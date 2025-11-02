Dù tiết kiệm đến đâu, đừng dại mua 5 món đồ giá rẻ này vì dễ sinh bệnh, giảm tuổi thọ

Nhà bếp là nơi tạo ra những bữa ăn ngon, cũng là không gian giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, chính những vật dụng được sử dụng hằng ngày, đôi khi chỉ vì tiện, đẹp hoặc rẻ, lại có thể trở thành nguồn gây hại mà không ai nhận ra.

Thị trường đồ dùng nhà bếp ngày nay vô cùng phong phú. Tuy nhiên, giữa vô số sản phẩm trôi nổi, hàng giả, hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng vẫn len lỏi khắp nơi. Không ít người vì ham rẻ mà mua phải những món đồ chứa chất độc hại, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Dưới đây là 5 loại dụng cụ trong bếp mà các chuyên gia khuyên nên kiểm tra ngay. Nếu thấy nghi ngờ, tốt nhất hãy loại bỏ để đảm bảo an toàn cho cả nhà.

1. Dụng cụ nấu ăn giả silicon

Khi nồi chống dính trở nên phổ biến, nhiều người chọn muôi hoặc thìa silicon để tránh làm xước lớp phủ. Tuy nhiên, không phải chiếc muôi nào cũng an toàn. Nhiều sản phẩm giá rẻ thực chất không được làm từ silicon thực phẩm mà là nhựa nylon pha màu, có khả năng chịu nhiệt kém. Khi tiếp xúc với dầu sôi hoặc chảo nóng, chúng dễ bị chảy, biến dạng và giải phóng chất độc hại cho gan và hệ miễn dịch.

Nếu bạn thấy muôi bị sủi bọt, rã nhựa hoặc có mùi khét, hãy ngừng sử dụng ngay. Hãy chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, ghi rõ tiêu chuẩn LFGB hoặc FDA và đến từ thương hiệu uy tín. Đừng vì tiết kiệm vài chục nghìn mà đánh đổi sức khỏe của cả gia đình.

2. Cốc thủy tinh có màu hoặc in hoa văn

Cốc thủy tinh nhiều màu sắc trông bắt mắt, nhưng phần lớn lớp màu này được tạo ra bằng sơn hoặc phủ ngoài. Các loại sơn giá rẻ thường chứa chì, cadmium và nhiều kim loại nặng khác. Khi gặp nước nóng hoặc đồ uống có tính axit, các chất này dễ thôi nhiễm vào nước.

Việc sử dụng lâu dài khiến kim loại nặng tích tụ trong cơ thể, gây hại cho gan, thận và hệ thần kinh. Vì vậy, tốt nhất nên chọn cốc thủy tinh trong suốt, không hoa văn và được làm từ thủy tinh borosilicate – loại thủy tinh y tế chịu nhiệt tốt, an toàn cho sức khỏe.

3. Bộ dao, muỗng, nĩa làm từ inox kém chất lượng

Nhiều người nghĩ rằng cứ dùng inox là yên tâm, nhưng thực tế không phải vậy. Không ít sản phẩm gắn mác 304 hoặc 316 lại được làm bằng inox 201 - loại rẻ tiền, dễ rỉ sét và có thể giải phóng kim loại nặng.

Sản phẩm đạt chuẩn luôn có ký hiệu rõ ràng như tiêu chuẩn GB4806.9-2023 hoặc GB4806.9-2016. Trong khi đó, hàng kém chất lượng thường không nhãn mác, không tem kiểm định và dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với muối hoặc nước rửa chén.

Kim loại nặng từ inox rởm có thể thôi nhiễm vào thức ăn, tích tụ lâu ngày và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim, gan và dạ dày. Do đó, hãy mua sản phẩm ở siêu thị hoặc cửa hàng uy tín, tránh xa những món giá hời không rõ nguồn gốc.

4. Thớt gỗ giả gỗ tự nhiên được sơn phủ

Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc trong bếp, nhưng hiện nay xuất hiện nhiều loại thớt sơn phủ để giả vân gỗ quý. Một số cơ sở sản xuất còn nhuộm hoặc quét sơn bóng lên bề mặt để tạo cảm giác sang trọng.

Khi dao cắt vào, lớp sơn này dễ bong tróc và hòa vào thực phẩm. Các chất như formaldehyde hoặc toluene trong sơn có thể đi vào cơ thể, gây hại cho gan và hệ hô hấp. Nếu bạn thấy thớt có mùi hóa chất hoặc bề mặt bóng bất thường, hãy dừng sử dụng ngay.

Thay vào đó, nên chọn thớt gỗ tự nhiên chưa qua xử lý, thớt tre ép có chứng nhận an toàn hoặc thớt nhựa đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm.

5. Bát đĩa phủ men màu kém chất lượng

Những bộ bát đĩa in hoa văn rực rỡ thường được làm bằng kỹ thuật phủ men ngoài, tức họa tiết được in hoặc vẽ sau khi nung. Các loại màu in giá rẻ thường chứa kim loại nặng, đặc biệt nguy hiểm khi dùng đựng đồ nóng hoặc có tính axit.

Bạn có thể nhận biết dễ dàng bằng cách sờ tay lên hoa văn. Nếu cảm giác gồ ghề hoặc dễ phai màu, đó là loại men phủ ngoài, tuyệt đối không nên dùng để ăn uống. Loại an toàn hơn là bát đĩa men phủ trong, họa tiết được đặt dưới lớp men trong suốt và nung ở nhiệt độ cao. Cách này giúp khóa màu lại, đảm bảo sản phẩm bền, đẹp và an toàn cho sức khỏe.