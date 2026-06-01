Diễn viên Phan Minh Huyền vừa khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 37. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Nhiều khán giả nhận xét Minh Huyền hiện tại thậm chí còn trẻ trung và thanh thoát hơn thời cô tham gia bộ phim "Cách em 1 milimet".

Ít ai biết rằng để chuẩn bị cho vai diễn mới, nữ diễn viên đã bước vào giai đoạn siết cân nghiêm túc. Thành quả là một thân hình săn chắc, gọn gàng hơn trước nhưng không hề mang cảm giác gầy gò, thiếu sức sống. Bí quyết của Minh Huyền nằm ở việc duy trì luyện tập đều đặn, đặc biệt là 2 bộ môn yêu thích: Gym và tennis.

Không chỉ giúp giảm mỡ, đây còn là hai hình thức vận động được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện sức khỏe toàn diện và làm chậm quá trình lão hóa.

Gym

Nếu muốn giảm cân nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, gym là lựa chọn được nhiều huấn luyện viên ưu tiên hơn việc chỉ ăn kiêng.

Theo các chuyên gia của tổ chức sức khỏe Harvard Health Publishing, một người nặng khoảng 70kg có thể tiêu hao từ 180-300 calo trong 30 phút tập tạ tùy cường độ. Khi kết hợp với các bài tập sức mạnh, cơ thể không chỉ đốt năng lượng trong lúc tập mà còn tiếp tục tiêu hao calo sau khi kết thúc buổi tập thông qua hiện tượng "afterburn effect" (tiêu thụ oxy dư thừa sau vận động).

Đây chính là lý do nhiều phụ nữ tập gym lâu năm thường có thân hình gọn gàng, săn chắc dù cân nặng không giảm quá mạnh.

Với phụ nữ ngoài 35 tuổi như Phan Minh Huyền, tập gym còn mang lại một lợi ích quan trọng khác là duy trì khối cơ. Sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu mất dần cơ bắp theo thời gian. Khi lượng cơ giảm xuống, tốc độ trao đổi chất cũng chậm lại, khiến việc tăng cân trở nên dễ dàng hơn.

Các bài tập kháng lực như squat, deadlift, lunge hay các bài tập với tạ giúp bảo tồn và phát triển cơ bắp, từ đó hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn. Nhờ vậy, cơ thể trở nên thon gọn nhưng vẫn có độ săn chắc tự nhiên.

Không chỉ tác động lên vóc dáng, tập gym còn giúp cải thiện mật độ xương, tăng sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ cân bằng hormone. Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ duy trì tập sức mạnh thường xuyên có xu hướng giữ được khả năng vận động tốt hơn khi bước vào tuổi trung niên.

Đó cũng là lý do dù đã bước sang tuổi 37, Phan Minh Huyền vẫn sở hữu nguồn năng lượng tích cực, làn da căng sáng và thần thái trẻ trung.

Tennis

Nếu gym giúp xây nền tảng cơ thể thì tennis lại là "vũ khí" tăng tốc quá trình siết mỡ.

Trong những năm gần đây, tennis trở thành bộ môn được nhiều phụ nữ yêu thích nhờ khả năng kết hợp giữa vận động toàn thân và tính giải trí cao. Một trận tennis kéo dài khoảng một giờ có thể giúp tiêu hao từ 400-600 calo, thậm chí cao hơn nếu thi đấu với cường độ mạnh.

Điểm đặc biệt của tennis là người chơi liên tục phải chạy, đổi hướng, tăng tốc, giảm tốc và thực hiện các động tác xoay người. Điều này khiến gần như toàn bộ các nhóm cơ đều được kích hoạt.

Không giống những hình thức cardio đơn điệu, tennis tạo ra các đợt vận động ngắt quãng cường độ cao. Đây là kiểu vận động được nhiều nghiên cứu đánh giá có hiệu quả giảm mỡ tốt, đặc biệt ở vùng bụng và vùng eo.

Ngoài khả năng đốt calo, tennis còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo các chuyên gia từ Mayo Clinic, các môn thể thao vợt có thể giúp tăng sức bền tim phổi, kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đối với phụ nữ bận rộn, đây là lợi ích đáng giá bởi sức khỏe tim mạch thường suy giảm dần theo tuổi tác nếu ít vận động.

Một ưu điểm khác khiến tennis được xem là "môn thể thao trẻ hóa" là khả năng kích thích não bộ. Người chơi phải liên tục quan sát, phán đoán hướng bóng và đưa ra phản xạ trong thời gian rất ngắn. Quá trình này giúp tăng khả năng tập trung và phối hợp giữa não bộ với cơ thể.

Bí quyết trẻ lâu không nằm ở việc ép cân

Điều đáng chú ý ở Phan Minh Huyền là quá trình siết cân của cô không hướng tới việc giảm cân bằng mọi giá. Thay vào đó, nữ diễn viên tập trung xây dựng cơ thể khỏe mạnh, cân đối và duy trì năng lượng tích cực.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một vóc dáng đẹp ở tuổi ngoài 35 không chỉ được quyết định bởi con số trên cân nặng mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ cơ - mỡ, sức khỏe chuyển hóa và chất lượng cuộc sống.

Gym giúp cơ thể săn chắc hơn. Tennis hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng và nghỉ ngơi hợp lý, hai bộ môn này tạo nên công thức giúp cơ thể vừa mảnh mai vừa khỏe khoắn.

Có lẽ đó chính là lý do ở tuổi 37, Phan Minh Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ khiến nhiều người lầm tưởng cô chỉ mới ngoài 20. Không phải nhờ những phương pháp giảm cân cấp tốc, bí quyết của nữ diễn viên đến từ sự kiên trì với lối sống vận động - điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể học hỏi để chăm sóc vóc dáng và sức khỏe của mình.

(Ảnh: FB)