5 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị “bóc lột” tại công ty, làm việc như trâu mà lương vẫn “giậm chân tại chỗ”

Không phải cứ bận rộn, về muộn hay luôn là người "cứu deadline" thì sẽ được ghi nhận xứng đáng. Có người càng làm được việc càng bị giao thêm, nhưng đến kỳ đánh giá vẫn chỉ nhận lời khen hoặc những hứa hẹn chưa có thời hạn cụ thể. Cảm giác bị bóc lột không nên được kết luận chỉ từ một giai đoạn cao điểm; nó cần được nhìn qua một chuỗi dấu hiệu lặp lại và kéo dài.

1. Việc tăng liên tục, lương và chức danh không thay đổi

Bạn bắt đầu với một mô tả công việc rõ ràng, nhưng vài năm sau lại kiêm luôn phần việc của người nghỉ, hỗ trợ các phòng ban khác, xử lý việc phát sinh và nhận thêm trách nhiệm quản lý. Dù vậy, thu nhập chỉ tăng rất ít hoặc không tăng, còn chức danh vẫn giữ nguyên. Khi phạm vi trách nhiệm mở rộng mà không có cuộc trao đổi minh bạch về đãi ngộ, đây là dấu hiệu cần được lưu ý.

2. Tăng ca trở thành tiêu chuẩn, không còn là tình huống ngoại lệ

Một dự án gấp đôi khi cần làm thêm là chuyện có thể xảy ra. Nhưng nếu bạn thường xuyên làm tối, trực cuối tuần, trả lời tin nhắn bất kể giờ giấc và vẫn bị xem là điều hiển nhiên, công ty đang dựa vào sự hy sinh của bạn thay vì tổ chức nguồn lực hợp lý. Việc làm ngoài giờ kéo dài có thể ảnh hưởng chất lượng công việc, đời sống cá nhân và sức khỏe.

3. Công sức không được ghi nhận, nhưng sai sót nhỏ luôn bị nhắc tên

Bạn hoàn thành việc khó thì cả nhóm được hưởng thành tích, nhưng khi có vấn đề, trách nhiệm lại nhanh chóng đổ dồn về phía bạn. Bạn ít nhận được phản hồi cụ thể, không được nhắc đến trong các cơ hội phát triển, cũng không có tiêu chí rõ ràng để đạt tăng lương hay thăng tiến. Một môi trường chỉ biết đòi hỏi mà không công nhận đóng góp lâu dài sẽ khiến nhân viên dần mất động lực.

4. Lời hứa tăng lương, đề bạt luôn bị dời lại

"Cố gắng hết quý này", "Đợi công ty ổn định", "Sắp có đợt review rồi" là những câu nghe quen thuộc. Nếu lời hứa lặp lại nhiều lần nhưng không có mốc thời gian, tiêu chí đánh giá hay xác nhận bằng văn bản, bạn cần coi đó là thông tin để đánh giá thực tế thay vì tiếp tục chờ đợi. Hãy đề nghị một buổi trao đổi chính thức, mang theo dữ liệu về phần việc, kết quả và trách nhiệm tăng thêm của mình.

5. Bạn không còn thời gian để học, nghỉ hoặc chuẩn bị lựa chọn khác

Đây là dấu hiệu âm thầm nhưng đáng lo nhất. Khi công việc chiếm toàn bộ thời gian, bạn không thể nâng kỹ năng, không đủ sức chăm sóc bản thân và cũng không có khoảng trống để nhìn ra thị trường lao động bên ngoài. Lúc ấy, công ty không chỉ đang lấy nhiều giờ làm của bạn mà còn khiến bạn phụ thuộc hơn vào vị trí hiện tại. Thiếu quyền lợi, điều kiện làm việc không bảo đảm hoặc trả lương chậm kéo dài là những dấu hiệu nghiêm trọng hơn cần được xử lý sớm.

Đừng nghỉ việc theo cảm xúc chỉ vì một tuần quá tải. Hãy bắt đầu bằng việc ghi lại khối lượng công việc, thời gian làm thêm, kết quả đạt được và mức lương trên thị trường cho vị trí tương đương. Sau đó, trao đổi thẳng thắn về phạm vi công việc, mức đãi ngộ và lộ trình phát triển; nếu tổ chức vẫn chỉ đưa ra lời hứa mơ hồ, hãy âm thầm cập nhật năng lực và chuẩn bị phương án khác.