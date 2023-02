Trên thế giới có hai kiểu người, một là nghĩ về bữa sáng như một giấc mơ đẹp vào ban đêm, hai là ép mình phải ăn gì đó ngay sáng sớm. Dù thế nào đi nữa thì có một sự thật bạn nên nhớ: Khi càng lớn tuổi, bạn càng khó có được nguồn năng lượng dự trữ tự nhiên. Nhất là khi bạn không bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng.



Bỏ bữa sáng có vẻ giống như đường tắt để giảm cân nhưng trên thực tế, điều này lại khiến việc đốt cháy mỡ bụng trở nên khó khăn. Cho dù bạn có phải là người yêu thích bữa sáng hay không, ăn sáng mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ sức khoẻ tổng thể. Đặc biệt hơn là có những bữa sáng giúp giảm mỡ bụng, đồng thời làm chậm quá trình lão hoá.

6 bữa sáng giúp giảm mỡ bụng và trẻ lâu, vừa ngon lại dễ làm

1. Bánh mì nướng, bơ và trứng

Các chuyên gia dinh dưỡng công nhận, một trong những cách tuyệt vời nhất để bắt đầu bữa sáng của bạn là một ít bánh mì nướng phủ bơ và một quả trứng.

Chất xơ, protein và chất béo lành mạnh trong bữa ăn này sẽ giúp bạn no lâu hơn. Điều này ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng đột biến glucose nhanh chóng. Tất cả những thứ bạn cần chỉ là một lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với quả bơ và quả trứng luộc.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy, những người ăn bơ thường xuyên ít tăng cân hơn so với những người không ăn. Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cho biết, kết hợp trứng với thực phẩm giàu chất xơ giúp no lâu, giảm hấp thu calo trong các bữa ăn sau. Những phát hiện này cho thấy ăn sáng đúng cách giúp giảm cân nhanh.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, ăn bơ giúp cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Thậm chí nó có thể cải thiện độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình lão hoá.

2. Trứng tráng rau củ

Trứng là một nguồn protein tuyệt vời. Đặc biệt, khi kết hợp với rau, bạn sẽ có món ăn sáng giúp giảm mỡ bụng và làm chậm lão hoá.

"Trứng tráng rau củ là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng để giảm cân và chống lão hóa. Chúng chứa nhiều chất béo lành mạnh và các chất chống oxy hóa giúp chống viêm, ít calo để giảm cân, chống lão hoá", TS Trista Best (làm việc tại Balance One Supplements) cho biết.

Đây cũng là cách siêu hay để thêm protein nạc và rau vào chế độ ăn dễ dàng, ngon miệng, đồng thời giúp giảm cân. Protein từ trứng và chất xơ từ rau sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, tránh ăn quá nhiều suốt cả ngày.

3. Salad trái cây

Bạn có thể trộn nhiều loại trái cây như kiwi, bưởi, chuối và quả mọng với nhau, tạo thành món salad trái cây cung cấp lượng dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hoá cho cơ thể. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chất chống oxy hoá giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Căng thẳng oxy hóa có thể góp phần gây ra bệnh mãn tính, đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa. Dạng căng thẳng này xảy ra khi cơ thể bạn mất cân bằng các chất chống oxy hóa và các gốc tự do. Đó là lý do tại sao ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây có thể giúp bạn tránh được căng thẳng.

Trái cây không chỉ đóng vai trò làm chậm quá trình lão hóa mà còn có thể là thực phẩm ăn sáng giảm béo bụng hữu ích. Theo Tạp chí Dinh dưỡng, tiêu thụ trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng ở cả nam và nữ.

4. Bột yến mạch trộn trái cây, quả hạch và hạt

Bất kể mục tiêu sức khỏe là gì, bột yến mạch là một trong những bữa sáng lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn. Nó cũng giúp giảm mỡ bụng và làm chậm lão hóa.

"Yến mạch cung cấp nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp bạn no lâu hơn. Bạn có thể làm cho bát yến mạch của mình giàu dinh dưỡng hơn thông qua các nguyên liệu lựa chọn phủ lên trên. Thêm các loại hạt sẽ giúp tăng hàm lượng protein, đồng thời giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Protein cũng giúp xây dựng cơ bắp và loại bỏ mỡ quanh vùng bụng", TS Courtney D'Angelo (làm việc tại GoWellness) cho biết.

Quả việt quất và hạt lanh sẽ mang đến cho bạn bữa sáng với vị ngọt tự nhiên. Hạt lanh có hàm lượng omega-3 cao và giúp ổn định lượng đường trong máu. Trong khi đó, việt quất rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp làn da bạn trẻ trung hơn.

5. Các loại hạt và bơ hạt

Cho dù bạn đang ăn yến mạch với hạnh nhân, thêm bơ đậu phộng vào sữa chua hay phết chút bơ hạnh nhân lên bánh mì nướng chăng nữa, các loại hạt và bơ hạt đều có thể giúp giảm mỡ béo bụng, trì hoãn lão hoá.

Bởi lẽ, các loại hạt chứa nhiều protein và chất béo lành mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra, ăn các loại hạt giúp bạn giảm cân do no lâu, đồng thời đem lại cảm giác hài lòng. Các loại hạt cũng có tác dụng chống lão hoá, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

6. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm mỡ bụng. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, ít đường bổ sung, có hàm lượng protein cao giúp no lâu. Đồng thời, chúng cũng chứa nhiều canxi, góp phần vào đặc tính chống lão hóa và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương. Điều này rất quan trọng khi chúng ta già đi.

Ăn sữa chua Hy Lạp vào bữa sáng cũng giúp ích cho việc chống lão hóa và giảm mỡ bụng của bạn bằng việc dễ dàng bổ sung thêm những loại trái cây, quả hạch, hạt...