Nhắc đến Mạnh Trường – nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Việt – khán giả không chỉ nhớ tới lối diễn xuất cuốn hút mà còn ấn tượng bởi mái ấm hạnh phúc bên bà xã Lan Phương. Nhiều người bất ngờ khi nhận thấy, cặp đôi ngày càng trẻ trung và tò mò tìm hiểu bí quyết.

Điều gì giúp cặp đôi giữ được vẻ ngoài tươi mới, đầy sức sống? Bí quyết không nằm ở việc "ăn gian tuổi" qua filter hay ánh sáng, mà đến từ một giải pháp thẩm mỹ hiện đại: Cân chỉnh gương mặt.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cân chỉnh gương mặt để trẻ hóa diện mạo

So với những bức ảnh cách đây gần 10 năm, khuôn mặt Mạnh Trường và Lan Phương nay đầy đặn, cân đối, không còn dấu hiệu má hóp, thái dương lõm hay quầng mắt hốc hác. Những khuyết điểm thường khiến khuôn mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác đã được xóa mờ, nhường chỗ cho diện mạo tươi tắn, tự nhiên. Cặp đôi đã tìm đến phương pháp cân chỉnh gương mặt, giải pháp sử dụng nhiều phương pháp thẩm mỹ khác nhau, không xâm lấn kết hợp ít xâm lấn, để diện mạo trẻ trung hơn.

Thực tế, cân chỉnh gương mặt không chỉ là xu hướng làm đẹp mà còn là phương pháp nội khoa giúp tái tạo cấu trúc khuôn mặt, trả lại sự trẻ trung mà vẫn giữ nguyên nét cá nhân.

Cân chỉnh gương mặt là gì?

Cân chỉnh gương mặt là một thuật ngữ trong thẩm mỹ nội khoa, chỉ việc sử dụng các kỹ thuật như tiêm chất làm đầy (filler), cấy mỡ tự thân hoặc kết hợp công nghệ trẻ hóa để:

Lấp đầy các vùng hõm như thái dương, má hóp, rãnh cười, hốc mắt sâu.

Tạo sự cân đối giữa các đường nét gương mặt: trán – má – cằm – hàm.

Mang lại hiệu ứng da căng mịn, thần thái tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Điểm cộng lớn nhất của phương pháp này là không phẫu thuật, ít xâm lấn, gần như không cần nghỉ dưỡng dài ngày.

Lợi ích nổi bật của cân chỉnh gương mặt

Trẻ hóa toàn diện: Khuôn mặt đầy đặn, giảm nếp nhăn, khắc phục tình trạng da chảy xệ.

Tăng sự tự tin: Diện mạo hài hòa, tươi sáng giúp mỗi người tự tin hơn trong giao tiếp.

Giữ nét tự nhiên: Không thay đổi cấu trúc gương mặt vốn có mà chỉ "trả lại" sự cân đối.

Phục hồi nhanh: Sau khi làm, khách hàng có thể sinh hoạt bình thường mà không cần kiêng khem quá mức.

Các phương pháp cân chỉnh gương mặt phổ biến hiện nay

Tiêm filler: Phù hợp với người muốn cải thiện nhanh chóng các vùng hõm nhỏ.

Cấy mỡ tự thân: Lấy mỡ từ chính cơ thể, xử lý và cấy lại vào vùng cần làm đầy, mang đến hiệu quả tự nhiên, lâu dài.

Kết hợp công nghệ trẻ hóa: Như sóng RF, HIFU hay laser để làm săn chắc, nâng cơ song song với việc bù thể tích.

Mỗi phương pháp có ưu – nhược điểm riêng, tùy tình trạng gương mặt và mong muốn mà bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp.

Ai nên thực hiện cân chỉnh gương mặt?

Người có dấu hiệu lão hóa sớm: Má hóp, hốc mắt sâu, rãnh cười rõ.

Người giảm cân nhanh, khiến khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống.

Người muốn gương mặt cân đối, hài hòa hơn mà không cần phẫu thuật.

Khuyến cáo khi lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ

Hiệu quả của cân chỉnh gương mặt phụ thuộc 70% vào tay nghề bác sĩ. Vì vậy, khi lựa chọn nơi làm, khách hàng nên:

Tìm đến cơ sở y tế, thẩm mỹ được cấp phép.

Thực hiện với bác sĩ chuyên khoa, có chứng chỉ và kinh nghiệm lâu năm.

Không chạy theo dịch vụ giá rẻ kém chất lượng, dễ dẫn tới biến chứng như lệch mặt, vón cục hoặc hoại tử da.

Với sự phát triển của y khoa thẩm mỹ, việc trẻ hóa diện mạo giờ đây đã trở nên an toàn, tự nhiên và dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết, miễn là bạn chọn đúng nơi, đúng người để gửi gắm nhan sắc của mình.

(Nguồn ảnh: FB)