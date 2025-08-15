Đầu mùa thu, đây là món ngon đáng ăn nhất: Vừa dễ nấu lại có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng ẩm, bổ tỳ

Đầu mùa thu, trên thị trường có một loại nguyên liệu tươi ngon theo mùa. Dân gian thường có câu nói truyền miệng rằng: "Củ sen đầy kho báu, củ sen mùa thu bổ dưỡng nhất". Củ sen là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Nó giàu protein, vitamin B, vitamin C và các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Theo các chuyên gia Đông y, củ sen sống có thể thanh nhiệt, lợi tiểu, mát máu, cầm máu; nấu chín củ sen và dùng có thể kích thích ăn ngon, bổ tỳ, bổ huyết, tăng sức đề kháng. Nó có thể dưỡng âm, dưỡng huyết, thanh nhiệt, dưỡng ẩm, chống khô da. Đây là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời để dưỡng sức khỏe trong mùa thu.

Đầu thu là mùa của củ sen tươi, ngọt, giòn, mềm, rất thích hợp để xào. Khi mùa thu đến, cái nóng mùa hè vẫn còn vương vấn, xen lẫn đó là tiết trời se lạnh, khô hanh. Đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món ăn màu trắng nhằm bổ âm, dưỡng ẩm, và củ sen là một ví dụ điển hình. Củ sen tươi, giòn, mềm, ngọt, mọng nước, giá rẻ, bạn có thể mua cả củ, thái sợi mỏng, và chỉ cần một chút xíu là có ngay một món xào thơm ngon. Dưới đây là công thức nấu củ sen đơn giản mà ngon: "Củ sen xào chua cay". Món ăn này vô cùng hấp dẫn, thanh mát, thơm ngon, lại rất hợp với cơm. Công thức rất đơn giản, hãy cùng xem qua nhé.

Nguyên liệu làm món củ sen xào chua cay

1 củ sen non, nửa củ cà rốt, 1 nắm rau cần tây, 1 thìa canh tương ớt, 3 tép tỏi băm, một ít dầu ăn và lượng gia vị thích hợp, bột nêm, một ít giấm balsamic.

Cách làm món củ sen xào chua cay

Bước 1: Củ sen bạn mua về đem rửa sạch để loại bỏ bùn đất. Sau đó bạn dùng dụng cụ để nạo bỏ vỏ rồi thái thành dạng sợi. Sau khi thái xong, bạn cho củ sen vào chậu nước có pha chút muối và giấm để tránh quá trình oxy hóa, giúp củ sen trắng. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch và thái sợi. Cần tây rửa sạch rồi cắt khúc. Đặt chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó cho dầu ăn vào, đun nóng đến 60 độ thì cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho 1 thìa canh tương ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Sau đó bạn cho rau cần tây, cà rốt thái sợi vào, xào trong khoảng vài phút. Tiếp đó bạn cho củ sen thái sợi vào xào cùng trong khoảng 3 phút.

Bước 3: Tiếp đó bạn thêm lượng giấm balsamic vừa phải vào rồi xào đều. Cuối cùng, nêm chút gia vị, bột nêm cho vừa ăn, rồi xào đều cho đến khi chín. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món củ sen xào chua cay

Củ sen xào chua cay là một món ăn kết hợp hài hòa giữa giữa nhiệt và thanh, giữa vị ngọt thơm của củ sen và vị cay của ớt và vị chua của giấm khiến cho vị giác của bạn được cân bằng. Củ sen và cà rốt giòn sần sật hòa quyện với rau cần thơm thư giãn ăn rất ngon miệng. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể điều chỉnh lượng ớt dùng cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ sen xào chua cay!