Thanh trâm hành bản Hàn: Ấn tượng với cặp đôi Park Hyung Sik – Jeon So Nee, chưa gì đã thấy mùi drama ngập trời

Thời điểm hiện tại, Thanh trâm hành bản Hàn (Our blooming youth/Thanh xuân nguyệt đàm) đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là dự án truyền hình có sự góp mặt của mỹ nam đình đám Park Hyung Sik cùng nàng thơ mới nổi Jeon So Nee. Thế nhưng ngoài bộ đôi "Sik - Nee", vẫn còn những lý do khác làm cho các "mọt" không muốn bỏ lỡ bộ phim này.

Thanh trâm hành bản Hàn: Câu chuyện tình yêu giữa một Thái tử luôn sống trong nghi ngờ và nàng tiểu thư gặp nhiều biến cố

Thanh trâm hành bản Hàn mang tới câu chuyện tình yêu giữa Thái tử cô độc Lee Hwan (Park Hyung Sik) và nàng tiểu thư bị hàm oan Min Jae Yi (Jeon So Nee). Vốn dĩ, Lee Hwan là một người sống rất tình cảm. Thế nhưng nhiều người lại cho rằng anh ta đã giết chết anh trai ruột của mình để leo lên ngôi vị Thái tử để rồi bị ma quỷ nguyền rủa.



Park Hyung Sik trong vai nam chính Lee Hwan - nguồn: tvN

Lee Hwan nhận được một bức "quỷ thư" (lá thư của quỷ), trong đó tiên tri rằng anh sẽ có tay mà không thể dùng, có chân mà không thể đi, bị huynh đệ phản bội và phải chết trong cô độc. Bức thư này xuất hiện một cách thần bí và đáng ngờ hơn, những điều được viết trong đó có vẻ như đang dần trở thành hiện thực. Chính bởi thế, Lee Hwan luôn sống trong nỗi sợ bị hãm hại và cảm thấy hoài nghi tất cả mọi người xung quanh.

Ở chiều ngược lại, Min Jae Yi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi võ và có tài phá án. Vì mang thân phận nữ nhi, thế nên Min Jae Yi chưa bao giờ là "lá ngọc cành vàng" của gia đình. Bằng sự thông minh trời ban, Min Jae Yi nhiều lần phá được những vụ án khó. Tuy nhiên, mọi công lao đều được dành cho anh trai của cô.

Vai nữ chính Min Jae Yi do nàng thơ Jeon So Nee đảm nhận - nguồn: tvN

Min Jae Yi luôn cảm thấy bất bình vì phụ nữ bị lấn át trong thời phong kiến. Cô là người con gái mạnh mẽ và khác biệt so với số đông. Thế nhưng bên cạnh đó, ở Min Jae Yi vẫn mang những nét hồn nhiên, tươi trẻ như bao người thiếu nữ khác. Khi biết bản thân sắp phải thành thân, tất cả những gì cô mong muốn là vị hôn phu của mình phải thật anh tuấn và sở hữu một bờ vai rộng.

Tuy nhiên sau tất cả, một cô gái hồn nhiên như vậy lại phải đối mặt với quá nhiều biến cố. Cả gia đình Min Jae Yi đã bị đầu độc chết trước thềm đại hôn. Người anh trai nuôi lại lên tiếng vu oan cho cô, biến cô trở thành đứa con gái lăng loàn vì nhân tình mà sát hại cả gia đình. Vì để tồn tại và rửa sạch vết nhơ bản thân phải gánh chịu, cô buộc phải bước lên con đường tồn tại vô vàn chông gai.

Nhân vật Min Jae Yi phải trải qua nhiều biến cố - nguồn: tvN

Park Hyung Sik gây ấn tượng với ngoại hinh, Jeon So Nee ghi điểm nhờ diễn xuất

Với Thanh trâm hành bản Hàn, ekip sản xuất đã bỏ ra nhiều công sức để xây dựng hai nhân vật chính. Đó là những nhân vật có nét thu hút riêng chứ không bị một màu như những gì chúng ta vẫn bắt gặp ở các bộ phim ngôn tình "mì ăn liền". Đáng nói hơn, cả hai vai diễn này đều rất phù hợp với cả Park Hyung Sik và Jeon So Nee.

Nói về Park Hyung Sik, khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của anh là điều đã được khẳng định qua các bộ phim Hoa lang, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Chung cư có độc và Soundtrack #1. Ở tác phẩm mới lần này, nam diễn viên 31 tuổi tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình.

Vẻ ngoài của Park Hyung Sik rất phù hợp với vai Thái tử Lee Hwan - nguồn: tvN

Diễn xuất chưa bao giờ là vấn đề với Park Hyung Sik. Do đó, ngoại hình mới là thứ giúp anh gây ấn tượng. Nam diễn viên dường như đã tăng cân, thế nên nếu xét theo tiêu chí đẹp kiểu Hàn, Park Hyung Sik của hiện tại trông không được thanh thoát như thời đỉnh cao nhan sắc hồi 2017. Dẫu vậy, vẻ ngoài bây giờ của anh lại mang đến sự uy nghiêm, bệ vệ và "sương gió" mà một nhân vật như Lee Hwan bắt buộc phải có.

Tuy nhiên với những khán giả đã theo dõi 2 tập đầu, có lẽ họ sẽ chung một nhận định rằng điểm nhấn lớn nhất lại đến từ Jeon So Nee. Không nổi tiếng và nhận được nhiều kỳ vọng như người bạn diễn, dẫu vậy mỹ nhân 31 tuổi lại tạo ra ấn tượng mạnh mẽ về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Đau khổ, thất thần, sợ hãi, kiên cường, dũng cảm,... rất nhiều cảm xúc khác nhau của nhân vật đã được Jeon So Nee một cách tương đối tròn trịa và điều đó giúp khán giả dễ dàng hơn trong việc cảm nhận nhân vật.

Jeon So Nee đã gây được nhiều ấn tượng với các khán giả - nguồn: tvN

Thanh trâm hành bản Hàn hứa hẹn sẽ có nhiều drama

Thanh trâm hành bản Hàn là một bộ phim lãng mạn, thế nhưng có lẽ nó sẽ không kể về một tình yêu đẹp như mơ giữa hai nhân vật chính. Thay vào đó, tình yêu giữa Lee Hwan và Min Jae Yi bị đặt trong cuộc chiến quyền lực đầy khốc liệt ở chốn cung đình.

Thái tử Lee Hwan có vẻ đã bị ma quỷ nguyền rủa, thế nhưng thực tế, đây là một âm mưu thâm độc được thực hiện bởi những quyền thần muốn tranh quyền đoạt vị. Thậm chí ngay cả cha của Lee Hwan cũng có thể là một trong những người muốn tấn công ngôi vị Thái tử anh đang nắm giữ.

Thanh trâm hành bản Hàn hứa hẹn sẽ chứng kiến một tam giác tình yêu ngang trái - nguồn: tvN

Không chỉ là những mưu ma chước quỷ nơi vương cung, khán giả hứa hẹn sẽ còn được thấy một mối tình tay ba đầy ngang trái. Lee Hwan và Min Jae Yi yêu nhau, nhưng anh không phải người đàn ông duy nhất trao trái tim cho nàng. Đáng buồn thay, cũng vì chữ tình mà sau này, nhiều khả năng Lee Hwan sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.

Vẫn có những gam màu tươi sáng

Với những diễn biến đã xảy ra trong 2 tập đầu tiên, Thanh trâm hành bản Hàn hứa hẹn sẽ là một bộ phim sở hữu nội dung khá "nặng đô". Tuy nhiên, vẫn có những phân đoạn mang gam màu tươi sáng để tránh cho khán giả cảm thấy quá nặng nề.



Nếu như cặp đôi chính hứa hẹn sẽ phải trải qua nhiều gian khổ, vậy thì hai nhân vật nàng hầu gái Jang Ga Ram (Pyo Ye Jin) và chàng quý tộc lập dị Kim Myung Jin (Lee Tae Sun) lại đóng vai những "cây hài tiềm năng", đặc biệt là nhân vật Kim Myung Jin của Lee Tae Sun.

Jang Ga Ra và Kim Myung Jin là những nhân vật hứa hẹn sẽ mang đến tiếng cười cho khán giả - nguồn: tvN

Trước khi Thanh trâm hành bản Hàn lên sóng, Lee Tae Sun gần như chỉ là một cái tên vô danh. Dẫu vậy với những gì đã thể hiện, diễn viên 29 tuổi chắc chắn sẽ giành được nhiều thiện cảm từ khán giả nhờ những màn tấu hài vô cùng duyên dáng.

Ở tập 2, đã có "hint" cho thấy về sau, Jang Ga Ram và Kim Myung Jin sẽ trở thành một cặp. Nếu điều này xảy ra, tin rằng đây sẽ là một cặp đôi vô cùng thú vị.

Đón xem phim Thanh trâm hành bản Hàn vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN.