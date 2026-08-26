Nam sinh 22 tuổi mắc "chứng chân voi" sau khi nằm suốt nửa tháng xem phim, bật điều hòa

Một nam sinh viên đại học 22 tuổi ở Trung Quốc đã dành kỳ nghỉ hè của mình trên giường chơi điện thoại và xem phim truyền hình, hiếm khi đứng dậy trừ khi ăn hoặc đi vệ sinh. Sau nửa tháng, bắp chân trái của cậu bắt đầu sưng lên và cứng lại, và chỉ trong vòng ba ngày, toàn bộ chân trái của cậu sưng phù nghiêm trọng, giống như "chân voi", gây đau đớn dữ dội khi chạm vào và khiến cậu không thể đi lại được.

Sau khi được đưa đến bệnh viện để siêu âm, người ta xác nhận cậu bị huyết khối nghiêm trọng ở tĩnh mạch đùi trái và tĩnh mạch chậu. Bác sĩ điều trị chỉ ra rằng lưu lượng máu trong các tĩnh mạch chi dưới của cậu gần như "ứ đọng" vào thời điểm đó, suýt dẫn đến tai nạn chết người.

Bác sĩ giải thích rằng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) chi dưới là một bệnh tắc nghẽn mạch máu do đông máu bất thường trong tĩnh mạch. Trước đây, bệnh này thường được coi là "bệnh của người già", nhưng những năm gần đây, ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi mắc phải. Điều này có liên quan mật thiết đến việc sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, lối sống ít vận động và các yếu tố khác.

Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa không khí vào mùa hè làm tăng tốc độ bay hơi dịch cơ thể. Nếu lượng nước uống vào không đủ, kết hợp với thói quen hút thuốc hoặc uống rượu ở một số người trẻ, độ nhớt của máu sẽ tăng lên đáng kể, càng đẩy nhanh quá trình hình thành huyết khối.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các triệu chứng ban đầu của huyết khối thường không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với chứng căng cơ thông thường, do đó bị bỏ sót. Người dân nên cảnh giác nếu gặp phải các triệu chứng sau:

- Vùng đùi hoặc bắp chân bị dày lên và sưng tấy đáng kể.

- Cảm giác đau nhức và nặng nề ở chi dưới.

- Vùng da bị đỏ và nóng rát tại chỗ.

- Đau dữ dội khi chạm vào.

Nếu kèm theo các triệu chứng như tức ngực, khó thở hoặc đau ngực, rất có thể bạn đã bị tắc mạch phổi và cần phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Về việc phòng ngừa tình trạng này, các chuyên gia y tế đưa ra những hướng dẫn quan trọng sau:

- Hoạt động thường xuyên: Đứng dậy và đi bộ khoảng 5 đến 10 phút mỗi giờ, hoặc thực hiện các bài tập gập và duỗi cổ chân (xoay cổ chân) và nâng chân khi ngồi để thúc đẩy lưu thông máu ở chi dưới.

- Uống đủ nước: Uống nước thường xuyên trong phòng có điều hòa để giảm độ nhớt của máu.

- Tuyệt đối không được xoa bóp: Nếu phát hiện bất kỳ chỗ sưng tấy và đau nhức bất thường nào ở chân, tuyệt đối không được xoa bóp hoặc đấm mạnh vào chân, vì điều này có thể khiến các cục máu đông vỡ ra và chảy qua các mạch máu đến phổi hoặc tim, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: HK01