Sau 1 năm sống ở nhà mới, tôi vui nhất vì đã bỏ 8 món đồ này: Nhà rộng hơn, đỡ dọn hơn và tiết kiệm được cả chục triệu

Bàn trà phòng khách: Đẹp nhưng chiếm chỗ

Nhiều gia đình hiện nay bắt đầu bỏ hẳn bàn trà cỡ lớn trong phòng khách, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ.

Chiếc bàn thấp đặt giữa nhà từng là “mặc định” trong thiết kế nội thất, nhưng thực tế lại khiến việc di chuyển bất tiện, trẻ con khó chơi và phòng khách trông chật hơn đáng kể.

Thay vào đó, nhiều người chuyển sang dùng bàn nhỏ có bánh xe hoặc bàn gấp. Khi cần mới lấy ra, còn bình thường để trống sàn giúp không gian rộng rãi hơn hẳn.

Đây cũng là xu hướng phổ biến trong các căn hộ diện tích vừa và nhỏ hiện nay: Ưu tiên khoảng trống thay vì cố nhồi đủ đồ nội thất.

Tủ TV: Một món đồ đang dần “thất sủng”

Khi TV treo tường trở nên phổ biến, tủ TV cũng không còn quá cần thiết.

Nhiều gia đình nhận ra chiếc tủ này chủ yếu chỉ để… bám bụi và chiếm diện tích. Nếu hệ thống dây điện được xử lý gọn, modem và đầu thu được giấu phía sau, phòng khách sẽ tối giản và dễ lau dọn hơn rất nhiều.

Không ít người sau khi bỏ tủ TV đã tận dụng khoảng trống đó làm góc chơi cho con hoặc để robot hút bụi hoạt động thuận tiện hơn.

Sofa quá lớn khiến phòng khách “nghẹt thở”

Một chiếc sofa dài nhìn rất sang khi chụp ảnh, nhưng sống lâu mới thấy nhược điểm: Chiếm gần nửa diện tích phòng khách.

Gia đình trong bài chia sẻ rằng sau khi chuyển sang sofa nhỏ dạng dọc, căn phòng thoáng hơn hẳn và trẻ con có thêm không gian vui chơi.

Đây cũng là điều nhiều người ở chung cư đang gặp phải: Mua sofa theo showroom thay vì theo diện tích thật của nhà mình.

Nội thất càng cồng kềnh, việc dọn dẹp càng mệt.

Thảm trải sàn: “Kẻ thù” của người ngại giặt giũ

Những tấm thảm màu kem, màu be từng phủ sóng mạng xã hội vài năm trước giờ đang bị nhiều gia đình âm thầm cất đi.

Lý do rất đơn giản: Quá khó vệ sinh.

Đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, thảm rất nhanh bẩn, dễ ám mùi và cực kỳ nặng khi giặt.

Nhiều người chuyển sang dùng thảm chơi cho trẻ em hoặc các loại thảm nhỏ dễ gấp gọn thay vì trải kín phòng khách như trước.

Máy ép, máy làm sữa hạt, máy làm bánh… mua xong rồi bỏ

Đây có lẽ là “nỗi đau” quen thuộc của nhiều gia đình.

Các thiết bị bếp nhỏ thường rất hấp dẫn khi xem quảng cáo: Nhỏ xinh, tiện lợi, nhìn là muốn mua. Nhưng thực tế, nhiều món chỉ dùng vài lần rồi cất tủ.

Lý do không chỉ vì lười dùng mà còn vì… lười rửa.

Nhiều người sau này rút ra nguyên tắc rất thực tế: Thiết bị nào chỉ có một chức năng thì phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua.

Nếu còn phân vân, tốt nhất đừng mua vội.

Lò nướng: Không phải gia đình nào cũng cần

Nếu không thường xuyên làm bánh, lò nướng thực sự dễ trở thành món đồ “trưng bày”.

Gia đình trong bài cho biết sau khi dùng nồi chiên không dầu, họ gần như bỏ hẳn lò nướng vì thiết bị này nhanh hơn, gọn hơn và ít tốn công hơn nhiều.

Xu hướng hiện nay cũng cho thấy nhiều căn bếp nhỏ đang ưu tiên các thiết bị đa năng thay vì mỗi món một chức năng riêng biệt.

Máy tiệt trùng và tủ khử khuẩn: Tốn chỗ hơn là hữu ích

Một số căn bếp hiện đại được lắp sẵn tủ khử trùng, nhưng không ít người sau thời gian sử dụng lại thấy khá bất tiện vì chứa được quá ít đồ.

Trong khi đó, máy rửa bát hiện nay đã tích hợp chức năng khử khuẩn, nên nhiều gia đình chọn bỏ luôn thiết bị riêng để lấy thêm không gian lưu trữ.

Ở nhà nhỏ, thêm được một ngăn kéo đôi khi còn giá trị hơn thêm một món công nghệ.

Bồn tắm: Mơ thì sang, dùng thì mệt

Bồn tắm luôn tạo cảm giác “nhà xịn”, nhưng thực tế lại là món đồ khiến nhiều người nhanh chán nhất.

Lý do lớn nhất là việc vệ sinh quá mất công.

Nhiều gia đình thừa nhận cả năm chỉ dùng vài lần, còn lại chủ yếu để… treo quần áo hoặc chứa đồ tạm.

Trong các căn hộ hiện đại, xu hướng hiện nay là ưu tiên phòng tắm gọn, dễ lau chùi và tối ưu diện tích hơn là cố lắp thêm bồn tắm cho “đủ sang”.

Nhà càng ít đồ vô dụng, cuộc sống càng nhẹ hơn

Điều đáng chú ý là sau một thời gian sống thực tế, nhiều người bắt đầu thay đổi tư duy mua sắm nội thất.

Không còn mua vì “thấy đẹp trên mạng”, cũng không cố lấp đầy nhà bằng thật nhiều đồ.

Thay vào đó, họ chọn sống tối giản hơn: Chỉ mua thứ thật sự dùng thường xuyên, ưu tiên dễ vệ sinh, dễ bảo quản và phù hợp diện tích thật của nhà mình.

Và đôi khi, cảm giác “nhà rộng hơn” không đến từ việc đổi căn hộ lớn hơn — mà đến từ việc biết bỏ bớt những món đồ không cần thiết.