Mỗi ngày uống 1 ly nước này: Nguyên liệu rẻ tiền, dễ làm lại giúp cơ thể chống già, da khỏe đẹp, ngăn ngừa bệnh tật

Chỉ mất khoảng 5-10 phút sơ chế, sau đó cho vào máy là bạn đã có 1 ly nước uống giúp ngừa bệnh tật, cơ thể ngày càng khỏe mạnh, làn da tươi trẻ... Thức uống này dễ làm được kết hợp từ các loại rau quả sẵn có trên thị trường, rẻ tiền, sau đó đem ép lấy nước. Thức uống này tận dụng những loại nguyên liệu giàu vitamin và khoáng chất (Cần tây, dưa chuột, rau mùi tây, rau bina, chanh tươi) rất tốt cho sức khỏe tổng thể và nhan sắc.

Ngoài các công dụng rất tốt trong việc làm đẹp và giảm cân thì rau cần tây cũng có công dụng giúp làm dịu cơ thể, giảm các vấn đề như mất ngủ, mệt mỏi... nhờ rất giàu magie. Bên cạnh đó cần tây cũng chứa nhiều chất chống oxy hoá như: Giàu hàm lượng Vitamin K giúp trẻ hóa cơ thể, chống loãng xương, làm da khoẻ đẹp và đàn hồi tốt. Nước ép rau cần tây cũng chứa nhiều vitamin A, B, và C, cho bạn làn da khỏe mạnh và hấp dẫn. Nước ép cần tây cũng rất tốt cho tim khỏe mạnh và hệ tuần hoàn được củng cố nhờ có chứa phthalide, coumarins giúp giảm huyết khối và hỗ trợ máu lưu thông hiệu quả và giữ cho tim.

Rau bina là loại rau quen thuộc với các bà nội trợ. Chúng rất giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa như quercetin, kaempferol có tác dụng chống viêm. Loại lá xanh này dễ chế biến, có thể kết hợp trong nhiều món ăn như xào, salad hoặc nấu canh. Rau bina có hàm lượng chất xơ cao cũng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng.

Rau mùi tây là loại rau gia vị rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin K. Đây là chất cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp vitamin A và C - những chất dinh dưỡng quan trọng có đặc tính chống oxy hóa. Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính.

Dưa chuột có đến 95% thành phần là nước. Do đó đây là loại thực phẩm giúp cung cấp nước/độ ẩm cho cơ thể rất hiệu quả. Ngoài ra nó còn giúp làm mát và giải độc cơ thể rất tốt. Lượng nước trong dưa chuột cũng đóng vai trò như một thiết bị làm sạch, giúp loại bỏ nguồn độc tố, chất thải đang còn tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài, hạn chế sự lắng cặn gây ra sỏi thận. Dưa chuột cũng rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B phức hợp bao gồm vitamin B1, B5 và B7 - các chất này có tác dụng tích cực đối với hệ thần kinh, giúp thư giãn tinh thần, giảm bớt các tác động từ căng thẳng, mệt mỏi và lo âu, tốt cho não bộ.

Chanh tươi là loại trái cây rất giàu các hợp chất hoạt tính có chức năng như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Những hoạt chất có khả năng chống oxy hóa này bao gồm: flavonoid, kaempferol, limonoids, quercetin và axit ascorbic… có vai trò quan trọng giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Từ đó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, không chỉ giúp kháng viêm và đẩy nhanh quá trình lành vết thương, vitamin C trong quả chanh còn có tác dụng làm đẹp da. Đây là loại vitamin thiết yếu trong việc hình thành collagen, ngăn chặn các nếp nhăn giúp da căng mịn, trắng sáng.

Nguyên liệu để làm nước ép màu xanh

Khoảng 3 nhánh to rau cần tây, 3 quả dưa chuột, một nắm đầy tay rau mùi tây, khoảng 150g lá non rau bina, 2 quả chanh, 500ml nước dừa (có thể bỏ qua).

Bước 1: Rửa thật kỹ rau bina, rau mùi tây, cần tây và dưa chuột. Sau đó bạn ngâm các loại rau quả vào nước muối pha loãng khoảng 15 phút để loại bỏ tạp chất giúp rau sạch hơn. Sau đó cắt rau cần tây và dưa chuột thành miếng dài khoảng 3-4cm.

Bước 2: Chanh rửa sạch rồi dùng dao gọt bỏ vỏ. Sau đó bạn dùng tăm để loại bỏ hạt chanh để tránh vị đắng.

Bước 3: Sau khi đã sơ chế các nguyên liệu xong, bạn lấy máy ép chậm ra. Cho rau cần tây, dưa chuột, rau mùi tây và chanh vào máy ép và ép lấy nước.

Bước 4: Sau khi ép xong, bạn hãy cho nước ép vào bình đựng rồi bảo quản trong ngăn mát. Trước khi uống bạn có thể thêm nước dừa tùy theo sở thích và thưởng thức.

Lưu ý: Thức uống này có sử dụng chanh nên tính axit cao. Do đó những người có vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa không nên dùng.

Thành phẩm món nước ép xanh

Như vậy chỉ với những loại rau quả quen thuộc và các thao tác đơn giản là bạn đã có 1 ly thức uống màu xanh đẹp mắt và rất tốt cho sức khỏe. Cần tây giúp phục hồi sức khỏe, bảo vệ gan, thải độc. Rau mùi tây giàu vitamin, chanh có thêm vị chua và mùi thơm, rau bina giàu chất chống oxy hóa và dưa chuột giúp loại bỏ chất thải và bổ sung độ ẩm cho da. Khi bạn bổ sung thêm nước dừa vào thức uống này nó sẽ như chất điện giải, làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch... Do đó bạn sử dụng nước ép này sẽ giúp cơ khỏe mạnh, lưu thông khí huyết, đẹp da, chống lại bệnh tật...