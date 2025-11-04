5 món giá rẻ rề nhưng chất lượng trên đỉnh chúng sinh

Đôi khi, điều khiến việc dọn dẹp trở nên mệt mỏi không nằm ở bụi bẩn, mà ở những dụng cụ vừa cồng kềnh vừa kém hiệu quả. Chỉ cần thay đổi vài món đồ nhỏ, công việc tưởng chừng nặng nhọc lại trở nên nhẹ tênh, sạch sẽ mà chẳng tốn mấy công sức. Dưới đây là 5 món đồ giá rẻ giúp việc vệ sinh nhà cửa nhanh gọn và dễ chịu hơn.

1. Bàn chải vệ sinh bồn cầu dùng một lần

Loại bàn chải này được thiết kế thông minh với đầu chải bằng bọt xốp đã tẩm sẵn dung dịch tẩy rửa. Khi sử dụng, chỉ cần gắn miếng chải vào cán, đầu bàn chải có thể uốn cong để làm sạch các khe và rãnh bên trong bồn cầu. Sau khi chà xong, nhấn nút trên cán là phần đầu bẩn tự rơi vào thùng rác hoặc tan trong nước mà không để lại cặn. Ưu điểm lớn nhất là phần cán luôn sạch sẽ, không bị ẩm, có thể treo gọn lên tường. So với bàn chải truyền thống dễ đọng nước và tích tụ vi khuẩn, phiên bản này gọn gàng và vệ sinh hơn nhiều.

2. Chổi tĩnh điện lau bụi

Khác với chổi lông truyền thống vốn khiến bụi bay khắp nơi, chổi tĩnh điện hoạt động dựa trên nguyên lý lau bụi bằng điện tích, giúp các hạt bụi bám chặt vào đầu chổi như nam châm. Khi lau, bụi không bị khuấy lên mà được hút sạch nhanh chóng. Loại chổi này đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà dễ bám bụi hoặc có vật nuôi. Sau khi dùng, chỉ cần tháo đầu chổi bỏ đi và thay cái mới.

3. Bàn chải vệ sinh khe và viền cao su

Những khe hẹp ở tủ lạnh, máy giặt hay cửa kính là nơi bụi bẩn và nấm mốc dễ tích tụ nhất. Bàn chải chuyên dụng cho phần này thường có hai đầu: một đầu dẹt nhọn để cạo cặn bẩn trong kẽ, đầu còn lại là chổi mềm giúp quét sạch phần bụi còn sót. Nhỏ gọn, giá rẻ nhưng cực kỳ hữu ích, chỉ vài phút là các viền cao su sáng sạch như mới.

4. Cây lau nhà "lười" đa năng

Được thiết kế dạng phẳng, đầu lau gắn bằng miếng dính hoặc khớp cài giúp thay dễ dàng, loại cây lau này có thể xoay 360 độ, len lỏi vào các góc hẹp. Khi dùng khô, nó hút bụi và tóc rơi trên sàn; khi dùng ướt, bề mặt microfiber giúp lau sạch mà không để lại vệt nước. Đặc biệt, các miếng lau có thể tháo rời giặt bằng máy, không cần phải vắt tay như kiểu cũ. Sàn khô nhanh, sạch hơn và tiết kiệm nhiều công sức.

5. Cây lăn làm sạch lưới cửa sổ

Lưới chống muỗi hoặc cửa sổ là nơi dễ bám bụi, phấn hoa, tơ nhện… khiến căn phòng trông mờ bẩn và khó vệ sinh. Cây lăn chuyên dụng có cấu tạo dạng trục tròn, phủ lớp giấy keo dính cao, chỉ cần lăn qua bề mặt là lớp bụi và lông tơ bám chặt, không hề bay tán loạn. Khi giấy bám bẩn, chỉ cần bóc bỏ lớp ngoài là có thể tiếp tục sử dụng, không cần rửa nước, không làm ướt sàn hay tường. Khi mua, nên chọn loại lăn có tay cầm dài để dễ thao tác trên cửa sổ cao, và ưu tiên dạng trục tròn thay vì dạng miếng cào vì miếng cào dễ làm rách lưới.

Theo Toutiao