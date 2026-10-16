Vô tình thấy chị dâu đang làm ở cửa hàng bánh kem, tôi về kể với anh trai, không ngờ lại khiến gia đình họ tan nát

Anh trai tôi vốn là người rất sĩ diện, luôn thích được người khác ngưỡng mộ. Từ ngày cưới chị dâu, anh thường xuyên khoe vợ làm công sở, công việc ổn định, giờ giấc đàng hoàng. Mỗi lần họ hàng gặp mặt, anh đều kể chuyện vợ bận rộn với giấy tờ, hội họp, khiến mọi người nghĩ gia đình anh nề nếp. Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều gì, cho đến một hôm tình cờ đi ngang qua cửa hàng bánh kem gần chỗ làm, tôi nhìn thấy chị dâu đang mặc đồng phục, đứng sau quầy tư vấn khách chọn bánh.

Ban đầu, tôi còn tưởng chị ghé mua bánh hoặc đến giúp người quen. Nhưng khi thấy chị thoăn thoắt đóng hộp, nhận đơn rồi dọn dẹp quầy hàng, tôi mới biết chị đang làm ở đó thật. Tôi không hỏi ngay vì sợ chị ngại, nhưng trong đầu cứ lấn cấn mãi. Tối về, trong lúc nói chuyện với anh trai, tôi vô tình kể rằng hôm nay thấy chị ở cửa hàng bánh kem, còn hỏi anh có biết chị làm thêm ở đó không?

Tôi không ngờ anh trai lập tức sa sầm mặt. Anh hỏi đi hỏi lại tôi có nhìn nhầm không, rồi gọi điện cho chị dâu tra hỏi. Sau đó, tôi mới biết chị đã mất việc từ 6 tháng trước. Vì chưa tìm được công việc phù hợp, chị đành xin vào cửa hàng bánh làm nhân viên để có thu nhập trang trải sinh hoạt. Chị giấu chồng vì biết anh sĩ diện, lại luôn tự hào với mọi người rằng vợ mình có công việc ổn định.

Ảnh minh họa

Điều tôi không ngờ nhất là phản ứng của anh trai. Thay vì bình tĩnh hỏi han, anh cho rằng mình bị vợ lừa dối suốt nửa năm, chị đã khiến anh mất mặt trước họ hàng. Hai người cãi nhau dữ dội. Trong lúc nóng giận, anh đã đánh chị. Khi nghe chuyện, tôi bàng hoàng đến mức không biết nói gì. Tôi chỉ kể một câu chuyện mình nhìn thấy, tuyệt nhiên không có ý khiến anh chị xảy ra mâu thuẫn, càng không nghĩ anh trai mình có thể hành xử như vậy chỉ vì công việc của vợ.

Chị dâu bỏ về nhà mẹ đẻ ngay hôm đó. Mấy ngày sau, chị không chịu nghe điện thoại của anh, còn anh thì liên tục trách chị lừa dối mình. Mẹ tôi gọi điện than thở, bảo vợ chồng tôi tìm cách khuyên chị quay về. Nhưng tôi nghĩ, điều khiến chị dâu đau lòng không chỉ là chuyện mất việc bị phát hiện, mà còn là việc người đầu ấp tay gối lại dùng bạo lực với mình.

Vợ tôi biết chuyện thì trách tôi lắm lời, bảo nếu hôm đó tôi không kể, có khi anh chị vẫn sống bình thường. Tôi nghe mà chẳng biết đáp thế nào. Tôi thừa nhận mình đã vô tình khơi ra một chuyện riêng tư, nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phải chịu trách nhiệm cho cách anh trai đối xử với vợ?

Trước đây, tôi vẫn nghĩ anh mình có sĩ diện một chút cũng chẳng sao, miễn là biết lo cho gia đình. Bây giờ, khi chứng kiến mọi chuyện, tôi mới thấy có những người quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ hơn cả cảm xúc của người thân. Còn cuộc hôn nhân của anh chị có cứu vãn được hay không, tôi thật sự không dám chắc.