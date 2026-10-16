Vô tình phát hiện bí mật của bố chồng, tôi được ông dúi cho 20 triệu để im lặng, nhưng càng ngày tôi càng thấy bất an

Chuyện xảy ra cách đây một tháng. Hôm ấy, tôi đưa con đi mua đồ gần cơ quan thì tình cờ nhìn thấy bố chồng đang ngồi uống cà phê với một người phụ nữ ăn mặc khá trẻ trung. Ban đầu, tôi còn tưởng ông gặp đối tác hay bạn bè. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy tự nhiên khoác tay ông, rồi ông nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ta, tôi lập tức hiểu đây không phải một mối quan hệ bình thường.

Tôi vội quay đi, chỉ mong ông không nhìn thấy mình. Khổ nỗi, lúc đứng chờ đèn đỏ, tôi vô tình ngoảnh lại và bắt gặp ánh mắt bố chồng đang nhìn thẳng về phía mình. Ông không gọi, tôi cũng không dám chào, nhưng cả hai đều hiểu rằng tôi đã nhìn thấy chuyện gì.

Hai ngày sau, nhân lúc mẹ chồng đi siêu thị mua sắm còn tôi tan làm sớm, bố chồng chủ động gọi tôi ngồi xuống nói chuyện riêng. Sau vài câu hỏi thăm, ông lấy từ trong túi ra một phong bì, bên trong có 20 triệu đồng, rồi bảo tôi cầm lấy, coi như ông gửi tiền mua sắm cho cháu. Tôi chưa kịp hiểu thì ông đã nhắc đến chuyện ở quán cà phê, mong tôi đừng kể với bất kỳ ai, đặc biệt là mẹ chồng.

Bố chồng nói mẹ chồng tôi vốn yếu đuối, lại có tiền sử suy nghĩ tiêu cực mỗi khi gặp chuyện đau lòng. Nếu bà biết ông có người phụ nữ khác, rất có thể bà sẽ suy sụp, nghĩ quẩn, khiến cả gia đình không còn yên ổn. Ông nói mình không muốn làm tổn thương vợ, chỉ là cuộc sống chung quá ngột ngạt, hai người đã lâu không còn tìm được tiếng nói chung.

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Rồi ông kể hàng loạt chuyện khiến mình mệt mỏi: mẹ chồng tôi hay cằn nhằn, kiểm soát tiền bạc, không thích ông đi đâu về muộn, chuyện gì cũng muốn hỏi cho ra nhẽ. Ông bảo ở tuổi này, ông chỉ muốn có người lắng nghe, chia sẻ, chứ không phải ngày nào cũng sống trong những lời trách móc.

Tôi ngồi nghe, trong lòng rối bời. Tôi biết mẹ chồng có tính kỹ lưỡng, đôi khi khó tính thật, nhưng những điều bố chồng kể chẳng đủ để tôi thông cảm cho việc ông phản bội bà. Bao năm qua, tôi chứng kiến mẹ chồng chăm sóc chồng, lo từng bữa cơm, từng cái quần áo. Tôi chưa từng thấy bà đòi hỏi điều gì lớn lao cho bản thân.

Tôi nhìn phong bì 20 triệu đặt trên bàn mà thấy nặng nề hơn cả một món nợ. Tôi không cầm tiền, chỉ nói mình cần thời gian suy nghĩ. Bố chồng không ép, nhưng trước khi tôi lên phòng, ông lại nhắc rằng nếu chuyện vỡ lở, người đau khổ nhất sẽ là mẹ chồng tôi.

Từ hôm ấy, mỗi lần nhìn mẹ chồng, tôi lại thấy thương bà. Tôi cũng sợ nếu nói ra, mái nhà đang yên ổn sẽ lập tức tan nát. Nhưng nếu im lặng, chẳng khác nào tôi đồng tình với việc làm sai trái của bố chồng.

Tôi vẫn chưa kể chuyện này với ai. Chỉ có điều, càng im lặng, tôi càng cảm thấy mình đang mắc nợ mẹ chồng mà không biết đến bao giờ mới đủ can đảm nói ra.