Mới đây, đội "Test Now" của tờ The Paper (Trung Quốc) đã thu thập mẫu khăn giấy từ 12 quán ăn vỉa hè tại nhiều khu vực ở Thượng Hải, với mức giá từ 1-4 tệ/gói (khoảng 3.500-14.000 đồng). Các mẫu này được gửi tới Công ty Kiểm định tiêu chuẩn Tập đoàn Dệt Thượng Hải để phân tích.

Kết quả cho thấy đa số mẫu đạt chuẩn, nhưng 2 quán có khăn giấy xuất hiện phản ứng huỳnh quang, trong đó 1 mẫu bị phát hiện chứa chất huỳnh quang có khả năng di chuyển - loại chất nằm trong danh mục cấm, đồng nghĩa sản phẩm không đạt chuẩn quốc gia.

Tiến sĩ Đinh Nhược Dao, đại diện đơn vị kiểm định, cảnh báo chất làm trắng quang học nếu vượt ngưỡng có thể gây kích ứng da, mẩn đỏ, ngứa ngáy, thậm chí tác động đến hệ nội tiết nếu dùng lâu dài. Nguy hiểm hơn, một số loại có khả năng thẩm thấu qua da, làm tăng nguy cơ ung thư.

Đáng nói, một trong những mẫu không đạt chuẩn được lấy từ quán ăn nổi tiếng tại Thượng Hải. Gói khăn giấy giá 2 tệ (khoảng 7.000 đồng) ghi trên bao bì là “giấy bột gỗ nguyên sinh, không thêm chất huỳnh quang” , nhưng kiểm nghiệm lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược. Chủ quán thừa nhận nhập sản phẩm qua sàn thương mại điện tử với giá sỉ chỉ 0,58 tệ/gói (khoảng 2.000 đồng), rẻ hơn nhiều so với giá bán ra.

Theo quy định trong tiêu chuẩn về khăn giấy (GB/T20808-2022) và các văn bản liên quan, khăn giấy tuyệt đối không được phép chứa chất huỳnh quang có khả năng di chuyển .

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, bao bì rõ ràng, tốt nhất là loại được làm từ bột gỗ nguyên sinh. Đừng ham rẻ mà vô tình rước nguy hại vào người, bởi chiếc khăn giấy tưởng chừng vô hại kia có thể là “thủ phạm thầm lặng” tấn công sức khỏe mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: QQ