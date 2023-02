5 tình màn ảnh đình đám của Park Hyung Sik: Có cả 'Song Hye Kyo mới'

Thời điểm hiện tại, Park Hyung Sik đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất tại xứ Kim Chi khi bộ phim Thanh trâm hành bản Hàn (Our blooming youth/Thanh xuân nguyệt đàm) do anh đóng chính đạt hiệu ứng khá tốt. Ở tác phẩm lần này, mỹ nam 31 tuổi hợp tác cùng nàng thơ mới Jeon So Nee.



Sau 2 tập đầu tiên, Jeon So Nee đã khiến khán giả ngất ngây vì diễn xuất cùng vẻ đẹp hết sức ấn tượng. Thế nhưng dĩ nhiên, "nàng Min Jae Yi" chẳng phải người đẹp duy nhất từng nên duyên với Park Hyung Sik trên màn ảnh.

Lim Ji Yeon

Park Hyung Sik và Lim Ji Yeon yêu nhau trong phim Xã hội thượng lưu - nguồn: SBS

Lim Ji Yeon hợp tác cùng Park Hyung Sik trong phim Xã hội thượng lưu. Cô được biết đến là một trong những nữ hoàng cảnh nóng của Hàn Quốc nhờ 2 phim điện ảnh Ám ảnh dục vọng và Vương triều dục vọng.

Lim Ji Yeon vào vai Park Yeon Jin trong The Glory - nguồn: Netflix

Không quá khi nói Lim Ji Yeon đã "đổi đời" nhờ việc chấp nhận hở bạo. Thế nhưng điều đó chẳng có nghĩa là cô không có thực lực. Mỹ nhân 32 tuổi từng góp phần tạo nên thành công lớn cho phim truyền hình Ngọn gió đời tôi (rating 14.9%). Ở The glory - siêu phẩm báo thù đang gây sốt thời điểm hiện tại, cô cũng nhận được nhiều lời khen khắc hoạ một cách xuất sắc nhân vật nữ phản diện Park Yeon Jin.

Park Bo Young

Park Hyung Sik và Park Bo Young trong phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon - nguồn: jTBC

Park Bo Young và Park Hyung Sik từng vẽ nên một chuyện tình đẹp như mơ trong Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soo. Vào năm 2017, bộ phim này từng tạo nên một cơn sốt rất lớn và đưa nam thần họ Park vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu.

Park Bo Young là mỹ nhân không tuổi của màn ảnh Hàn ngữ - nguồn: ELLE

Với các mọt phim Hàn, Park Bo Young dĩ nhiên chẳng còn là cái tên xa lạ. Trong sự nghiệp của mình, cô đã "bỏ túi" chẳng ít bộ phim hay ở cả địa hạt truyền hình lẫn địa hạt điện ảnh. Chúng ta có thể kể tới một số cái tên như Ông ngoại tuổi 30, Cậu bé người sói, Tuổi trẻ sôi sục, Ma nữ đáng yêu, Viên đá bí ẩn và Ngày em đẹp nhất.

Han Hyo Joo

Han Hyo Joo và Park Hyung Sik trong Chung cư có độc - nguồn: tvN

Năm 2021, Park Hyung Sik và Han Hyo Joo hợp tác cùng nhau ở bộ phim Chung cư có độc. Trong phim, họ vào vai một cặp đôi từ bạn thân trở thành người yêu.

Trong dàn tình màn ảnh của Park Hyung Sik, Han Hyo Joo là mỹ nhân nổi danh và tài năng nhất. Cô là một minh tinh hạng A đích thực và được giới truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "nữ thần có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc".

Han Hyo Joo trong phim truyền hình Mỹ Treadstone - nguồn: USA Network

Không chỉ khẳng định tầm vóc của mình ở làng điện ảnh trong nước, Han Hyo Joo còn lấn sân sang thị trường quốc tế. Năm 2019, cô tham gia đóng phim truyền hình Mỹ Treadstone với tư cách một thành viên của dàn diễn viên chính. Bước sang năm 2020, cô nhận vai phụ trong bộ phim hành động Taiyou wa Ugokanai của Nhật Bản.

Han So Hee

Han So Hee và Park Hyung Sik đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ trong Soundtrack #1 - nguồn: Disney+

Han So Hee là "tình màn ảnh" của Park Hyung Sik trong bộ phim Soundtrack #1. Có thể vì chỉ kéo dài 4 tập, thế nên tác phẩm này không tạo ra được quá nhiều tiếng vang. Dẫu vậy, thực tế thì đây lại là một bộ phim tuyệt vời cho mọi mùa Valentine. Chắc chắn khi xem phim, bạn sẽ phải đổ gục trước nhan sắc của cặp đôi "Hee - Sik" cũng như câu chuyện tình yêu tuyệt vời mà họ đem đến.

Han So Hee được mệnh danh là "bản sao của Song Hye Kyo" - nguồn: Kbizoom

Nói thêm về Han So Hee, cô được mệnh danh là "bản sao của Song Hye Kyo". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo với thần thái khác biệt so với phần còn lại trong làng giải trí xứ Hàn, Han So Hee còn có tài năng diễn xuất đáng nể. Mỹ nhân 28 tuổi đã chứng minh tài năng của mình với các bộ phim Thế giới hôn nhân, Dẫu biết và My name.

Jeon So Nee

Như đã đề cập, Jeon So Nee là nàng thơ của Park Hyung Sik trong phim Thanh trâm hành bản Hàn. So với những gương mặt kể trên, Jeon So Nee kém tiếng hơn nhiều. Dù cũng rất xinh đẹp và tài năng, thế nhưng Jeon So Nee luôn phải chịu cảnh lận đận. Tuy nhiên trong năm 2023 này, cô hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ.

Jeon So Nee là nữ chính của phim Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: tvN

Đón xem phim Thanh trâm hành bản Hàn do Park Hyung Sik và Jeon So Nee đóng chính vào các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên tvN.