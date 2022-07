Nguy hại khôn lường nếu sử dụng trà mát gan, thải độc gan không đúng cách

Công dụng của Atisô

Chống oxy hóa

Atiso rất giàu các chất chống ôxy hóa như beta-carotene, vitamin C và anthocyanin giúp cải thiện một số tình trạng sức khỏe trên diện rộng.

Chất chống ôxy hóa phá hủy các phân tử có hại là các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do gây ra thiệt hại cho các tế bào góp phần gây ra các bệnh như ung thư, bệnh tim và đái tháo đường. Trong khi cơ thể sử dụng chất chống ôxy hóa của riêng mình để chống lại tác hại của các gốc tự do, thì thực phẩm giàu chất chống ôxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Chống viêm

Theo một số nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu nhỏ trên người đã cho thấy khả năng chống viêm của cây Atiso. Viêm đóng một vai trò trong sự phát triển của nhiều bệnh tật, bao gồm ung thư, hen suyễn, bệnh Alzheimer, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp.

Uống trà Atisô có thể cung cấp các tác dụng chống viêm hữu ích từ thành phần các chất chống viêm, chống ôxy hóa.

Hỗ trợ cải thiện huyết áp

Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, suy tim và bệnh thận. Trong các thử nghiệm lâm sàng, uống trà Atisô có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp.

Tuy nhiên, Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Hoa Kỳ chỉ ra rằng, trà Atisô và các biện pháp chữa bệnh bằng thảo dược khác chỉ làm giảm và điều hòa huyết áp ở những người mới xuất hiện các triệu chứng tăng huyết áp. Chúng không thể thay thế thuốc chữa bệnh cho những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Cholesterol cao là một vấn đề sức khỏe khác ảnh hưởng đến rất nhiều người và góp phần gây ra các bệnh nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu được công bố năm 2011 đã chỉ ra, việc dùng trà Atisô hai lần một ngày trong liên tục 15 ngày giúp tăng cholesterol tốt.

Tốt cho gan

Atisô còn được sử dụng như các chất bổ dưỡng cho gan được áp dụng từ nhiều thế kỷ trước. Trong atisô có cynarin và silymarin, hai chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện sức khỏe của gan bằng cách giảm độc tố và giúp loại bỏ chúng khỏi gan và cơ thể.

Một số nghiên cứu đã cho thấy những chất chống oxy hóa này có thể chủ động thúc đẩy tái phát triển và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương.

Một số tác hại khi sử dụng Atisô không đúng cách

Suy thận và ảnh hưởng xấu đến gan

Khi sử dụng Atisô quá nhiều và liên tục trong một thời gian dài sẽ làm cho cơ thể mất cân bằng điện giải, tăng đào thải các hoạt chất, giảm khả năng hấp thu vi chất cần thiết cho cơ thể như kali, canxi... gây ảnh hưởng xấu đến chức năng và hoạt động của thận, làm tăng nguy cơ suy thận.

Vào mùa hè, có rất nhiều người vì thấy atiso tốt mà sử dụng quá nhiều, uống nước atiso thay nước lọc sẽ làm nhuận gan quá mức, gan tiết dịch quá mức nhu cầu cần thiết của cơ thể, dẫn đến mất cân bằng các chất và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, trong đó nặng nhất là teo gan.

Chướng bụng, khó tiêu

Với liều lượng sử dụng Atisô quá nhiều sẽ gây tác động xấu đến hệ tiêu hóa như chướng bụng khó tiêu. Nguyên nhân là do Atisô có tác dụng co thắt túi mật và tiết mật, đẩy mật từ gan xuống ruột nên nếu dùng thường xuyên với liều lượng lớn có thể dẫn đến co thắt toàn bộ cơ trơn đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi...

Ngoài ra, Atisô là một loại dược phẩm có tính hàn nếu những người cơ địa tỳ vị hàn sẽ dẫn đến ăn uống khó tiêu và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Chán ăn

Trong Atisô có hàm lượng sắt rất cao. Sử dụng nhiều sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong máu nhưng lại thiếu các khoáng chất vi lượng cần thiết khác dễ dẫn đến tình trạng chán ăn, mệt mỏi...

Không uống Atisô trong các trường hợp sau:

Huyết áp thấp Dùng thuốc có chứa chloroquine, thuốc sốt rét Đang mang thai hoặc cho con bú Có tình trạng dị ứng sau khi uống trà Mắc các bệnh về phổi (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ho kéo dài). Những người bị tắc nghẽn ống mật hoặc sỏi mật