Khi bước sang tuổi 35, thời điểm nội tiết tố nữ bắt đầu thay đổi rõ rệt trước giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lúc này, không chỉ căng thẳng, giấc ngủ hay tuổi tác ảnh hưởng đến hormone, mà ngay cả thói quen ăn uống hàng ngày cũng có thể khiến hệ nội tiết "chao đảo".

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: Một số loại thực phẩm tưởng chừng vô hại, thậm chí được gắn mác "healthy", lại âm thầm gây rối loạn nội tiết, làm rối loạn chuyển hóa, tăng cân, mệt mỏi, thay đổi tâm trạng và khiến da dẻ xuống sắc.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế, đặc biệt với phụ nữ ngoài 35 tuổi theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Taylor Stolt, RD, chuyên gia Lisa Richards (The Candida Diet) và bác sĩ Amie Hornaman, chuyên gia Y học chức năng được mệnh danh là "Thyroid Fixer".

1. Đồ uống nhiều đường

Nước ép đóng chai, cà phê pha sẵn, soda hay nước tăng lực, tất cả đều là "kẻ thù" của nội tiết tố.

Theo chuyên gia Stolt, các loại đồ uống chứa đường tinh luyện khiến nồng độ insulin tăng vọt, kéo theo sự sụt giảm của SHBG (protein gắn hormone sinh dục). Điều này làm estrogen và testosterone tăng cao bất thường, gây viêm mạn tính, rối loạn cảm giác no - đói và thúc đẩy tăng cân.

Mỡ thừa lại chính là "nhà máy sản xuất estrogen", khiến cơ thể rơi vào tình trạng ưu thế estrogen – một nguyên nhân phổ biến của rối loạn nội tiết ở phụ nữ trung niên.

2. Thịt chay công nghiệp

Thịt chay từ thực vật đang là xu hướng ăn uống hiện đại, nhưng không phải lựa chọn nào cũng tốt.

Nhiều sản phẩm thay thế thịt chứa đạm đậu nành cô lập (soy protein isolate), giàu phytoestrogen, hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen trong cơ thể. Khi tiêu thụ quá nhiều, phytoestrogen có thể làm dao động nội tiết tố, đặc biệt ở phụ nữ nhạy cảm với estrogen.

Bên cạnh đó, các sản phẩm này còn chứa chất bảo quản, hương liệu nhân tạo và phụ gia hóa học, tất cả đều có khả năng làm rối loạn hệ nội tiết nếu dùng thường xuyên.

3. Rượu và đồ uống có cồn

Một ly rượu vang mỗi tối có thể giúp thư giãn, nhưng nếu duy trì lâu dài, nó lại là nguyên nhân khiến nội tiết "xuống cấp".

Bác sĩ Stolt cho biết, rượu làm suy giảm chức năng gan - cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa estrogen. Khi gan yếu, estrogen tích tụ trong máu, dẫn đến mất cân bằng nội tiết.

Ngoài ra, chỉ một ly rượu cũng có thể giảm mạnh lượng melatonin, gây mất ngủ và ảnh hưởng chuỗi hormone điều hòa stress, tăng testosterone, giảm progesterone. Tất cả góp phần gây rối loạn nội tiết mạn tính.

4. Chất tạo ngọt nhân tạo

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chọn đồ "zero sugar" là an toàn, nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

"Không phải cứ ghi 'không calo' là vô hại", bác sĩ Hornaman nhấn mạnh. "Các loại chất ngọt nhân tạo như sucralose, aspartame, acesulfame potassium vẫn có thể làm tăng insulin và đường huyết, gây mất cân bằng chuyển hóa".

Khi đường huyết dao động thất thường, cơ thể không chỉ dễ tăng cân mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi hormone tuyến giáp (từ T4 sang T3 - dạng hoạt động). Cộng thêm tình trạng viêm do chất tạo ngọt gây ra, đây chính là "công thức hỗn loạn hoàn hảo" cho hệ nội tiết của bạn.

5. Dầu hạt công nghiệp

Canola, đậu nành, ngô, hướng dương, những loại dầu phổ biến trong hầu hết thực phẩm chế biến sẵn, lại là "thủ phạm thầm lặng" gây viêm và rối loạn nội tiết.

Theo bác sĩ Hornaman, các loại dầu tinh luyện công nghiệp được sản xuất ở nhiệt độ cao bằng dung môi hóa học, chứa lượng lớn acid béo omega-6 - yếu tố thúc đẩy viêm mạn tính và cản trở tín hiệu hormone.

Viêm lâu dài làm suy giảm độ nhạy insulin, gây rối loạn chuyển hóa, tăng mỡ nội tạng và làm suy yếu tuyến giáp.

6. Sản phẩm đậu nành không hữu cơ

Đậu nành là nguồn protein thực vật phổ biến, nhưng nếu không phải đậu nành hữu cơ và lên men, nó có thể là mối nguy cho sức khỏe nội tiết.

Bác sĩ Hornaman cảnh báo: "Nhiều phụ nữ nghĩ rằng uống sữa đậu nành hay ăn thanh protein đậu nành là tốt, nhưng nếu đó là đậu nành công nghiệp, nó chứa phytoestrogen và dư lượng thuốc trừ sâu, đều là chất gây rối loạn nội tiết".

Cách an toàn nhất là chọn đậu nành hữu cơ, đã lên men tự nhiên như tempeh hoặc miso, giúp cơ thể dễ tiêu hóa và ít gây tác động đến estrogen.

Làm gì để bảo vệ hệ nội tiết khỏe mạnh?

Nếu muốn duy trì nội tiết ổn định và trao đổi chất lành mạnh, bác sĩ Hornaman gợi ý:

- Ưu tiên chất béo chống viêm như dầu ô liu nguyên chất, dầu bơ, dầu dừa hoặc bơ sữa hữu cơ.

- Bổ sung protein sạch từ trứng chăn thả, cá tự nhiên hoặc collagen nguyên chất.

- Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là đồ uống ngọt, dầu công nghiệp và sản phẩm đậu nành rẻ tiền.

- Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh không chỉ giúp ổn định hormone mà còn giữ năng lượng, nhan sắc và tinh thần tươi trẻ, ngay cả khi tuổi 40 đang đến gần.

