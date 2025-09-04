5 món ngon, dễ làm có tính kiềm nên ăn nhiều vào mùa thu để giúp thanh nhiệt, dưỡng ẩm, làm sạch ruột và giải độc cơ thể

Mùa thu là mùa thu hoạch của nhiều loại rau củ quả đặc trưng theo mùa. Hanh khô là đặc điểm chính của thời tiết mùa thu, và nhiều người gặp phải các triệu chứng như khô da, khô miệng, khô họng và ho. Nhiều loại rau củ có khả năng thanh nhiệt, dưỡng ẩm, giúp ngăn ngừa và giảm khô hiệu quả. Sau mùa hè nóng nực, chức năng tiêu hóa của chúng ta suy giảm.

Trong số các loại rau củ, rau củ có tính kiềm là một kho báu rất tốt cho cơ thể. Một cơ thể khỏe mạnh cần sự cân bằng axit-bazơ, và nhiều loại thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như thịt và ngũ cốc, có tính axit. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có tính axit trong thời gian dài có thể dẫn đến mất cân bằng axit-bazơ của cơ thể và gây ra nhiều bệnh tật. Rau củ kiềm có thể trung hòa các chất có tính axit trong cơ thể và duy trì sự cân bằng axit-bazơ. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 5 công thức nấu ăn ngon được chế biến từ rau củ kiềm. Hãy theo dõi nhé!

1. Bánh xèo bí đao

Trong y học hiện đại, bí đao là loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao, ít chất béo, nhiều vi chất. Sử dụng bí đao có thể giúp giảm cân, nhưng cách dùng như thế nào cho hiệu quả? Theo y học cổ truyền, bí đao được xem là thực phẩm có tính âm, có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Tính kiềm và tính mát của bí đao giúp trung hòa axit trong cơ thể, hỗ trợ thải độc và làm mát đường tiêu hóa

Nguyên liệu: Một miếng bí đao, 2 quả trứng gà, lượng bột bánh xèo vừa đủ, 2g muối, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món bánh xèo bí đao

Bước 1: Bí đao gọt bỏ vỏ và ruột rồi rửa sạch. Sau đó bào bí đao thành sợi nhỏ, thêm một chút muối vào, trộn đều rồi ướp trong vài phút. Sau đó bạn vắt bỏ nước bí đao rồi rửa sạch 1-2 lần và vớt ra, nắm cho kiệt nước.

Bước 2: Chuẩn bị một âu trộn, thêm bột làm bánh xèo, trứng, một chút muối và bí đao đã bào sợi vào, trộn đều thành hỗn hợp sệt. Bạn có thể thêm một chút nước nếu hỗn hợp đặc, hoặc thêm chút bột bánh xèo nếu hỗn hợp loãng.

Bước 3: Tiếp theo bạn xịt một lớp dầu ăn lên chảo nóng, đổ hỗn hợp bột vào rồi dàn đều và chiên vàng. Sau đó lật mặt còn lại xuống và tiếp tục chiên cho đến khi cả 2 mặt bánh có màu vàng nâu. Lấy bánh ra khỏi chảo và có thể ăn cùng sốt mayonnaise hoặc tương cà chua.

2. Canh giá đỗ nấu thịt băm

Giá đỗ là một loại thực phẩm/rau được "trồng" theo phương pháp ủ/ươm mầm từ hạt đậu xanh hoặc đậu tương, đậu đỏ, đậu đen... Nhưng loại giá đỗ phổ biến nhất mà chúng ta mua được ngoài chợ là từ đậu xanh. Theo khoa học hiện đại, giá đỗ là loại rau có tính kiềm và giàu dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều khoáng chất và các hợp chất có tác dụng kiềm hóa cơ thể, giúp trung hòa axit dư thừa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến tình trạng axit cao - dư axit. Giúp giảm tính axit của cơ thể, hỗ trợ cân bằng hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nguyên liệu: 200g giá đỗ, 100g thịt nạc vai băm, một ít gừng băm nhỏ, 2g bột tiêu, lượng muối vừa ăn, 1 thìa canh rượu gạo, một chút dầu ăn, 1 cây hành lá.

Cách làm món canh giá đỗ nấu thịt băm

Bước 1: Giá đỗ bạn nên mua ở những cơ sở/siêu thị uy tín để tránh mua phải loại bị phun hóa chất kích thích mọc nhanh. Sau đó rửa sạch để loại bỏ lớp vỏ đậu còn xót lại rồi để ráo. Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng băm vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho thịt băm vào, xào nhanh rồi thêm rượu nấu ăn vào, đảo đều để khử mùi tanh.

Bước 2: Sau khi thịt băm chuyển màu thì cho lượng nước sôi vừa phải vào, thêm chút bột tiêu, muối vừa khẩu vị. Sau đó đun sôi rồi thả giá đỗ xanh vào. Dùng đũa ấn nhẹ giá đỗ xuống, đun sôi trong khoảng 1-2 phút thì tắt bếp. Lấy món ăn ra bát tô, rắc chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

3. "Hoa cúc" cà tím

Cà tím vốn là loại thực phẩm quen thuộc và yêu thích của rất nhiều người. Theo quan niệm của y học cổ truyền cũng như y học hiện đại, cà tím được xem là thực phẩm có tính kiềm do chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và khoáng chất như kali, canxi, magiê, giúp cân bằng độ pH trong cơ thể và trung hòa axit dư thừa. Khi cơ thể thường xuyên tiêu hóa cà tím, các khoáng chất này sẽ chuyển hóa thành các ion kiềm, góp phần tạo môi trường kiềm có lợi cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 1-2 quả cà tím, lượng muối thích hợp, lượng bột mì vừa đủ, lượng dầu ăn thích hợp, 1 thìa canh bột bắp, 2 thìa canh giấm trắng, 2 thìa canh nước tương, 3 thìa canh đường, 4 thìa canh sốt cà chua, 5 thìa canh nước.

Cách làm món "hoa cúc" cà tím

Bước 1: Rửa sạch rồi dùng dụng cụ nạo vỏ cà tím. Tiếp theo cắt cà tím thành từng khúc hình trụ có độ dài 4-5cm. Dùng 2 chiếc đũa đặt 2 bên cạnh đồng thời dùng dao cắt cà tím theo chiều ngang và dọc để tạo thành hình bông hoa cúc với nhiều cánh (sợi). Sau đó ngâm cà tím vào chậu nước có pha chút muối trong khoảng 30 phút để tránh quá trình oxy hóa gây thâm. Sau đó vớt ra, vẩy bớt nước.

Bước 2: Nhẹ nhàng tách từng dải cà tím ra, phủ một lớp bột mì vào. Sau đó gõ nhẹ để phần bột thừa rơi ra. Lần lượt làm như vậy cho đến khi tất cả những bông hoa cúc được tạo hình từ cà tím được phủ hết một lớp bột. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Lưu ý lượng dầu phải đủ ngập những bông hoa cúc được làm từ cà tím. Chiên ngập dầu cà tím cho đến khi phần đáy chín vàng, cứng lại. Sau đó bạn dùng muôi múc dầu sôi rưới đều lên trên "cánh hoa". Chiên cho đến khi chúng có màu vàng nâu và cánh hoa cũng cứng lại, hơi xòe ra. Sau đó bạn vớt từng bông "hoa cúc" cà tím ra, cho vào giấy thấm dầu.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát, cho giấm trắng, nước tương, đường, tinh bột bắp và 5 thìa canh nước vào, khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi đã chiên xong "hoa cúc" cà tím, bạn để lại một chút dầu ăn trong chảo cho hỗn hợp nước sốt vừa pha vào, nấu cho đến khi sánh lại thì tắt bếp. Xếp những bông "hoa cúc" cà tím ra đĩa, rưới nước sốt vừa nấu xong lên. Như vậy là món ăn đã hoàn thành.

4. Ngọn su su xào tỏi

Ngọn su su được xếp vào loại rau tính hàn - tính kiềm bởi có tác dụng làm mát cơ thể, giúp giải nhiệt và có lợi cho những người có cơ địa nóng hoặc nhiều nhiệt độ ẩm bên trong cơ thể. Hơn thế, ngọn rau su su có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, magiê giúp cân bằng độ pH trong cơ thể và trung hòa axit dư thừa; tốt cho sức khỏe tổng thể.

Nguyên liệu: 500g ngọn rau su su, 2 thìa canh rượu gạo, 5 tép tỏi, 2g muối, một chút bột nêm hoặc tinh chất cốt gà và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món ngọn su su xào tỏi

Bước 1: Bạn tước bỏ phần xơ già của ngọn su su, ngắt thành từng cọng ngắn rồi rửa sạch. Sau đó ngâm ngọn su su với nước muối pha loãng trong 15 phút để loại bỏ tạp chất rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau khi dầu ăn nóng thì bạn thêm tỏi băm vào, phi thơm. Tiếp theo bạn cho ngọn su su vào xào trên lửa lớn, thêm rượu gạo rồi đảo đều tay. Đến khi ngọn su su hơi xẹp xuống và chuyển màu thì bạn nêm gia vị, bột nêm (hoặc tinh chất cốt gà). Tiếp tục xào đều cho đến khi rau chín thì lấy ra đĩa.

5. Canh hoa thiên lý thịt viên

Theo quan niệm của y học hiện đại, hoa thiên lý được xếp vào loại rau/thực phẩm có tính mát (hay còn gọi là tính kềm), không phải là tính nóng. Theo y học cổ truyền, hoa thiên lý có vị ngọt và tính bình, mang lại tác dụng giải nhiệt, giúp cơ thể thanh mát và an thần, điều trị chứng mất ngủ. Đây là loại rau dân dã, ăn rất ngon khi xào hoặc nấu canh.

Nguyên liệu: 150g hoa thiên lý, 200g thịt viên, 2g bột tiêu, một ít gừng thái sợi, muối vừa ăn, lượng mỡ heo hoặc dầu ăn vừa phải.

Cách làm món canh hoa thiên lý thịt viên

Bước 1: Hoa thiên lý mua về đem nhặt bỏ những cánh hoa héo, úa, cuống già. Sau đó rửa sạch và để ráo. Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho chút mỡ heo vào phi thơm gừng thái sợi. Sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi.

Bước 2: Sau đó bạn thả thịt viên (có thể tự làm thịt viên từ thịt băm hoặc mua thịt viên đông lạnh) vào, nấu cho đến lhi thịt viên nổi lên trên. Sau đó bạn cho hoa thiên lý vào, dùng đũa ấn xuống, nấu trong khoảng 2-3 phút thì nêm muối vừa khẩu vị. Tắt bếp, lấy món ăn ra bát tô là có thể thưởng thức.