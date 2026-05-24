10 món đồ phòng tắm tôi mua xong mới thấy: Đúng là có những thứ khiến cuộc sống “dễ thở” hơn hẳn

1. Tủ lavabo tối giản: Nhìn sạch ngay cả khi chưa dọn kỹ

Món khiến tôi hài lòng nhất có lẽ là chiếc tủ lavabo tối giản màu trắng kem. Phần chậu rửa được thiết kế liền khối nên rất dễ lau chùi, không bị đọng nước ở các khe như kiểu lavabo cũ.

Điểm đáng tiền nhất nằm ở phần ngăn kéo phía dưới. Trước đây, mặt bàn lavabo nhà tôi lúc nào cũng đầy sữa rửa mặt, máy sấy tóc, khăn giấy, mỹ phẩm linh tinh… còn bây giờ chỉ cần kéo hết vào ngăn tủ là nhìn gọn ngay lập tức.

Một thay đổi nhỏ nhưng khiến phòng tắm “đỡ bừa” thấy rõ.

2. Máy giặt đồ lót mini: Nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích

Vì diện tích nhà không lớn nên tôi không thể đặt thêm máy giặt riêng trong khu giặt phơi. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi mua thử một chiếc máy giặt mini chuyên dùng cho đồ lót và quần áo mỏng nhẹ.

Thứ khiến tôi bất ngờ là nó không hề chiếm chỗ như tưởng tượng. Đặt cạnh lavabo vẫn gọn, nhìn còn giống một món decor hơn là thiết bị gia dụng.

Mỗi lần giặt chỉ tốn ít nước, chạy khá êm và đặc biệt tiện vào mùa mưa hoặc những hôm cần giặt nhanh vài món đồ cá nhân.

3. Kệ inox treo tường: Nhỏ mà giải quyết được đống đồ lặt vặt

Phòng tắm càng nhỏ càng cần chỗ lưu trữ hợp lý.

Tôi chọn loại kệ inox treo tường có thiết kế tối giản, chia thành nhiều tầng nhỏ để đựng dầu gội, sữa tắm, dao cạo, khăn mặt… Nhờ dạng giỏ lưới thoáng khí nên đồ không bị ẩm hay đóng cặn nước quá nhanh.

Quan trọng nhất: nhìn gọn mắt hơn hẳn kiểu để đồ la liệt quanh vòi sen.

4. Thùng rác màu kem: Món nhỏ nhưng giúp phòng tắm “đỡ quê”

Trước đây tôi nghĩ thùng rác chỉ cần dùng được là đủ. Nhưng sau khi đổi sang loại thép không gỉ màu kem, tôi mới thấy một món nhỏ cũng có thể khiến tổng thể phòng tắm trông tinh tế hơn.

Màu sắc đồng bộ với gạch và nội thất nên nhìn rất “ăn nhập”, không bị cảm giác lạc quẻ như những loại thùng nhựa xanh đỏ thường thấy.

Đôi khi sự khác biệt nằm ở những chi tiết rất nhỏ.

5. Giá đựng bàn chải kiểu lò xo: Vừa vui mắt vừa tiện

Món này nhìn qua tưởng chỉ để “trang trí cho xinh”, nhưng dùng rồi mới thấy khá tiện.

Thiết kế dạng lò xo thép giúp cắm được đủ thứ từ bàn chải đánh răng, kem đánh răng đến chì kẻ mày hay tuýp kem dưỡng tay nhỏ. Vì làm bằng inox nên dính nước cũng không sợ gỉ.

Một món nhỏ thôi nhưng khiến góc lavabo trông có gu hơn hẳn.

6. Dép đi trong nhà tắm chống trượt: Thứ không nên mua rẻ

Tôi từng nghĩ dép đi trong nhà tắm món nào cũng giống nhau, cho đến khi thử loại đế EVA chống trượt mềm.

Đi khá êm chân, không bị cứng và đặc biệt là bám sàn tốt hơn nhiều khi phòng tắm ướt nước. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, đây thật sự là món nên đầu tư tử tế thay vì mua đại.

7. Bộ vòi sen tối giản: Nhìn nhẹ nhàng mà dùng cực ổn

Ban đầu tôi từng định lắp hẳn vòi sen âm trần kiểu khách sạn, nhưng cuối cùng đổi sang loại kết hợp giữa sen tay và sen trần tối giản.

Quyết định này giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí mà phòng tắm vẫn hiện đại. Phần sen có thể nâng hạ linh hoạt nên dùng khá tiện, đặc biệt lúc cần tắm nhanh hoặc vệ sinh phòng tắm.

Nhiều khi “ít chi tiết hơn” lại khiến không gian nhìn sang hơn.

8. Vòi nước kiểu retro: Món nhỏ tạo điểm nhấn lớn

Trong cả phòng tắm, món khiến khách đến nhà hỏi nhiều nhất lại là chiếc vòi nước kiểu retro.

Thiết kế màu trắng phối bạc nhìn vừa sạch vừa lạ mắt, không bị đại trà như nhiều mẫu phổ thông hiện nay. Phần đầu vòi kéo được cũng tiện hơn khi rửa mặt hoặc vệ sinh lavabo.

Một món nhỏ nhưng đủ khiến góc lavabo có cảm giác “xịn” hơn hẳn.

9. Bồn cầu thông minh: Dùng rồi rất khó quay lại loại cũ

Đây có lẽ là món tôi đắn đo nhiều nhất trước khi mua vì giá không hề rẻ.

Ban đầu tôi chỉ định chọn loại cơ bản, nhưng sau cùng quyết định đầu tư thêm để có các tính năng như sưởi ấm bệ ngồi, tự mở nắp, khử mùi và tạo lớp bọt chống bắn nước.

Sau vài tháng sử dụng, tôi phải công nhận: trải nghiệm khác hoàn toàn. Đặc biệt vào mùa đông hoặc những hôm mệt, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

10. Khay đựng xà phòng đá travertine: Nhỏ nhưng khiến phòng tắm có “chất” hơn

Món cuối cùng là một chiếc khay xà phòng bằng đá travertine hình vỏ sò.

Nghe có vẻ không cần thiết, nhưng thực tế nó giúp xà phòng khô ráo hơn, không bị nhũn nước như để trực tiếp trên lavabo. Quan trọng hơn, chất liệu đá tự nhiên khiến góc nhỏ này nhìn tinh tế hơn hẳn.

Đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến phòng tắm có cảm giác được chăm chút kỹ hơn.

Phòng tắm đẹp chưa chắc phải đắt, nhưng nên “đúng món”

Sau khi hoàn thiện phòng tắm, tôi nhận ra có những món đồ giá không quá cao nhưng dùng mỗi ngày lại khiến chất lượng sinh hoạt khác hẳn.

Không phải cứ mua thật nhiều mới tiện. Quan trọng hơn là chọn đúng món phù hợp với diện tích, nhu cầu và thói quen sử dụng của gia đình.

Và thật lòng mà nói, có một phòng tắm gọn gàng, sạch sẽ, bước vào thấy dễ chịu… cũng là một kiểu “chữa lành” rất thực tế sau một ngày mệt mỏi.