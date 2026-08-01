45 tuổi vẫn giảm 5kg mà không cần nhịn: Nàng A Kiều Chung Hân Đồng gây chú ý với công thức "món gà với sữa chua, dưa chuột"

Nữ diễn viên Hong Kong Chung Hân Đồng (A Kiều) tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ cách kiểm soát cân nặng. Sau khi từng áp dụng chế độ ăn xoay vòng với yến mạch, khoai lang và trứng trà, giúp giảm khoảng 5kg, cô mới đây giới thiệu món “món gà giảm cân” được nhiều người quan tâm.

Điểm khiến món ăn này hấp dẫn là phần ức gà được phủ ngũ cốc nghiền rồi làm chín bằng nồi chiên không dầu, tạo cảm giác giòn giống gà rán nhưng không cần chiên ngập dầu. A Kiều cũng nhấn mạnh quan điểm giảm cân không đồng nghĩa với nhịn đói hay phải ăn những món nhạt nhẽo.

"Món gà giảm cân" của A Kiều làm thế nào?

Cách làm món ăn này tương đối đơn giản. Ức gà được cắt đôi, dùng dụng cụ đập thịt làm mềm rồi ướp với muối, tiêu đen, bột thì là và nước tương.

Sau đó, thịt gà được phủ một lớp ngũ cốc nghiền nhỏ rồi cho vào nồi chiên không dầu ở khoảng 180 độ C trong khoảng 40 phút. Thời gian thực tế cần điều chỉnh tùy độ dày của miếng thịt và công suất thiết bị. Quan trọng nhất là phải đảm bảo phần thịt bên trong chín hoàn toàn.

Trong lúc chờ gà chín, dưa chuột được thái sợi và để ráo nước, sau đó trộn cùng thanh cua, sữa chua không đường và một lượng nhỏ sốt mayonnaise ít béo.

Cuối cùng, phần salad dưa chuột mát, chua nhẹ được kết hợp với thịt gà giòn bên ngoài, tạo thành một món ăn vừa có độ mềm, giòn vừa giúp bữa ăn bớt nhàm chán.

1. Ức gà bổ sung protein, giảm cân không có nghĩa là chỉ ăn rau

Một trong những điểm đáng chú ý của món ăn là sử dụng ức gà làm nguồn protein chính.

Khi giảm cân, nhiều người có xu hướng cắt giảm mạnh khẩu phần ăn, thậm chí chỉ tập trung vào rau củ. Tuy nhiên, một chế độ ăn quá ít protein có thể khiến bữa ăn thiếu cân đối và khó duy trì cảm giác no.

Kết hợp nguồn protein như thịt gà với rau củ và sữa chua có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn. A Kiều cũng từng chia sẻ trong chế độ ăn trước đây rằng cô chú trọng bổ sung protein thông qua trứng, thịt bò và đậu phụ trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Dù vậy, ăn nhiều ức gà không đồng nghĩa với giảm cân nhanh hơn. Lượng protein và tổng năng lượng mỗi ngày vẫn cần được điều chỉnh theo nhu cầu của từng người.

2. Dùng nồi chiên không dầu để tạo độ giòn thay vì chiên ngập dầu

Điểm thú vị của công thức là lớp ngũ cốc nghiền giúp ức gà có độ giòn, tạo cảm giác giống món gà rán quen thuộc.

Thay vì cho thịt vào chảo dầu, món ăn sử dụng nồi chiên không dầu để hạn chế lượng dầu ăn bổ sung. Đây có thể là một cách giúp những người đang kiểm soát năng lượng vẫn thưởng thức được món ăn có độ giòn mà không cần phụ thuộc vào phương pháp chiên ngập dầu.

Tuy nhiên, “chiên không dầu” không có nghĩa món ăn hoàn toàn không chứa năng lượng. Ngũ cốc vẫn cung cấp carbohydrate và lượng sử dụng, loại ngũ cốc lựa chọn đều ảnh hưởng đến tổng năng lượng của món ăn.

Nếu muốn kiểm soát năng lượng, có thể ưu tiên loại ngũ cốc nguyên vị, ít đường thay vì các sản phẩm có nhiều đường hoặc phủ gia vị.

3. Sữa chua không đường và dưa chuột giúp món ăn dễ ăn hơn

Với các món giảm cân, nước sốt đôi khi lại là yếu tố khiến tổng năng lượng tăng lên đáng kể.

Trong công thức của A Kiều, sữa chua không đường được kết hợp với dưa chuột, thanh cua và mayonnaise ít béo. Vị chua nhẹ của sữa chua giúp phần ức gà bớt khô, đồng thời tạo cảm giác thanh mát hơn.

Sữa chua không đường cũng giúp hạn chế lượng đường bổ sung so với các loại sữa chua có đường. Tuy nhiên, mayonnaise dù là loại ít béo vẫn cung cấp năng lượng, vì vậy không nên sử dụng tùy ý.

Điều quan trọng trong một chế độ ăn kiểm soát cân nặng vẫn là tổng khẩu phần và lượng năng lượng nạp vào trong cả ngày.

Giảm cân không nhất thiết phải “nhịn đói”

Điều đáng chú ý nhất trong cách ăn được A Kiều chia sẻ không nằm ở việc mọi người phải sao chép nguyên công thức để giảm 5kg, mà ở quan điểm giảm cân không đồng nghĩa với nhịn đói.

Từ chế độ ăn xoay vòng từng được cô chia sẻ trước đây đến món bát gà mới nhất, có thể thấy A Kiều hướng đến những bữa ăn có protein, rau củ, khẩu phần vừa phải và vẫn tạo cảm giác ngon miệng.

Nếu muốn đưa món này vào thực đơn giảm cân, có thể xem đây là một bữa ăn hoàn chỉnh, kết hợp thêm rau xanh và một lượng tinh bột phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Không nên biến một món ăn duy nhất thành thực đơn cho cả ngày.

Bởi một chế độ giảm cân có thể duy trì lâu dài không nên dựa trên việc nhịn đói để giảm thật nhanh, mà cần hướng đến ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần và xây dựng thói quen phù hợp với cuộc sống hàng ngày.