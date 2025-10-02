Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người quen với việc mua đồ ăn sẵn và đi theo nó là thói quen sử dụng những loại hộp đựng thực phẩm, bát đũa dùng 1 lần...

Dù bước vào một nhà hàng sang trọng hay một gánh xôi hàng rong, bạn cũng có thể tìm được các loại hộp đựng một lần để tiện cho người mua mang về. Những hộp cơm dùng một lần kém chất lượng này có chung đặc điểm: Mềm, dễ rách và có mùi khó chịu. Độ mềm này khiến chúng bất tiện khi sử dụng, thậm chí có thể làm đổ thức ăn hoặc canh trong bữa ăn. Mùi khó chịu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vật liệu làm nên những hộp đựng này chứa các chất độc hại.

Những tác hại của loại sản phẩm dùng một lần

Nếu cứ ưu tiên sự tiện dụng mà phớt lờ đi chất lượng của đồ dùng một lần , chúng ta sẽ rước về vô số nguy hiểm cho sức khỏe.

Hộp đựng cơm dùng một lần

Chắc hẳn ai cũng từng 1 lần dùng hộp xốp đựng đồ ăn. (Ảnh: Sohu)

Một hộp cơm trưa đạt tiêu chuẩn phải có bề mặt nhẵn, không có tạp chất hoặc đốm đen. Tuy nhiên, hộp cơm trưa dùng một lần kém chất lượng chứa một lượng lớn các chất độc hại như canxi cacbonat công nghiệp và parafin. Một số sản phẩm thậm chí còn sử dụng nhựa phế thải và bột talc.

Việc sử dụng hộp cơm dùng một lần chứa hàm lượng lớn canxi cacbonat công nghiệp trong thời gian dài sẽ gây hại cho cơ thể. Khi dùng nó đựng đồ nóng, hâm nóng bằng lò vi sóng, hoặc thậm chí chỉ cần nhiệt độ môi trường cao, các hóa chất được thêm vào hộp sẽ hòa tan cùng với nước, giấm và dầu trong thức ăn, xâm nhập cơ thể, gây khó tiêu, đau bụng và các vấn đề về gan.

Cần lưu ý rằng canxi cacbonat công nghiệp chứa một lượng lớn kim loại nặng, nhất là chì, rất có hại cho đường tiêu hóa và hệ thần kinh của con người. Đặc biệt đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, sau khi tiêu thụ một lượng lớn chì, có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chẳng hạn như ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý).

Cốc giấy dùng một lần

Ở các văn phòng hoặc các bữa tiệc đông người, người ta thường sử dụng cốc giấy thay cho cốc nhựa hoặc thủy tinh. Nhiều người nhận thấy một số cốc giấy dùng một lần bị nhão khi đựng nước, thậm chí còn có mùi hăng khi đựng nước nóng. Nếu bạn gặp phải những hiện tượng bất thường này, rất có thể cốc giấy chứa chất độc hại.

Thông thường, cốc giấy kém chất lượng có tạp chất trên bề mặt, mềm và có mùi mực nồng do hàm lượng benzen và kim loại nặng quá mức. Hầu hết các loại cốc giấy dùng một lần trên thị trường đều được in nhiều họa tiết khác nhau trên vành và đáy. Khi uống nước bằng cốc, môi chúng ta thường xuyên chạm vào vành cốc, và mực in từ các họa tiết có thể xâm nhập vào cơ thể, rất có hại cho sức khỏe.

Nghiêm trọng hơn nữa là một số nhà sản xuất còn thêm chất làm sáng huỳnh quang gây ung thư để che đi màu của giấy kém chất lượng và làm cho cốc giấy có màu sắc sáng hơn.

Đũa dùng một lần

Đũa dùng một lần từng được gọi là "đũa tiện lợi". Hầu hết mọi người đều thích sử dụng nó trong nhà hàng, vì cho rằng chúng vệ sinh hơn đũa tiệt trùng. Tuy nhiên, việc sản xuất sản phẩm này thường không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, khiến những chiếc đũa nhỏ bé tiềm ẩn vô số nguy cơ.

Để cắt giảm chi phí, nhiều xưởng nhỏ sử dụng gỗ và tre chất lượng thấp, khiến đũa trông tối màu hơn và sau đó, chúng thường được tẩy trắng bằng lưu huỳnh. Đũa được tẩy trắng bằng khí lưu huỳnh có thể chứa hàm lượng lưu huỳnh dioxit cao hơn đáng kể. Khi mọi người dùng đũa này, nhiệt sẽ giải phóng lưu huỳnh dioxit, có thể ăn mòn niêm mạc đường hô hấp và dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như ho và hen suyễn.

Đũa dùng một lần có thể chứa bột talc.

Hơn nữa, lưu huỳnh chứa các kim loại nặng như chì và thủy ngân, có thể tích tụ trong cơ thể con người. Sự tích tụ lâu dài có thể gây ngộ độc chì hoặc thủy ngân.

Bên cạnh đó, để loại bỏ các gờ trên đũa và làm cho chúng trông mịn màng và trắng sáng, người ta còn cho đũa vào bột talc và xử lý bằng cách ma sát. Nếu không được loại bỏ triệt để, bột talc sẽ bị "ăn" vào cơ thể trong quá trình sử dụng, làm tăng nguy cơ sỏi mật.

Khăn giấy dùng một lần

Bạn dùng khăn ăn để lau miệng và đũa, nghĩ rằng như vậy có thể làm sạch chúng, nhưng bạn không bao giờ nghĩ rằng những chiếc khăn ăn bạn dùng có thể chứa rất nhiều thuốc tẩy và chất làm trắng, và những hóa chất này sẽ xâm nhập vào cơ thể bạn mỗi khi bạn lau miệng.

Các chuyên gia cho biết nếu dùng máy dò tiền hoặc đèn cực tím đuổi muỗi để chiếu sáng, khăn ăn sẽ phát ra ánh sáng "huỳnh quang" mạnh, tức là chất lượng kém. Chúng thường được làm từ báo cũ, sách cũ, hộp đựng thuốc và giấy vụn nhiều màu, chứ không phải bột gỗ nguyên chất. Một số loại khăn giấy cũng chứa các hợp chất gây hại cho sức khỏe con người, chẳng hạn như chất làm sáng huỳnh quang và clo.

Các thử nghiệm lâm sàng đã xác nhận rằng chất làm sáng huỳnh quang, một khi được cơ thể hấp thụ, không dễ bị phân hủy, có thể gây đột biến tế bào và tiếp xúc lâu dài có thể dễ dàng dẫn đến ung thư. Chất làm sáng huỳnh quang chứa kim loại nặng cadmium, có thể gây hại cho hệ thống máu và làm suy giảm trí nhớ. Do đó, tốt nhất nên giảm sử dụng khăn giấy dùng một lần và quay lại với thói quen dùng khăn tay.

Khăn ướt dùng một lần

Trước khi dùng bữa, nhiều nhà hàng thường cung cấp cho khách khăn ướt để lau tay, lau miệng, nhưng thực tế, vấn đề vệ sinh của khăn ướt dùng một lần cũng đáng lo ngại. Theo điều tra, để tiết kiệm chi phí, nhằm giúp bảo quản tốt hơn trong quá trình bày bán, nhiều cơ sở làm giả khăn giấy ướt đã cho một lượng paraben vào sản phẩm. Paraben là loại chất bảo quản rẻ tiền tuy nhiên chất này đã bị cục quản lý Dược đã cấm sử dụng loại chất này trong mỹ phẩm do chúng rất có hại cho sức khỏe người sử dụng gây ho, ngứa ngáy khi sử dụng sản phẩm.

Việc sử dụng các loại khăn giấy rẻ tiền, bị làm nhái và kém chất lượng, ta có thể gặp phải các bệnh như viêm da, dị ứng, nổi mề đay thậm chí bị nhiễm trùng ngoài da. Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại khăn giấy ướt có chứa paraben trong thời gian dài gây hại cho cơ thể, thậm chí gây vô sinh và ung thư vú.

Găng tay nhựa dùng một lần

Găng tay dùng một lần có thể chứa chất độc hại.

Nhiều người khi đi ăn nhà hàng phải sử dụng thực phẩm bằng tay hoặc khi trộn thực phẩm tại nhà hay đeo găng tay nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, bạn có thể không biết rằng quy trình sản xuất hầu hết các loại găng tay nhựa dùng một lần đều vô cùng khủng khiếp. Nguyên liệu thô không được kiểm tra khi nhập khẩu, và thành phẩm cũng không được kiểm tra khi rời khỏi nhà máy. Một số công ty thậm chí còn sử dụng trái phép rác thải y tế để sản xuất găng tay nhựa dùng một lần.

Hơn nữa, một số công ty còn để lại một lượng lớn các chất độc hại và nguy hiểm như dung môi toluene, chất hóa dẻo và monome polymer (như polyvinyl clorua) trong quá trình sản xuất. Nếu sử dụng những sản phẩm này trong thời gian dài, các chất độc hại có thể ngấm vào thực phẩm và được cơ thể hấp thụ theo thời gian, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, sử dụng liều cao trong thời gian dài có thể dẫn đến ung thư gan.

Việc làm dụng các sản phẩm tiện dụng dùng một lần quá mức có thể gây những vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, thậm chí có thể gây ung thư, đặc biệt là ở trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Do đó, mọi người nên bỏ thói quen "tiện nhưng mà có hại" này càng sớm càng tốt, hoặc nếu thực sự cần thiết phải dùng, hãy chọn các sản phẩm có chứng nhận an toàn với sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm dùng một lần

Để tránh những tác hại của sản phẩm dùng một lần liên quan đến chuyện ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp với làn da, nếu không thể từ chối sự tiện lợi mà chúng mang lại, hãy mua hộp đựng, bát đũa, găng tay, khăn giấy... dùng một lần ở cửa hàng, siêu thị uy tín, kiểm tra sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng vì chúng được quản lý và kiểm soát chất lượng. Những sản phẩm có giá quá rẻ thì nguy cơ sẽ cao hơn.

Tuyệt đối không vì ham rẻ mà mua hàng không rõ xuất xứ.

Tốt nhất là hạn chế sử dụng sản phẩm dùng một lần, vừa bảo vệ sức khỏe vừa bảo vệ môi trường.