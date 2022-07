Uống nhiều nước chanh để giảm cân có thể gây ra 4 tác dụng phụ không ngờ

Nước chanh được coi là thức uống giúp giảm cân không ít chị em ưa chuộng. Loại đồ uống này có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho làn da và tăng cường khả năng miễn dịch. Không chỉ sở hữu vị chua đặc biệt, chanh còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, chất béo, carbohydrate và khoáng chất như kali, folate.

Vitamin C cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều người ưa chuộng loại đồ uống này. Chúng rất cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển của cơ thể và tham gia vào quá trình sửa chữa tất cả các mô bị tổn thương.

Tuy nhiên, uống quá nhiều nước chanh lại không hề tốt như nhiều người nghĩ. Trên thực tế, thói quen này có thể gây ra những tác dụng phụ không tưởng và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe dưới đây:

Mòn men răng hoặc sâu răng

Răng có thể dễ bị tổn thương nếu bạn uống nước chanh thường xuyên.

Chanh là loại trái cây họ cam quýt sở hữu tính axit cao. Do đó, nếu thường xuyên uống nước chanh, bạn có khả năng cao phải đối mặt với tình trạng sâu răng hoặc mòn men răng. Nói cách khác, axit trong chanh khiến răng trở nên mẫn cảm hơn.

Swathi Reddy, bác sĩ kiêm nhà tư vấn vật lý trị liệu và dinh dưỡng tại Bệnh viện Motherhood Hospitals, Bengaluru, Ấn Độ cho biết, một vài mẹo nhỏ giúp hạn chế dẫn tới tình trạng này là sử dụng ống hút, tránh đánh răng sau khi uống nước chanh và uống nhiều nước.

Gây ra chứng đau nửa đầu

Mặc dù cần được làm rõ thêm, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt với chứng đau nửa đầu.

Tiêu thụ các loại trái cây có múi thường gây ra chứng đau nửa đầu, đau đầu và chanh cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân là do loại thực phẩm này tạo ra tyramine, chất dẫn truyền thần kinh monoamine tự nhiên có khả năng gây đau đầu. Do đó, những người thường xuyên bị đau đầu nên hạn chế uống nước chanh.

Dẫn tới các vấn đề về dạ dày và chứng ợ nóng

Chanh là một trong những loại trái cây cung cấp nhiều vitamin C nhất.

Những người tiêu thụ quá nhiều trái cây họ cam quýt thường gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, ợ chua, buồn nôn và nôn. Do đó, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh nếu đã từng đối mặt với tình trạng này. Trên thực tế, những người mắc bệnh trào ngược dạ dày (GERD) nên tránh uống quá nhiều loại đồ uống này.

Làm trầm trọng các vết loét

Mặc dù chanh rất tốt cho sức khỏe, tiêu thụ quá nhiều loại thực phẩm này có thể khiến cho vết loét trong miệng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhiệt miệng hoặc loét miệng là những tổn thương nhỏ, không lây nhưng lại gây đau đớn và phát triển trong miệng. Từ lâu, trái cây có múi được biết đến với khả năng gây loét miệng và làm trầm trọng thêm tình trạng này. Do đó, các chị em tốt hơn hết nên đợi nhiệt miệng lành hẳn trước khi uống nước chanh.

Có thể chứa vi khuẩn gây hại

Vỏ chanh có thể chứa những vi khuẩn gây hại cho cơ thể.

Một số người có thói quen cho cả quả chanh vào ly nước chanh. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra vỏ chanh có thể chứa nhiều vi sinh vật nguy hiểm gây hại cho cơ thể. Để giảm thiểu rủi ro, bạn hãy vắt chanh, chỉ lấy phần nước cốt và tránh cho cả vỏ vào ly nước.

Nếu không thích sử dụng hoặc không có khả năng tiêu thụ chanh, mọi người có thể lựa chọn một số loại trái cây giàu vitamin C khác để thay thế dưới đây:

- Cam: Ngoài chanh, cam thường được nhắc đến đầu tiên về khả năng bổ sung vitamin C. Trên thực tế, hàm lượng vitamin C trong loại trái cây này thậm chí còn cao hơn một chút so với chanh.

- Khoai tây: Không ít người cảm thấy ngạc nhiên khi khoai tây lại là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Ngoài khả năng bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, loại thực phẩm này còn sở hữu một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào.

- Súp lơ xanh: Súp lơ xanh là một loại thực phẩm khác mọi người có thể cân nhắc. Không chỉ chứa vitamin C, chúng còn là một nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, sắt, canxi, protein, kali, magie, selen và các vitamin A, B, E,K.

- Kiwi: Theo một nghiên cứu được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, kiwi chứa nhiều vitamin như A, C, E và các khoáng chất như canxi, kali, sắt, mangan, đồng, magie.

- Đu đủ: Những trái cây nhiệt đới như đu đủ là một kho tàng vitamin C, A, E, K và chất xơ. Do đó, các chị em nên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng khi có điều kiện.

- Quả lý gai: Quả lý gai chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Do sở hữu nhiều vitamin C, loại quả này còn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa.

- Dâu tây: Dâu tây rất tốt cho làn da và sức khỏe tổng thể. Sở hữu nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, loại trái cây mọng nước màu đỏ này là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

(Nguồn: Healthshots)

