4 nguyên liệu này đem nấu cùng nhau ngon tuyệt vời: Món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị, rất hợp với cơm

Món ăn này gồm 4 loại nguyên liệu: Mướp, đậu phụ chiên, trứng gà và mộc nhĩ. Nguyên liệu "đáng giá nhất" khi cho vào món ăn này chính là đậu phụ chiên, nó càng trở nên ngon hơn khi ngấm nước dùng. Mướp mềm, tan chảy trong miệng và mọng nước mỗi khi cắn. Còn trứng thì tươi ngon và thơm phức. Mộc nhĩ giòn sần sật. Cả món ăn có vị hơi sền sệt, rất ngon miệng và hợp với cơm. Bạn nhất định phải thử món này khi không có món nào ngon để nấu. Giờ thì cùng theo dõi công thức nấu món ăn này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món mướp nấu trứng, mộc nhĩ và đậu phụ chiên

1 quả mướp, 2 miếng đậu phụ dài, 3 quả trứng gà, một ít mộc nhĩ, 1 quả ớt ngọt xanh và 1 quả ớt ngọt đỏ, một ít hành lá và tỏi, muối, dầu ăn, một chút bột tiêu, một nhúm bột nêm gà và một ít bột bắp pha loãng.

Cách làm món mướp nấu trứng, mộc nhĩ và đậu phụ chiên

Bước 1: Gọt bỏ vỏ mướp, rửa sạch rồi thái thành các miếng vừa ăn. Để tránh mướp bị thâm đen do quá trình oxy hóa, hãy rửa lại mướp với nước pha chút giấm/muối. Cho mướp vào bát và để dùng sau. Đậu phụ rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp sau đó cắt thành miếng vuông to rồi đem chiên giòn. Sau đó cắt làm đôi từng miếng đậu theo đường chéo. Rửa sạch ớt ngọt sau đó bổ đôi, loại bỏ hạt và thái lát hoặc thái hạt lựu tùy thích. Chiên ốp la 3 quả trứng rồi cắt thành từng miếng. Mộc nhĩ ngâm kỹ cho nở mềm, rửa sạch rồi xé thành các miếng nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, tỏi băm nhỏ; nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt khô hoặc ớt cay tươi.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun nóng cho rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành lá và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho mướp, trứng chiên và mộc nhĩ vào xào trên lửa lớn. Cho một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, sau đó trút đậu phụ chiên vào. Bây giờ bạn có thể nêm gia vị. Chỉ cần thêm một chút muối, tiêu và một ít bột nêm/tinh chất cốt gà. Khuấy đều để gia vị được phân bố đều và đậu phụ chiên ngập trong nước dùng. Sau đó đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 3 phút để đậu phụ chiên ngấm hoàn toàn hương vị của nước dùng.

Bước 3: Chuẩn bị một ít bột bắp, hòa tan kỹ với một chút nước và khuấy đều. Giữ lửa lớn, đổ hỗn hợp bột bắp vào chảo, thỉnh thoảng khuấy đều để làm sánh phần nước dùng. Cuối cùng, cho ớt ngọt xanh và đỏ vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều, sau đó là có thể dọn ra ăn.

Thành phẩm món mướp nấu trứng, mộc nhĩ và đậu phụ chiên

Món ăn này rất dễ chế biến và nhanh gọn lại phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản, nhưng lại vô cùng ngon miệng và rất hợp với cơm. Đặc biệt, đậu phụ chiên thấm đẫm nước dùng, trở nên mềm, mọng nước, rất đưa vị! Nếu bạn không thích ớt ngọt xanh và đỏ, bạn có thể bỏ qua chúng. Tuy nhiên, với những người thích loại ớt này thì khi thêm vào sẽ giúp món ăn ngon hơn, thêm nhiều tầng hương vị. Hãy nhớ chỉ cho ớt ngọt vào ngay trước khi tắt bếp, đảo chín tới và khỏi nồi.

Chúc bạn ngon miệng với món mướp nấu trứng, mộc nhĩ và đậu phụ chiên!