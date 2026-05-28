Có lẽ càng không giỏi bếp núc thì càng thích mua đồ dùng nhà bếp. Tôi cũng vậy, trước đây mỗi lần vào bếp là lại cuống cuồng vì thiếu thứ này quên thứ kia, làm gì cũng thấy lích kích và mất thời gian. Nhưng từ khi bắt đầu sắm những món đồ nhỏ nhỏ hỗ trợ việc nấu nướng và dọn dẹp, tôi mới thấy chuyện vào bếp thật ra có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đặc biệt với những người thích sự nhanh gọn hoặc hơi “lười” một chút như tôi, mấy món đồ tiện tay đôi khi lại giúp tiết kiệm khối thời gian và công sức. Không cần quá đắt tiền hay cầu kỳ, chỉ cần dùng đúng lúc là đã thấy đỡ cực hơn hẳn. Dưới đây là 10 món đồ nhà bếp tôi mua gần đây, món nào cũng giá khá dễ chịu nhưng độ hữu ích thì vượt ngoài mong đợi.

1. Kéo nhà bếp đa năng

Đây là món tôi dùng gần như mỗi ngày vì một chiếc nhưng làm được khá nhiều việc trong bếp. Phần kéo được làm chắc tay, lực cắt khỏe nên ngoài cắt thực phẩm thông thường còn có thể cắt xương nhỏ, cắt gà hoặc vịt khá gọn mà không bị cảm giác lỏng lẻo như nhiều loại kéo giá rẻ. Ngoài chức năng cắt, chiếc kéo này còn tích hợp thêm nhiều chi tiết tiện dụng khác. Phần răng cưa ở thân kéo có thể dùng để kẹp hoặc bẻ vỏ hải sản như cua, tôm hay sò cứng. Một cạnh khác được thiết kế để làm sạch vảy cá nhanh hơn, đỡ mất thời gian sơ chế.

Phần gần tay cầm còn có dụng cụ mở nắp chai tích hợp sẵn nên khá tiện khi nấu nướng hoặc dùng đồ uống đóng chai. Với tôi, đây đúng kiểu một món nhỏ nhưng dùng rồi mới thấy cực kỳ tiện trong bếp.

2. Chảo gang đáy phẳng

Đây là kiểu chảo gang khá cổ điển nhưng cực kỳ dễ dùng. Phần đáy giữ nhiệt tốt nên làm nóng đều, hạn chế cháy khét khi áp chảo hoặc chiên trứng. Hai bên tay cầm còn được bọc chống nóng nên cầm đỡ bỏng tay hơn. Tôi hay dùng để chiên trứng, áp chảo thịt hoặc làm mì xào kiểu Âu, siêu tiện và quan trọng nhất là rất dễ vệ sinh, không mất sức chà rửa - siêu hợp với những người lười hoặc bận rộn.

3. Găng tay chống nóng

Nếu thường xuyên dùng nồi hấp hoặc lò nướng thì món này gần như không thể thiếu. Loại tôi mua có lớp cách nhiệt khá dày, cầm khay nóng hay nồi hấp đều yên tâm hơn nhiều. Ngoài chuyện tiện dụng thì kiểu dáng cũng khá đẹp, treo trong bếp nhìn gọn gàng chứ không bị cảm giác đồ dùng quá khô khan.

4. Dao bếp màu xanh bơ

Tôi nhận ra một điều là đồ bếp đẹp thật sự khiến tôi có động lực nấu ăn hơn. Chiếc dao này có màu xanh bơ cực kỳ mướt mắt và xinh đẹp, phần cán bọc mềm nên cầm chắc và thoải mái tay. Dao không quá nặng, phù hợp với người mới tập nấu ăn hoặc cần một chiếc dao dùng hằng ngày để cắt rau củ, thịt cá cơ bản.

5. Hộp đựng gạo kín chống ẩm

Trước đây tôi từng mua nhiều loại hộp gạo khá cầu kỳ nhưng cuối cùng lại thấy kiểu đơn giản mới là dễ dùng nhất. Loại này có nắp xoay kín nên chống ẩm khá tốt, đặc biệt hữu ích vào mùa nồm hoặc thời tiết nóng ẩm. Hộp cũng đủ lớn để đổ nguyên một túi gạo mà không cần chia nhỏ nhiều lần.

6. Xẻng inox cán gỗ

Ngày trước tôi không thích xẻng inox vì cảm giác vừa cứng vừa xấu. Nhưng loại này lại khác hẳn, phần xẻng khá mịn và có độ cong vừa phải nên đảo thức ăn dễ hơn. Cán gỗ cầm chắc tay, nhìn cũng đẹp và sạch sẽ hơn loại cán nhựa thông thường.

7. Cân điện tử mini có khay

Đây là món tôi mua khá ngẫu hứng nhưng dùng đến giờ vẫn thấy đáng tiền. Phía trên có sẵn khay nhỏ, chỉ cần đặt nguyên liệu lên rồi bấm trừ bì là có thể cân khá chính xác. Ai thích làm bánh, pha cà phê hoặc tập nấu ăn theo công thức sẽ thấy món này cực tiện.

8. Khăn rửa bát hai mặt

Tôi thường mua cả chục miếng dùng dần vì thật sự rất tiện. Một mặt là lớp bọt biển mềm giúp tạo bọt nhanh khi dùng với nước rửa chén, rửa bát đĩa hay ly cốc đều khá nhẹ tay. Mặt còn lại cứng hơn nên phù hợp để chà dầu mỡ, cặn thức ăn bám lâu hoặc các vết bẩn trên nồi chảo. Nhờ có hai mặt riêng nên lúc rửa cũng tiện hơn nhiều, vừa sạch nhanh vừa đỡ tốn sức hơn so với loại khăn rửa bát thông thường.

9. Máy đánh trứng cầm tay

Đây là món tôi mua thử cho biết nhưng dùng rồi lại thấy tiện hơn tưởng tượng. Máy có hai que đánh nên trộn nguyên liệu khá nhanh và đều, cảm giác nhẹ tay hơn hẳn so với việc đánh thủ công. Tôi thường dùng để đánh trứng, trộn bột, làm kem hoặc pha các hỗn hợp đơn giản trong bếp. Những lúc cần đánh nhiều trứng cùng lúc thì món này thật sự giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức.

Điều tôi thích là máy khá gọn, dễ cầm và thao tác không quá phức tạp nên ngay cả người ít vào bếp cũng dùng được nhanh. Với ai thích làm bánh hoặc muốn việc nấu nướng nhàn hơn một chút thì đây là món rất đáng có.

10. Cây nhà sàn

Đây là món tôi thấy cực hữu ích khi tổng vệ sinh bếp hoặc nhà tắm. Đầu bàn chải nhỏ và cứng nên chà các khe góc khá sạch. Phần đầu còn có thể xoay linh hoạt nên len vào gầm tủ, góc tường hay khe hẹp đều dễ hơn nhiều.