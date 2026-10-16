Nữ diễn viên SN 1988 nói thẳng cách xử lý khi chồng sắp cưới yêu người đồng giới

Vừa qua, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Trinh Jolie trong vai trò cố vấn.

Nhân vật của chương trình tuần này là một cô gái trẻ chỉ còn hai tuần trước ngày cưới thì bất ngờ biết được thông tin về quá khứ tình cảm của chồng sắp cưới. Người em họ cho biết anh từng có bạn trai và chia tay vì gia đình gây áp lực, buộc phải lấy vợ, sinh con.

Phương Trinh Jolie

Trước ngày cưới đang đến gần, cô gái rơi vào trạng thái hoang mang khi không biết thông tin này có chính xác hay không và phải đối diện với chồng sắp cưới như thế nào.

Phương Trinh Jolie lên tiếng nói thẳng cách xử lý: "Cách xử lý tốt nhất vẫn là trò chuyện với người bạn đời của mình để tìm hiểu sự thật. Người trong cuộc cũng cần xác định tình cảm của bản thân và điều mình thực sự mong muốn ở cuộc hôn nhân trước khi đưa ra quyết định.

Nếu người đàn ông thực sự yêu thương và chăm sóc người bạn đời, người phụ nữ cũng cần tự xác định điều mình mong muốn trong cuộc hôn nhân. Nếu tôi là cô gái này, tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, xem mình mong muốn gì ở cuộc hôn nhân đó.

Việc một người từng có mối quan hệ với người cùng giới không đồng nghĩa với việc người đó không có tình cảm thật với bạn đời hiện tại.

Trước khi bước vào cuộc đối thoại, bạn cần trang bị đầy đủ thông tin và tránh vội vàng kết luận về người bạn đời. Bạn phải có đủ thông tin về vấn đề giới tính. Trong trường hợp này, chưa chắc chồng sắp cưới của bạn không yêu bạn.

Phương Trinh Jolie và chồng

Có thể anh ta có tình cảm với cả nam lẫn nữ và lúc này vẫn đang có tình cảm với bạn, chứ không phải với người đàn ông nào khác.

Cuộc sống hiện đại đôi khi khiến con người quá bận rộn với những điều bên ngoài, mà quên lắng nghe chính mình. Chúng ta sống vội quá nên quên bước vào bên trong mình, hiểu được tâm hồn, bản ngã của mình và điều mình mong muốn.

Khi hiểu bản thân muốn gì, mỗi người sẽ có cơ sở để tìm ra hướng đi phù hợp hơn. Với tôi, khó khăn và vấp ngã cũng có thể trở thành những bài học giúp mỗi người trưởng thành".