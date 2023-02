Nữ chính Thanh trâm hành bản Hàn - nàng thơ gây sốt thời điểm hiện tại là ai?

Thời điểm hiện tại, các khán giả yêu phim cổ trang đang được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Nói vậy là bởi Thanh trâm hành bản Hàn (Our blooming youth/Thanh xuân nguyệt đàm) chẳng những sở hữu nội dung cực lôi cuốn mà còn có sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm toàn trai xinh gái đẹp.

Đảm nhận vai nữ chính Min Jae Yi là Jeon So Nee, nàng thơ mới nổi của xứ Kim Chi. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về mỹ nhân này nhé.

Bén duyên với diễn xuất một cách tình cờ, xinh đẹp và tài năng nhưng lận đận suốt nhiều năm

Jeon So Nee sinh ngày 20/3/1991, là một diễn viên người Hàn Quốc. Cô sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ của Jeon So Nee, bà Ko Jae Sook từng là thành viên của Bunny Girls, nhóm nhạc hoạt động vào những năm 1970.

Jeon So Nee bén duyên với điện ảnh từ năm 2014 - nguồn: ZAPZEE

Được truyền ngọn lửa đam mê, thế nên Jeon So Nee đã theo học ngành Phát thanh và truyền hình tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Nữ diễn viên bén duyên với diễn xuất một cách khá tình cờ khi cô được một người bạn cùng lớp mời đóng chính trong bộ phim ngắn The photography (2014).

Kể từ đó, Jeon So Nee đã tìm kiếm cơ hội trong làng phim indie. Năm 2017, sau khi đã rèn luyện bản thân với những vai nhỏ, Jeon So Nee có cơ hội đảm nhận vai diễn đáng chú ý đầu tiên. Đó là ở bộ phim Sự thật sau khi tự sát (After my death), một tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao. Nó thậm chí còn từng giúp ngôi sao Jeon Yeo Been cùng đạo diễn Kim Ui Seok nhận đề cử và giật giải tại các giải thưởng đáng chú ý như: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 55, Giải thưởng điện ảnh Buil lần thứ 28, Giải thưởng nghệ thuật điện ảnh Chunsa cũng như giải Đại chung lần thứ 56.

Jeon So Nee trong vai nữ phụ Lee Kyung Min ở phim Sự thật sau khi tự sát - nguồn: MUBI

Năm 2018, Jeon So Nee may mắn có cơ hội góp mặt trong bộ phim Gặp gỡ do Park Bo Gum và Song Hye Kyo đóng chính. Dù chỉ là một vai phụ, thế nhưng việc được thử sức trong một dự án lớn cũng giúp Jeon So Nee có thêm nhiều kinh nghiệm.

Năm 2020, Jeon So Nee nhận được vai chính đầu tay trong một dự án truyền hình. Đó là phim Khi hoa tình yêu nở (When my love blooms). Cô đóng cùng 2 tiền bối gạo cội Yoo Ji Tae, Lee Bo Young và mỹ nam nổi danh Park Jin Young. Đáng tiếc là tác phẩm này lại không có được thành tích quá tốt với mức rating chỉ đạt 4,2% mà thôi.

Jeon So Nee trong phim Khi hoa tình yêu nở - nguồn: tvN

Dẫu vậy, thực tế là với những ai đã xem phim, họ sẽ phải công nhận diễn xuất của Jeon So Nee. Cô đã vô cùng nhập tâm và dường như điều đó làm cho nữ diễn viên gặp khó trong việc thoát vai. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với tạp chí Marie Claire, mỹ nhân 31 tuổi chia sẻ:

"Tôi vẫn đang cố gắng để thoát khỏi nhân vật Jisoo. Nếu bạn muốn hỏi rằng có phải tôi luôn cần nhiều thời gian cho việc này, vậy thì sẽ thật khó để trả lời. Lý do là bởi tôi chưa đóng quá nhiều phim. Hiện tại, tôi phải thử nhiều cách khác nhau để ngừng nghĩ về cô ấy".

Vẻ đẹp đúng chuẩn tình đầu quốc dân của Jeon So Nee - nguồn: tvN

Đóa hoa nở muộn ở tuổi 31, hứa hẹn bứt phá trong năm 2023

Nhìn chung dù rất cố gắng cải thiện bản thân và sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng trong suốt nhiều năm, Jeon So Nee vẫn không thể vươn mình để trở thành một ngôi sao đình đám. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi mà hồi giữa tháng 1 năm nay, thông tin về việc phim điện ảnh Soulmate sẽ chính thức khởi chiếu vào tháng 3 sắp tới đã khiến netizen xôn xao.

Cho những ai chưa biết, đây là bản remake từ siêu phẩm Thất nguyệt và An Sinh của màn ảnh Hoa ngữ. Jeon So Nee sẽ đóng chính cùng 2 bạn diễn nổi tiếng là Kim Da Mi cùng với Byeon Wooseok.

Poster nhân vật của Jeon So Nee trong Soulmate - nguồn: Next Entertainment World

Jeon So Nee trong phim Thanh trâm hành bản Hàn - nguồn: tvN

Thời điểm hiện tại, việc trở thành nữ chính trong phim cổ trang Thanh trâm hành bản Hàn và "nên duyên" cùng mỹ nam đình đám Park Hyung Sik cũng giúp Jeon So Nee nhận được nhiều sự chú ý. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để Jeon So Nee khẳng định tên tuổi và cô đã nắm bắt nó rất tốt. Ở 2 tập đầu, không phải Park Hyung Sik mà chính nàng thơ 31 tuổi mới là người chiếm spotlight nhờ diễn xuất cực "đỉnh".

Jeon So Nee ngoài đời vô cùng xinh đẹp, nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn

Nhan sắc gây mê của Jeon So Nee - nguồn: Instagram diễn viên

Không cần trang điểm cầu kỳ, Jeon So Nee vẫn cực kỳ xinh đẹp - nguồn: Instagram diễn viên

"Những sở thích của tôi khá hướng nội. Tôi thích xem, nghe hoặc đọc gì đó. Thời gian gần đây, tôi đang cố gắng để đến rạp chiếu phim một cách thường xuyên hơn. Với những bộ phim mà tôi không có điều kiện ra rạp, tôi sẽ mua DVD về để thưởng thức", Jeon So Nee chia sẻ về sở thích của bản thân với Marie Claire hồi 2020 - nguồn: Instagram diễn viên

Dù là một diễn viên nhưng có vẻ như Jeon So Nee lại không quá sôi nổi và cũng chẳng mấy thích thú sự ồn ào, náo nhiệt - nguồn: Instagram diễn viên

Đón xem phim Thanh trâm hành bản Hàn do Jeon So Nee đóng chính vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN.