Sống nửa đời người mới nhận ra: Thứ bị xem nhẹ nhất nhà lại cứu tôi bao phen

Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ máy sấy tóc chỉ có một công dụng duy nhất là sấy khô tóc sau khi gội. Nhưng phải đến nửa đời người, tôi mới nhận ra: chiếc máy tưởng chừng đơn giản ấy lại là vũ khí đa năng trong nhà, cứu tôi không ít pha oái oăm trong cuộc sống thường ngày.

Nếu bạn vẫn đang chỉ dùng máy sấy để làm khô tóc, thì thật uổng phí đấy bởi nó còn có hàng loạt công dụng cực kỳ hữu ích mà ít ai ngờ tới.

1. Thay bàn ủi, làm phẳng quần áo trong tích tắc

Có những buổi sáng vội vàng đi làm, phát hiện áo sơ mi nhăn nhúm mà bàn ủi lại hỏng, tôi chỉ cần treo áo lên, bật máy sấy ở chế độ gió nóng, tay kéo căng vải rồi hơ đều theo chiều dọc. Sau vài phút, nếp nhăn biến mất, áo trở nên phẳng phiu như vừa được ủi, lại không lo cháy vải. Mẹo nhỏ này đặc biệt hữu ích khi đi du lịch hoặc ở trọ, không cần bàn ủi mà vẫn gọn gàng, tươm tất.

2. Biến máy sấy thành máy sấy quần áo mini

Những ngày mưa ẩm, quần áo giặt mãi không khô, nhất là mấy món cần mặc gấp, tôi thường cho quần áo vào một túi nilon hoặc túi vải to. Sau đó, mở máy sấy ở mức gió mạnh, hướng vào trong túi và chừa một khe nhỏ để hơi nóng thoát ra. Chỉ khoảng mười đến mười lăm phút, quần áo đã khô ráo bất ngờ. Nếu muốn nhanh hơn, tôi bọc thêm một chiếc khăn khô bên ngoài để hút ẩm. Cách này rất tiện khi đi du lịch hoặc giặt đồ muộn mà sáng cần mặc ngay.

3. Tự chế máy sấy thú cưng siêu rẻ

Ai nuôi chó mèo đều hiểu, mỗi lần tắm xong mà không sấy kỹ, chúng rất dễ bị cảm lạnh. Thay vì mua máy sấy thú cưng đắt tiền, tôi chỉ cần trải một lớp khăn mềm trong lồng vận chuyển hoặc thùng carton, đặt thú cưng vào rồi mở máy sấy ở chế độ gió ấm nhẹ. Giữ khoảng cách vừa phải để không bị nóng, sau vài phút lông đã khô tơi, ấm áp mà không tốn một đồng.

4. Gỡ nhãn dán, tẩy keo dính sạch không tì vết

Những vết keo dán khó chịu trên ly, bình, tủ lạnh hay đồ gia dụng luôn khiến tôi phát bực. Giờ chỉ cần bật máy sấy ở chế độ nóng, hơ đều lên vùng có nhãn dán trong khoảng hai mươi đến ba mươi giây. Nhiệt nóng làm keo mềm ra, tôi chỉ việc bóc nhẹ là sạch bong, không cần dung dịch tẩy rửa hay cạo mạnh tay.

5. Thổi bay bụi bẩn trong bàn phím

Bàn phím máy tính dùng lâu ngày thường tích đầy bụi, mảnh vụn đồ ăn hay tóc rụng. Thay vì mua dụng cụ chuyên dụng, tôi chỉ bật máy sấy tóc ở chế độ gió lạnh, dựng bàn phím đứng lên rồi hơ đều khắp các khe. Bụi bẩn sẽ bị thổi bay sạch sẽ, vừa nhanh, vừa an toàn mà không làm hỏng phím.

6. Hết ngứa tay khi gọt khoai môn hoặc củ mài

Mỗi lần gọt khoai môn hay củ mài, tay tôi thường ngứa rát đến khó chịu, rửa mãi cũng không hết. Khi biết mẹo này, tôi chỉ cần bật máy sấy ở chế độ gió ấm, hơ nhẹ lên vùng da bị ngứa khoảng một đến hai phút, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Cách này cực kỳ hiệu quả, mà chẳng cần bôi thuốc.

7. Dùng máy sấy để dưỡng sinh

Nghe có vẻ lạ nhưng hoàn toàn có thật. Khi bị đầy hơi, lạnh bụng hoặc sổ mũi nhẹ, tôi bật máy sấy ở chế độ ấm, hơ quanh rốn hoặc sau gáy trong vài phút. Hơi ấm giúp lưu thông khí huyết, giảm đau và giữ ấm cơ thể, đặc biệt hữu ích khi thời tiết thay đổi thất thường. Thậm chí khi mỏi vai gáy hoặc cứng cổ, chỉ cần hơ nhẹ vùng cơ bị đau, cảm giác dễ chịu sẽ đến ngay sau vài phút.