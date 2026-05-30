5 món đồ nhỏ dưới 300.000 đồng giúp dùng điều hòa mùa hè dễ chịu hơn hẳn

1. Tấm chắn gió điều hòa: Nhỏ nhưng cứu cả giấc ngủ

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường gặp tình trạng bị gió điều hòa thổi thẳng vào mặt, cổ hoặc lưng suốt đêm. Sáng dậy dễ đau đầu, khô mũi, thậm chí cứng vai gáy.

Đó là lúc tấm chắn gió điều hòa phát huy tác dụng.

Món này thường làm bằng nhựa hoặc mica nhẹ, gắn ngay dưới cục lạnh để đổi hướng gió. Thay vì phả trực tiếp xuống giường, luồng khí sẽ tản đều hơn trong phòng.

Giá phổ biến chỉ khoảng 80.000 – 200.000 đồng tùy loại.

Nhiều người từng nghĩ đây là món “mua cho có”, nhưng sau vài đêm lại thấy khác biệt rõ: ngủ sâu hơn, không còn cảm giác lạnh buốt lúc gần sáng.

Đặc biệt với các căn phòng nhỏ dưới 20m², hiệu quả càng rõ vì luồng gió điều hòa thường rất tập trung.

2. Máy phun sương mini hoặc máy tạo ẩm: Cứu làn da và cổ họng mùa điều hòa

Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất khi nằm điều hòa liên tục là khô da, khô môi và đau họng.

Đặc biệt những người làm văn phòng, ngồi phòng lạnh cả ngày rồi tối về tiếp tục bật điều hòa rất dễ bị mất nước mà không để ý.

Một chiếc máy tạo ẩm mini để đầu giường có thể cải thiện đáng kể cảm giác này.

Các dòng mini hiện nay khá nhỏ gọn, dùng cổng USB, giá chỉ khoảng 150.000 – 300.000 đồng.

Điểm đáng tiền không nằm ở “công nghệ cao”, mà ở cảm giác phòng đỡ hanh khô hơn hẳn, nhất là lúc ngủ đêm.

Tuy nhiên, nhiều người dùng lâu năm cũng lưu ý: Không nên bật tạo ẩm quá mạnh hoặc để sát mặt. Chỉ cần mức nhẹ vừa đủ để không khí dễ chịu hơn là được.

3. Rèm cản nhiệt: Món tưởng đơn giản nhưng giúp phòng mát nhanh hơn

Nhiều gia đình bật điều hòa mãi không thấy mát nhưng lại quên mất một thứ: ánh nắng hắt qua cửa kính.

Đặc biệt ở các căn hộ chung cư hướng Tây hoặc phòng có cửa sổ lớn, nhiệt hấp thụ từ kính có thể khiến điều hòa phải chạy liên tục.

Một bộ rèm cản nhiệt giá khoảng 200.000 – 300.000 đồng đôi khi hiệu quả hơn cả việc giảm thêm vài độ trên remote.

Rất nhiều người sau khi thay rèm mới đã nhận ra:

- Phòng mát nhanh hơn

- Điều hòa ngắt sớm hơn

- Ít bị “hầm hơi” vào buổi chiều

- Tiền điện cũng giảm nhẹ

Đây cũng là kiểu chi phí “mua một lần dùng nhiều mùa”, khá hợp với những gia đình muốn tiết kiệm điện nhưng không muốn sống quá kham khổ giữa mùa nóng.

4. Quạt tuần hoàn mini: Điều hòa không phải lúc nào cũng đủ

Nhiều người nghĩ bật điều hòa là không cần quạt nữa. Nhưng thực tế, ở phòng dài hoặc phòng đông người, hơi lạnh thường phân bổ không đều.

Chỗ thì lạnh run, chỗ vẫn oi.

Một chiếc quạt tuần hoàn mini đặt góc phòng có thể giúp luồng khí lạnh lan đều hơn, khiến nhiệt độ ổn định hơn mà không cần hạ điều hòa xuống quá thấp.

Hiện nay nhiều mẫu quạt nhỏ gọn giá khoảng 250.000 – 300.000 đồng đã khá ổn cho nhu cầu gia đình.

Điều thú vị là không ít người sau khi dùng quạt tuần hoàn lại tăng nhiệt độ điều hòa từ 24 lên 27 độ mà vẫn thấy dễ chịu.

Và hóa đơn tiền điện cuối tháng cũng “dễ thở” hơn chút thật.

5. Đèn ngủ ánh sáng vàng dịu: Món ít ai nghĩ tới nhưng ảnh hưởng cảm giác mát

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng ánh sáng trong phòng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác khi dùng điều hòa.

Đèn trắng mạnh dễ khiến không gian có cảm giác nóng, bí và căng mắt hơn, đặc biệt vào ban đêm.

Trong khi đó, ánh sáng vàng dịu tạo cảm giác thư giãn hơn, giúp cơ thể “cảm nhận” nhiệt độ dễ chịu hơn.

Nhiều người chuyển sang dùng đèn ngủ ánh sáng ấm vài chục nghìn đồng rồi mới thấy: cùng một mức 27 độ nhưng cảm giác khác hẳn.

Đây cũng là món đồ khá “lợi nhiều hơn tiền”, nhất là với người hay mất ngủ hoặc thường thức khuya trong phòng điều hòa.

Điều khiến nhiều người bất ngờ: Dùng điều hòa dễ chịu không nằm ở việc bật lạnh bao nhiêu

Rất nhiều gia đình có thói quen cứ nóng là hạ xuống 22–23 độ, nhưng càng dùng lâu lại càng dễ mệt, khô người và tốn điện.

Trong khi đó, những thay đổi nhỏ như chỉnh hướng gió, giảm ánh nắng vào phòng hay tăng độ lưu thông không khí lại khiến trải nghiệm khác đi rõ rệt.

Nói cách khác, “dùng điều hòa thông minh” đôi khi không cần mua máy đắt hơn, mà chỉ cần bổ sung vài món nhỏ đúng nhu cầu.

Và thú vị là phần lớn các món này đều có giá chưa tới một bữa ăn nhà hàng cuối tuần.