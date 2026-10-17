4 tháng không thấy em chồng về quê, tôi lên thành phố thăm thì phát hiện một chuyện động trời, sốc đến mức tôi chưa dám kể với chồng

Em chồng tôi tên Hương, năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, đang thuê trọ trên thành phố. Trước đây, cứ cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ là em lại về nhà, có khi còn sang nhà vợ chồng tôi chơi. Nhưng khoảng 4 tháng nay, em viện đủ lý do để không về, lúc thì bận công việc, lúc lại bảo phải tăng ca, có khi chỉ nhắn tin vài câu rồi mất hút.

Tuần trước, tôi có việc lên thành phố nên tiện ghé phòng trọ thăm em. Vừa mở cửa, tôi đã thấy Hương ngồi trên giường, bụng lớn vượt mặt, bên cạnh là lỉnh kỉnh thuốc men thực phẩm bổ sung, sữa bầu... Tôi sững người, còn chưa kịp hỏi thì em đã bật khóc, quỳ xuống nắm tay tôi cầu xin đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.

Theo lời Hương kể, em đã yêu một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Hai người qua lại một thời gian thì em mang thai, nhưng khi biết chuyện, anh ta không những không chịu trách nhiệm mà còn cắt đứt liên lạc. Hương từng nghĩ đến chuyện bỏ thai nhưng khi đi khám, thai đã lớn, bác sĩ khuyên không nên làm liều. Cứ thế, em giấu giếm mọi người, nghỉ phép, hạn chế ra ngoài và âm thầm chuẩn bị sinh con.

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Điều khiến tôi đau lòng là em không hề nghĩ đến việc trở về nhà nhờ bố mẹ giúp đỡ. Em bảo bố mẹ vốn rất coi trọng danh dự, họ hàng trong làng lại hay dị nghị. Nếu biết con gái chưa chồng đã sinh con, bố mẹ chắc chắn sẽ suy sụp, còn em không biết phải đối diện với mọi người thế nào. Vừa khóc, em vừa xin tôi tìm cách nuôi đứa bé giúp em, ít nhất trong thời gian đầu, để em có thể tiếp tục đi làm và giấu kín chuyện này.

Tôi nghe mà vừa thương vừa giận. Tôi thương em vì một mình mang thai, sắp sinh đến nơi mà không có ai bên cạnh. Nhưng tôi cũng giận vì em đẩy tôi vào một bí mật quá lớn, trong khi tôi còn có chồng, có con và cả một gia đình phải lo. Việc nuôi thêm một đứa trẻ đâu chỉ là cho ăn, thay tã vài tháng. Nếu tôi nhận lời, tôi phải đối diện với hàng trăm câu hỏi từ người thân, chưa kể chồng tôi và bố mẹ hai bên sẽ nghĩ gì?

Tối hôm ấy, tôi không hứa sẽ nuôi con giúp em, cũng chưa đủ can đảm kể cho chồng nghe. Tôi chỉ khuyên Hương trước mắt phải chuẩn bị sinh nở an toàn, đừng vì sợ lời dị nghị mà đánh đổi sức khỏe của mình và đứa bé. Tôi cũng nói rằng nếu muốn tự nuôi con, em cần nghĩ đến một con đường lâu dài, chứ không thể mãi trốn tránh.

Trước khi tôi về, Hương lại nắm tay tôi, đôi mắt đỏ hoe van xin tôi đừng bỏ mặc em. Tôi bước ra khỏi phòng trọ mà lòng nặng trĩu. Tôi hiểu nỗi sợ của em, nhưng cũng hiểu rằng nếu cứ lấy bí mật này che lấp bí mật khác, sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở. Chỉ có điều, tôi chưa biết nên bắt đầu từ đâu để vừa giúp được em, vừa không khiến cả gia đình rơi vào cảnh khó xử.