Charles Spencer là ai?

Ông được biết đến là một nhân vật có mối liên hệ rất gần với hoàng gia Anh, nhưng lại chọn cho mình một cuộc sống khá riêng, chủ yếu gắn với điền trang gia đình và những công việc liên quan đến văn hóa, lịch sử.

Gia đình Spencer vốn đã có quan hệ lâu đời với hoàng gia đến mức cố Nữ hoàng Elizabeth II từng là mẹ đỡ đầu của Charles Spencer. Chính vì vậy, những gì ông nói về Diana hay về gia đình hoàng gia luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng và truyền thông.

Cuộc đời nhiều biến động

Trong đời sống cá nhân, Charles Spencer có một hành trình khá nhiều thăng trầm. Ông từng kết hôn ba lần, có nhiều con với các người vợ khác nhau và từng trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ được báo chí nhắc tới rộng rãi.

Sau các biến cố trong gia đình, ông vẫn tiếp tục sống và quản lý Althorp House, dinh thự tổ tiên cũng là nơi an nghỉ của Công nương Diana. Đây là một trong những địa điểm gắn bó nhất với ký ức về Diana và thường được nhắc đến mỗi khi công chúng muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của bà.

Charles Spencer được biết đến nhiều nhất qua vai trò người em trai luôn bảo vệ danh dự của Diana. Trong bài phát biểu tại tang lễ của chị gái, ông đã có những lời tưởng niệm rất xúc động, đồng thời nói rằng gia đình ruột thịt sẽ làm hết sức để tiếp tục gìn giữ cách nuôi dạy hai hoàng tử William và Harry mà Diana từng mong muốn.

Chính vì vậy, mỗi khi ông lên tiếng về Diana, công chúng thường chú ý không chỉ vì câu chuyện, mà còn vì vị trí đặc biệt của ông trong gia đình. Dù cách nhìn của ông không phải lúc nào cũng được tất cả mọi người đồng tình, rõ ràng ông vẫn là một trong những người hiểu sâu nhất về cuộc đời riêng của Diana từ góc nhìn gia đình.

Những điều khiến ông được chú ý gần đây

Ngoài các vai trò liên quan đến gia đình và điền trang, Charles Spencer gần đây còn được biết đến là người từng cân nhắc giúp đỡ Vương tử Harry và Meghan Markle khi họ trở lại An.

Ông cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề thực tế liên quan đến bất động sản của gia đình, trong đó có việc phải bán một phần đất lịch sử ở Northamptonshire vì tình trạng xả rác trái phép và phá hoại.

Sự chú ý dành cho Earl Spencer đến từ ba lý do rất rõ: Ông là em trai của Công nương Diana, ông có tiếng nói trong các câu chuyện liên quan đến ký ức về bà, và ông là một thành viên của gia đình Spencer vốn có quan hệ đặc biệt với hoàng gia.

Vì thế, dù nói về lịch sử gia đình, điền trang hay các vấn đề cá nhân, cái tên Charles Spencer gần như luôn kéo theo sự quan tâm của công chúng. Với nhiều người, ông là một phần không thể tách rời của câu chuyện hoàng gia Anh hiện đại.

*Theo Express