Tải ngay ứng dụng POPS: http://bit.ly/POPS_PhimHan_02 hoặc xem ngay trên website pops.vn.